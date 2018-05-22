「海拉細胞」改變了人類醫療史，但她的家人起初卻一無所知

文：芮貝卡・史克魯特（Rebecca Skloot）

「它是活的」

一九七三年一個天色灰濛的日子，苞貝特到好友卡登妮雅家裡作客。兩人的家只隔了四棟房子，是同一排棕色磚造公寓。卡登妮雅的妹婿從華府來訪，三人吃完午餐，卡登妮雅到廚房洗碗，弄得碗盤哐啷作響。她的妹婿問苞貝特做什麼工作，她說她在巴爾的摩市立醫院當看護，他說：「真的？我在國家癌症研究院工作。」

「妳哪裡人啊？」他問。

「巴爾的摩北區。」

「真的？我也是。妳貴姓？」

「呃，我姓庫伯，但夫姓是拉克斯。」

「妳姓拉克斯？」

「對啊，怎樣？」

「那就好玩了，」他說，「我在實驗室用了一些細胞好多年，最近讀到一篇文章，說這些細胞來自一個名叫海莉耶塔・拉克斯的女人。我從來沒聽過這個名字。」

苞貝特笑著說：「我婆婆就叫海莉耶塔・拉克斯，但我知道妳說的不是她，因為她已經過世快二十五年了。」

「海莉耶塔・拉克斯是妳婆婆？」他問，語氣突然變得很興奮，「她是死於子宮頸癌嗎？」

苞貝特轉笑為怒，說：「你怎麼知道？」

「我實驗室的細胞一定是她的，」卡登妮雅的妹婿回答，「那些細胞來自一個名叫海莉耶塔・拉克斯的黑人女性，她在五○年代因為子宮頸癌死於約翰霍普金斯醫院。」

「什麼？！」苞貝特大吼一聲，從椅子上跳了起來，「你說你實驗室有她的細胞是什麼意思？」

他高舉雙手，彷彿在說，嘿，等一下。「我跟其他人一樣，都是向供應商訂購的。」

「『跟其他人一樣』是什麼意思？」苞貝特火冒三丈，「什麼供應商？誰拿了我婆婆的細胞？」

這簡直是夢魘一場。苞貝特才在報上讀到塔斯基吉梅毒研究，得知這個持續了四十年的實驗最近剛被政府制止，這會兒又聽見卡登妮雅的妹婿說，約翰霍普金斯醫院保留了一部分的海莉耶塔，分給全世界的科學家做實驗，而她的家人卻不知道。那種感覺就像她從小到大聽說的恐怖傳言，那些關於霍普金斯的可怕故事，突然全都成真了，而且發生在她身上。她想，他們既然用了海莉耶塔做實驗，遲早也會找上海莉耶塔的小孩，甚至孫子。

卡登妮雅的妹婿說，海莉耶塔的細胞最近常上新聞，因為它們汙染了其他體外培養細胞，造成許多問題。但苞貝特只是不停搖頭，說：「為什麼沒有人告訴她的家人，她有一部分還活著？」

「但願我曉得。」他說。和大多數科學家一樣，他也從來沒想過，海拉細胞背後的女人當初是不是自願捐出細胞。

苞貝特找理由告辭回家，推開紗門衝進廚房，大聲喊勞倫斯：「你媽媽有一部分，它是活的！」

勞倫斯打電話給父親，跟他說苞貝特聽到的事，但戴伊不曉得該怎麼反應。海莉耶塔活著？他心想，這根本說不過去。他曾親眼見到她下葬。難道他們把她挖出來？還是解剖時做了什麼？

勞倫斯打電話給約翰霍普金斯醫院的總機說：「我要問我母親的事，海莉耶塔・拉克斯，你們讓部分的她還活著。」接線生找不到海莉耶塔・拉克斯的病歷，勞倫斯掛斷電話，不曉得還能打給誰。

一九七三年六月，勞倫斯打電話給霍普金斯醫院之後不久，一群科學家在耶魯大學舉行第一屆人類基因圖譜國際工作坊，為人類基因組計畫邁出第一步。與會者討論如何遏止海拉汙染問題時，一名科學家指出，只要找出海莉耶塔特有的遺傳標記，用它們指認哪些細胞是她的、哪些不是，就能解決所有麻煩。但要做到這點，必須取得她近親的DNA樣本，最好是她丈夫和孩子，用他們的DNA和海拉細胞的DNA比對，建立海莉耶塔的基因圖譜。

