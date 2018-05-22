「海拉細胞」改變了人類醫療史，但她的家人起初卻一無所知

文：芮貝卡・史克魯特（Rebecca Skloot）

細胞培養的生與死

一九五一年四月十日，海莉耶塔開始放射線治療三週後，巴爾的摩一家電視臺製播了喬治・蓋伊特別節目，介紹他的研究成果。主持人在戲劇化的開場音樂聲中說道：「今晚，我們將帶領觀眾一同瞭解，科學家為何宣稱可以征服癌症。」

鏡頭立刻轉到蓋伊身上，只見他端坐桌前，背後牆上貼滿細胞的相片。他的臉長而俊俏，鼻子堅挺，戴著黑框雙焦點眼鏡，嘴上蓄著卓別林式的短髭。他坐姿僵直，毛呢西裝燙得筆挺，胸前塞了一條白手帕，頭髮油亮整齊，兩眼飄離螢幕，但隨即轉向鏡頭，面無表情，手指有如鼓槌敲打桌面。

「組成人體的正常細胞非常小，五千個細胞聚起來只有針尖那麼大。」他說道，聲音有點太大、太誇張。「正常細胞如何轉變成癌細胞，目前依然成謎。」

蓋伊用細長的木頭指示棒指著圖表，向觀眾簡單介紹細胞結構與癌症；接著放映細胞的影片，他指著細胞緩緩橫越螢幕，見到細胞的邊緣逐漸延伸向周邊的空間。他放大其中一個邊緣圓滑的癌細胞，只見細胞開始劇烈顫動搖晃，接著爆開分成五個細胞。

之後他說：「現在讓我給各位看一個瓶子，瓶裡培養了大量癌細胞。」他拿起一個五百毫升的玻璃瓶，應該是海莉耶塔的細胞。他用手搖晃瓶子，一邊說明他的實驗室使用這些細胞尋找癌症療法。他說：「從這類基礎研究出發，我們很可能找出方法破壞癌細胞，甚至將癌細胞全數清除。」

為了讓這一天早日到來，只要有科學家想用海莉耶塔的細胞研究癌症，蓋伊就慷慨分送。現在常用郵遞方式寄送活細胞，但在當時還沒這麼做，因此蓋伊是將細胞裝入試管，以空運送出。他在試管內滴入少許培養液，使細胞能夠短期存活。有時機長或空服員會將試管放在襯衫口袋裡，讓細胞保持在體溫環境，像培養室一樣；如果細胞必須放在貨艙裡，蓋伊會以冰塊鑿洞存放試管，避免溫度過高，再將冰塊放進塞滿鋸木屑的紙箱中。寄送前，蓋伊會通知對方細胞即將「移轉」過去，以便對方及時領到包裹，立刻運往實驗室。假如一切順利，細胞就會存活。要是細胞死亡，蓋伊再接再厲重寄一批。

他將海拉細胞寄給德州、印度、紐約、阿姆斯特丹和其他地方的研究人員，這些人再將細胞分給其他人，如此不斷分送出去，就連南美也有騾子用鞍袋裝著海莉耶塔的細胞送往智利山區。蓋伊四處奔波，到各個實驗室示範細胞培養技術，並協助成立新的實驗室，胸前口袋永遠裝著幾管海拉細胞。科學家到他的實驗室研習，通常也會獲贈一、兩管細胞。蓋伊和一些同事開始將這些細胞稱做他的「珍貴資產」。

海莉耶塔的細胞之所以珍貴，在於許多實驗不能使用人體，但有了海拉細胞就可以進行。科學家把一些海拉細胞分離出來，讓細胞接觸無數毒物、輻射線與感染原；他們對細胞投以大量藥物，希望找出方法殺死惡性細胞，但不至於傷害正常細胞；他們將海拉細胞注入免疫功能不全的大鼠體內，以研究免疫抑制和癌症的生長，這些老鼠體內的惡性腫瘤和海莉耶塔的腫瘤很類似。就算細胞因實驗而死亡也無所謂，科學家只要到庫房再拿一些不斷繁衍的海拉細胞，就能重頭來過。

雖然海拉細胞遍及全球，新研究數量暴增，但媒體對於神奇的海拉細胞幾乎毫無著墨，既沒有介紹它的源起，也沒說明它如何協助對付癌症。蓋伊上電視沒有提到海莉耶塔和細胞名稱，因此觀眾對「海拉」一無所知，就算知道，也可能不太會放在心上。在那之前幾十年來，媒體不斷宣稱細胞培養技術能拯救世界免於病痛、讓人長生不老，但到了一九五一年當時早就沒人相信了。細胞培養不再是醫學奇蹟，而是科幻電影裡的恐怖發明。

