小孩子也能懂的關係流動：自然而然劇團《什麼怪東西》

2017年以「跨越異境，走讀波蘭百年」計劃邀請到波蘭劇作家米浩瓦恰克（Michal Walczak）訪台，卻險遭勞動部以未符合跨國勞動力法規的開罰事件主角——自然而然劇團（Theater Naturally Connected）2017年以《艾玲》的演出，入選華山1914文化創意產業園區精選團隊。

今年「自然而然」以《什麼怪東西》進行全年巡迴演出。有別於《艾玲》改編自波蘭19至20世紀的重要劇作家維卡奇（Stanislaw Ignacy Witkiewicz）的諷諭性劇本，《什麼怪東西》的概念則是發展自台灣本土跨族群文化（或泛族群文化）中共同存在的魔神仔（Mosina）， 以偶戲方式讓舞台上的演員及舞台下的觀眾，重新省視相對於已的不同之處。

這齣能夠帶著走的小劇場，說它「怪」並不只是奇異與不同，而是直接指民俗中的涉妖魔或精怪；透過三名演員以四個角色（含操偶師及偶），詮釋彼此關係的互動、變化以及個人內在的渴望及追尋。

Photo Credit：林凡恩攝影／自然而然劇團

透過環境劇場（Environment Theatre）的形式，因地制宜地對表演內容進行微調，結合物件劇場（Objective Theatre）。

利用周遭現成物件的性質特色發展角色，劇團希望以如此接地氣、童趣的劇場手法帶領成人和孩童走進這一個沒有劇本的故事裡。同時也張開更多感官：看到、聽到、聞到、摸到、讀到且知覺到自己與戲劇表演共存的時間及空間——「異」與「同」不過是此刻面對著熟悉與不熟悉的人事時地物。

而這齣戲劇的製作起源於三個單純的想法：企圖做跨齡對話：以一個具備道德勸說、警世意味且廣為人知的在地傳說，作為自由發展的故事基底並提供翻轉的可能，讓觀眾都能擁有自己的詮釋空間；開展一齣能動性高的小戲：捨棄複雜的舞台景片與眩目的聲光效果，設法走到更遠處與觀眾互動且讓觀眾感動；突破一般戲劇製作既定框架：無論是劇場空間的規劃或相關編制，甚至預算規模與經費來源等，都成了不斷嘗試的嶄新挑戰。

Photo Credit：林凡恩攝影／自然而然劇團 劇中非神、似鬼、擬人的魔神仔

歷時兩年醞釀，自然而然劇團的團長（同時身兼該劇演員）鄒雅荃因自身的客家背景與返鄉欲望，再加上其藝術總監卡霞（Kate Stanislawski）深受台灣神怪傳說的文化意義及神秘性吸引，決定將在地文史作為戲劇結構的發展脈絡。

藉由這樣的製作，他們希望能包納更多戲劇詮釋上的可能性。原先以默劇或類默劇方式，透過演員的肢體表演完整地傳達故事的細節，同時也試著呈現跨越文化的意涵，彰顯表演者的聲音及表情，迄今則更以有限的言語去傳遞特定的訊息，作為外在（族群或文化間）與內在（批評與期待）的衝突。

Photo Credit：林凡恩攝影／自然而然劇團

「魔神仔」非神非鬼的存在，結合偶的擬人性質，與偶相望即產生另一種奇異的看戲方式。

精怪傳說通常以特殊經驗為本，在語言與文字轉述的過程中不斷再造，有賴製偶曁操偶師于恩平的加入，才能活靈活現偶的擬人態、擬人形、擬人性，再透過觀眾的個人狀態與心理投射而具有其獨特的靈魂。留法學習丑劇與默劇的曾筱庭依序加入後，三名演員與四個角色之間發展出各自的形貌與樣態，並於共同創作的過程中逐漸產出戲的結構。

Photo Credit：林凡恩攝影／自然而然劇團

2018年二月，新竹縣關西鎮豫章堂羅屋書院以公益場試演，作為售票巡演起跑的首發演出。在工整且方正的三合院宅邸中，建構出《什麼怪東西》的三面舞台，而古宅前方的小溪流經與環繞四周的蓊鬱山林，遂理所當然成了最美的場景設計。

全劇的情節鋪陳與角色設定上帶有許多概念上的相對，諸如城市與自然、文明與原始、規訓與自由、表象與本性、壓抑與追求等⋯⋯縱然有落入二元對立或單向思維的窄化可能，但對於角色間彼此互動的情感與關係，卻有著層次豐富的細膩表現——這齣奇幻並輕巧的偶戲《什麼怪東西》於焉誕生。

演出資訊

名稱：2018 新竹縣親子小戲節－自然童心首部曲《什麼怪東西》

時間：2018/07/01

地點：新竹縣政府文化局實驗劇場（竹北市縣政九路146號）；

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航