最先發表海莉耶塔身分的麥庫希克也在會上，他說可以幫忙。他說，海莉耶塔的丈夫（戴伊）和孩子（黛博拉）也在約翰霍普金斯醫院看診，找到他們不難，而他又是醫師，有權取得他們的病歷和聯絡方式。

與會的遺傳學家們激動不已。只要取得海莉耶塔小孩的DNA，不僅能解決汙染問題，還能以全新的角度研究海莉耶塔的細胞。麥庫希克也同意，於是轉頭對他的博士後研究員胡蜀山（Susan H. Hsu）說：「妳一回到巴爾的摩，就把這件事辦好。」

麥庫希克沒有要求胡蜀山向拉克斯一家解釋研究內容，她只曉得麥庫希克要她聯絡他們。

多年後，胡蜀山對我說：「麥庫希克醫師就像神一樣，非常、非常有名，全世界有名的醫學遺傳學家幾乎都是他調教出來的。因此當他對我說『妳回巴爾的摩把血抽一抽』，我就照做了。」

會議結束，胡蜀山回到家立刻聯絡戴伊，問他能不能讓她為他家人抽血。「他們說他們有我老婆的一部分，她一部分還活著，」戴伊日後告訴我，「他們說他們用她做實驗，想來檢查我小孩，看他們是不是也得了殺死他們媽媽的癌症。」

然而，胡蜀山壓根沒有提到為小孩檢驗癌症，當時也沒有「檢驗癌症」這回事，就算有，麥庫希克的實驗室也不會做，因為他不是癌症專家。麥庫希克是知名的遺傳學家，全球第一所人類遺傳學系就是他在約翰霍普金斯大學創立的。他登錄了幾百個基因，包括在艾米許人體內找到的幾個。他收集已知基因的資料與相關研究，彙整成「孟德爾人類遺傳資料庫」（Mendelian Inheritance in Man），成為遺傳學領域的聖經，目前登錄的條目將近兩萬個，而且持續增加。

麥庫希克和胡蜀山計劃用體細胞雜交法，以幾個不同的遺傳標記檢查海莉耶塔的家人，包括「人類白血球抗原」（human leukocyte antigen, HLA）這類蛋白質，希望藉此找出海莉耶塔的HLA標記可能為何，於是能以此辨認她的細胞。

胡蜀山來自臺灣，英文不是她的母語。據她所言，一九七三年她打給戴伊時是這麼說的：「我們要來抽血，以取得HLA抗原。我們要做遺傳標記檔案，因為可以從海莉耶塔・拉克斯的丈夫和小孩推論出她的許多基因型。」

我問她覺得戴伊有沒有聽懂，她說：「我打電話去，他們很能瞭解我們。他們很聰明。我想拉克斯先生已經很知道他妻子做出貢獻，也很清楚海拉細胞的價值。他們可能聽別人說過這個細胞株是很重要的東西。那時候每個人都會講起海拉細胞。他們是個很好的家庭，因此很好心讓我們抽血。」

胡蜀山講起英文口音很重，戴伊也是，他的南方鄉音老是將母音拉長，連他的小孩都常聽不懂。然而，胡蜀山和戴伊之間的障礙不只語言。不管對方是誰、有沒有口音，戴伊都不可能瞭解細胞不死或HLA標記的概念。他這輩子只讀過四年書，而且從來沒學過科學。他只聽過一種細胞，就是他兒子札卡瑞亞待過的那種（英文cell也意指牢房）。因此每回聽不懂醫師在說什麼，他就用同一種方法：點頭，然後說好。

多年後我請教麥庫希克，有沒有人試著得到拉克斯一家的受試者同意書，他說：「我猜沒有人花工夫詳細解釋，但我不認為有人會跟他們說我們在篩檢癌症，因為那不是事實。聯絡的人頂多只會說：『你們的母親罹患癌症，從那癌症取得的細胞已經到處繁殖，受到仔細研究，而為了更進一步瞭解，我們想為你們抽血。』」