細胞培養始於一九一二年一月十七日，美國洛克斐勒研究院（Rockefeller Institute）的法籍外科醫師卡雷爾（Alexis Carrel, 1873-1944 ）培養了「長生不死的雞心」。

科學家早在十九世紀末就開始培養細胞，但樣本總是難逃一死，導致許多研究者認為人體組織在體外不能存活。卡雷爾想要證明大家錯了。當時三十九歲的他已經發明了血管縫合技術，以之進行人類首次的冠狀動脈繞道手術，並發明了器官移植的方法。他希望有一天能在實驗室培養完整的器官，在大型庫房內裝滿肺、肝、腎與其他組織，可以運送到各處進行移植手術。為了達成夢想，他首先培養雞心切片，沒想到竟然成功了，讓所有人大感意外。雞心細胞持續跳動，彷彿還在雞隻體內一樣。

幾個月後，卡雷爾以其對器官移植的貢獻和血管縫合術贏得諾貝爾獎，也讓他一夕成名。得獎和雞心毫無關聯，但媒體報導他的器官移植技術時，拚命渲染不死的雞心細胞，彷彿他發現了青春之泉似的。全球媒體都以頭條新聞報導：

「卡雷爾創造新奇蹟，長生出現新契機！⋯⋯」

「科學家成功培育出長生不死的雞心⋯⋯」

「死亡或許不再是注定的結局」

科學家表示，卡雷爾的雞心細胞是二十世紀最重要的科學進展之一，細胞培養將會解開生命的謎團，從飲食、性愛到「巴哈的音樂、米爾頓的詩作和米開朗基羅的天才」都不再是祕密。卡雷爾是科學界的彌賽亞，雜誌稱他的培養液是「青春寶水」，只要浸泡其中就可能長生不死。

然而，卡雷爾並不希望所有人長命百歲。他是優生學家，器官移植和生命延長都是為了保存他眼中的優越白人。他認為白人正受到不夠聰明的劣等族群所汙染，也就是貧窮、未受教育的有色人種。他希望讓他眼中有價值的人們長生不老，並讓其他人死亡或強制不孕。卡雷爾後來更讚揚希特勒「大刀闊斧」清理種族。

媒體瘋狂報導卡雷爾的成就，他的優生論調更是投合媒體胃口。他是法國人，性格頑固，說話飛快，兩個眼珠不同顏色（一棕一藍），手術帽幾乎從不離頭。他認為光線會破壞細胞培養（這是錯的），因此實驗室裡一片漆黑，地板、天花板和牆壁都漆成黑色，桌椅也是黑的，就連實驗人員都穿著連身黑袍，頭戴黑帽，只露出兩隻眼睛，簡直像是黑衣版的三K黨。唯一的光線來自布滿塵埃的小小天窗。

卡雷爾還是神祕主義者，相信靈視和心電感應，認為人類只要進入假死狀態就能存活數百年。後來他更將自家公寓變成教堂，開始宣揚醫療奇蹟，也對記者說他夢見自己搬到南美成為獨裁者。其他研究者對他敬而遠之，批評他背離科學，卻有許多美國白人擁抱他的主張，視他為靈性導師和天才。

《讀者文摘》刊登卡雷爾規勸女性的文章，認為「丈夫應當拒絕誘惑，不和性慾高張的妻子從事性行為」。他還寫過一本暢銷書《人的奧祕》（Man, the Unknown），建議美國憲法修正「錯誤」，刪除人人平等的主張。「法律之前，天才和心智薄弱之人不應平等，」他在書裡寫道，「愚人、不智之士、散漫的人、無法專心者、怠惰者都無權接受高等教育。」

《人的奧祕》大賣兩百多萬本，譯成二十種語言。他的演講人滿為患，甚至必須動員鎮暴警察維持秩序，驅趕擠不進去的書迷。

即使如此，媒體和大眾依然對卡雷爾的不死雞心深深著迷。每年元旦，《紐約世界電報》（New York World Telegram）都會請卡雷爾檢查細胞；十六天後（一月十七日），卡雷爾和助理們會穿上黑色西裝站成一排，對細胞唱生日快樂歌。這樣的行禮如儀持續了數十年，每年都會有報紙或雜誌舊事重提：