我問胡蜀山同樣的問題，她說：「沒有，我們從頭到尾都沒有給他們同意書，因為我們只是去抽血，不是做某種醫學研究，妳知道，不是長期的。我們只是想抽個幾試管的血，檢測遺傳標記。那與人體研究委員會或之類的事情沒關係。」

雖然這樣的態度在當時並不罕見，但美國國家衛生研究院的規章明定，凡是該院補助的研究，只要有人類受試者（麥庫希克的研究便是），一律必須取得受試者同意書， 並經由約翰霍普金斯醫院審核小組認可。規章於一九六六年施行，起因是紹森的那場官司，並於一九七一年增訂，詳細定義了受試者同意書的項目。胡蜀山聯絡戴伊當時，這些規章正在起草成為法案。

麥庫希克開始研究拉克斯一家人時，正是科學研究受到監督的高峰。一年前，美國健康、教育暨福利部（Department of Health, Education, and Welfare）面對塔斯基吉事件與其他違反道德的研究，決定調查聯邦層級對於人類受試者研究的監督情形，結果發現監督不夠確實。一份政府報告表示，當時「各界對於如何評估風險莫衷一是」，而且「不少研究人員拒絕合作」接受監督，「地方主管單位對於監督一職也漠不關心，沒有要求研究謹守規定」。

健康、教育暨福利部中止塔斯基吉研究之後，草擬了「人類受試者保護規範」，要求所有這類研究都須取得受試者同意書。一九七三年十月，就在胡蜀山聯絡戴伊的幾個月後，美國《聯邦公報》（Federal Register）刊出公告，邀請各界針對新的保護規範提出看法。

戴伊和胡蜀山講完電話，立刻打給勞倫斯、桑尼和黛博拉，對他們說：「你們明天都要回來家裡，霍普金斯的醫生要來幫大家驗血，看你們是不是全都有你們媽媽得的癌症。」

海莉耶塔過世時，戴伊同意醫師進行解剖，因為他們對他說，這麼做未來或許能幫助他的孩子。他們講的一定不會錯，他想。海莉耶塔剛得到癌症時，札卡瑞亞在她子宮裡，從那時候他就有暴躁易怒的問題。現在黛博拉快二十四歲了，比她母親過世當時年輕不了多少，醫師打電話通知她做檢查也是合情合理。

黛博拉驚慌失措。她知道母親三十歲生病，因此一直很怕自己活到三十歲，覺得她母親在那個年紀遇到的事也會發生在她身上。想到自己小孩會和她一樣從小失去母親，黛博拉就無法承受。拉東亞才兩歲，艾佛瑞六歲，「獵豹」從來沒出過養育費。她領過三個月的社會補助，但很不喜歡，因此白天在市郊的玩具反斗城上班，通勤要一個多小時，得轉兩班公車，到了晚上又在自家公寓後頭的吉諾漢堡店打工。

黛博拉請不起保母，因此她上班的時候，漢堡店老闆允許拉東亞和艾佛瑞待在餐廳角落。八點半的晚餐休息時間一到，黛博拉便帶著孩子從店後頭回到公寓，陪他們上床睡覺。兩個小孩知道只有聽見媽媽的敲門暗號才准開門，也不能將煤油燈放在窗簾或毯子旁邊。黛博拉還和孩子一起練習，以防她工作時家裡失火。她教他們匍匐爬到窗邊，將事先綁在床腳的被單布條扔出窗外，安全爬出公寓。

小孩是黛博拉的一切，她絕對不讓他們出事。因此，當她父親來電說約翰霍普金斯醫院想要驗血，看她是不是也和她母親一樣得了癌症，黛博拉哽咽著說：「主啊，別將我從我寶貝們的身邊帶走，不要是現在，不要是我和他們經歷了那麼多之後。」

胡蜀山來電之後過了幾天，戴伊、桑尼、勞倫斯和黛博拉圍坐在勞倫斯家的餐桌前，讓胡蜀山和麥庫希克實驗室的一名醫師為他們各抽了幾管血。

接下來幾天，黛博拉不停打電話到約翰霍普金斯醫院，對總機說：「我想知道癌症檢查的結果。」但總機沒有人知道她在說什麼檢查，也不曉得該轉接給誰為她解惑。

黛博拉忍不住擔心。她很怕自己得了癌症，也不停想到科學家對她母親做了那些恐怖的事情，也許到現在還在做。她聽過傳言，說霍普金斯醫院會抓黑人去做實驗，又在《黑玉》雜誌讀到塔斯基吉研究的報導，文中暗示醫師為了做研究，可能真的為黑人注射梅毒病毒。「將致病物質注入不知情的人類受試者體內，這種事在美國醫療史上不是頭一遭，」報導指出，「八年前，紐約市的紹森醫師就曾做過。這位癌症專家找來病重的老人，將活的癌細胞注入他們體內。」

黛博拉不禁懷疑，麥庫希克和胡蜀山的目的根本不是癌症篩檢，而是要將殺死他們母親的壞血注入他們體內。她開始不停向戴伊追問海莉耶塔的許多事：她怎麼生病的？她死的時候出了什麼事？醫師對她做了什麼？而戴伊的回答似乎證實了她的恐懼：他對她說，海莉耶塔看起來一點毛病都沒有。他說他帶她到霍普金斯，醫師開始幫她治療，結果她的肚子變得像炭一樣黑，然後她就死了。莎蒂的說法也一樣，其他親戚也是。但當她問她母親得的是什麼癌症，醫生給她做的是什麼治療，她體內哪一部分還活著，他們都沒有答案。

因此，當麥庫希克的助理打電話給黛博拉，請她到醫院再抽點血，她就去了，心想既然家人無法回答她母親的事，或許科學家可以。她不曉得這次抽血其實是為了加州的一名科學家，他需要一些樣本做海拉細胞的研究；她也不曉得麥庫希克的助理為什麼只聯絡她，沒有找她哥哥或弟弟。她想可能是她母親的病症不會影響男生，她仍然以為自己要做的是癌症篩檢。

相關書摘 ▶長生不死的「雞心細胞」是二十世紀最重要的科學進展之一？

書籍介紹

本文摘錄自《改變人類醫療史的海拉》，衛城出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：芮貝卡・史克魯特（Rebecca Skloot）

譯者：賴盈滿

海莉耶塔・拉克斯，一位出生於美國維吉尼亞州的非洲裔黑人女子。一九五一年，三十一歲的她死於子宮頸癌時，癌細胞並未經她的同意而被醫生取走。未料，這些造成海莉耶塔死亡的癌細胞，竟奇蹟般因為可以體外培養且「無盡永生」，堅韌如馱獸般、覆天蓋地，締造了人類醫學界百年來爆炸式的重大突破與研究貢獻。

她的細胞是研發小兒痲痺疫苗的功臣，協助科學家解開癌症、病毒和原子彈效應之謎，促成試管嬰兒、基因複製、基因圖譜的重要發展，貢獻出五個諾貝爾獎成果，更造就總值幾十億美元的人體生物材料產業。整個分子生物學與近代醫學的研究，都環繞著海拉細胞，堪稱二十世紀至今最重要的研究對象。每個醫學、生物從業人員都曾經使用過海拉細胞，或至少接觸過由海拉細胞衍生的科學成果或技術。現在海拉細胞依然持續繁衍，總重量相當於一百座帝國大廈，未來仍將不斷增加。

然而六十年前，置身階級與種族歧視、醫病關係極端不平等的美國社會，無數黑人患者如海莉耶塔・拉克斯，當組織被取走時，並不會被告知，甚至對於治療的過程一無所悉；在擎舉著研究正當性與必要性的科學大旗下，甚至是以造福人類之名，弱勢者理所當然地被剝削。於是半世紀以來，當海拉細胞以驚人潛力帶給科學界無數突破之時，海莉耶塔的家人毫不知曉；海莉耶塔・拉克斯被埋在蔓草雜生的墓地裡，沒有人真正在乎這個人。歷史的無名剝削，甚或比當年的階級與種族剝削更加殘酷。

作者芮貝卡・史克魯特以強大的熱情、異於常人的毅力，花費超過十年、採訪一千個小時，透過多條軸線以及對比交錯的時間序列，還原這位醫療史上最重要的無名英雄，寫出這則宏大深邃，攸關科學倫理、種族與階級、科研道德與法律、人體與細胞所有權爭議等複雜命題的生命故事。

Photo Credit: 衛城出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航