「雞心細胞存活了十年⋯⋯十四年⋯⋯二十年⋯⋯」

每一回報導都說細胞會改寫醫療史，卻始終沒有實現。卡雷爾對細胞的主張也愈來愈誇張。

到後來，他說細胞「總體積將超過太陽系」。《文學文摘》報導細胞可能已經「覆滿地球」，英國一份小報則說細胞足以「組成一隻大公雞⋯⋯大到跨一步就能橫越大西洋。這隻龐然大物蹲坐在小小的地球上，感覺就像風信雞」。好幾本暢銷書警告組織培養非常危險，其中一本還預言不久後將有百分之七十的人類嬰兒來自細胞培養；更有作者想像組織培養製造出「黑鬼巨人」和雙頭蟾蜍。

然而真正讓美國人開始恐懼細胞培養的，是一九三○年代的廣播驚悚劇集《熄燈之後》（Lights Out）。其中一集主角是虛構的艾柏茲博士，他在實驗室培養出不死的雞心，結果失去控制，有如「變形怪物」占據城市街道，將所有人和物品吞噬一空，僅僅兩週就將美國橫掃殆盡。

真實的雞心細胞沒這麼厲害。事實上，最初的細胞可能根本沒活多久。卡雷爾後來被控與納粹合作，在候審期間過世。多年後，科學家海夫利克（Leonard Hayflick）對卡雷爾的實驗起了疑心。沒有人能成功複製卡雷爾的實驗，而雞心細胞似乎違反生物學的基本原理：正常細胞的分裂次數有限，之後便會死亡。海夫利克檢視原始研究，最後做出結論：卡雷爾將最初的雞心細胞放入培養皿之後不久，細胞就死了，但他不曉得出於有意或無意，每回加入基本組織做成的「胚胎汁」時，都會再放入新的細胞。不只一名卡雷爾的前助理證實海夫利克的推斷，但沒人可檢驗這個論點，因為卡雷爾死後兩年，他的助理就將有名的雞心細胞隨便扔了。

總之到了一九五一年，海莉耶塔的細胞開始在蓋伊的實驗室生長時，距離卡雷爾的雞心「死亡」新聞受到廣為報導才過了五年，民眾對於長生不死的細胞不再熱中。組織培養成為種族主義、恐怖科幻小說、納粹和江湖郎中萬靈丹的象徵，一點也不值得慶祝。事實上，蓋伊的成就根本沒人在乎。

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書籍介紹

本文摘錄自《改變人類醫療史的海拉》，衛城出版

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作者：芮貝卡・史克魯特（Rebecca Skloot）

譯者：賴盈滿

海莉耶塔・拉克斯，一位出生於美國維吉尼亞州的非洲裔黑人女子。一九五一年，三十一歲的她死於子宮頸癌時，癌細胞並未經她的同意而被醫生取走。未料，這些造成海莉耶塔死亡的癌細胞，竟奇蹟般因為可以體外培養且「無盡永生」，堅韌如馱獸般、覆天蓋地，締造了人類醫學界百年來爆炸式的重大突破與研究貢獻。

她的細胞是研發小兒痲痺疫苗的功臣，協助科學家解開癌症、病毒和原子彈效應之謎，促成試管嬰兒、基因複製、基因圖譜的重要發展，貢獻出五個諾貝爾獎成果，更造就總值幾十億美元的人體生物材料產業。整個分子生物學與近代醫學的研究，都環繞著海拉細胞，堪稱二十世紀至今最重要的研究對象。每個醫學、生物從業人員都曾經使用過海拉細胞，或至少接觸過由海拉細胞衍生的科學成果或技術。現在海拉細胞依然持續繁衍，總重量相當於一百座帝國大廈，未來仍將不斷增加。

然而六十年前，置身階級與種族歧視、醫病關係極端不平等的美國社會，無數黑人患者如海莉耶塔・拉克斯，當組織被取走時，並不會被告知，甚至對於治療的過程一無所悉；在擎舉著研究正當性與必要性的科學大旗下，甚至是以造福人類之名，弱勢者理所當然地被剝削。於是半世紀以來，當海拉細胞以驚人潛力帶給科學界無數突破之時，海莉耶塔的家人毫不知曉；海莉耶塔・拉克斯被埋在蔓草雜生的墓地裡，沒有人真正在乎這個人。歷史的無名剝削，甚或比當年的階級與種族剝削更加殘酷。

作者芮貝卡・史克魯特以強大的熱情、異於常人的毅力，花費超過十年、採訪一千個小時，透過多條軸線以及對比交錯的時間序列，還原這位醫療史上最重要的無名英雄，寫出這則宏大深邃，攸關科學倫理、種族與階級、科研道德與法律、人體與細胞所有權爭議等複雜命題的生命故事。

Photo Credit: 衛城出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航