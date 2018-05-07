理財小講（四）：讓財富長期增值的「雪球區」該如何管理？

文：黃琛為

親愛的朋友你好，我是小賈，讓我們開始今天的理財小講。

入門投資理財的兩大原則

這已經是系列小講的最後一期了，前面三期我和大家一起繪製了怎麽管理財富的四大區塊，做為家庭保證最重要基底的「保險區」、負責日常開銷的「現金區」、對中短期生活目標的「目標區」，還有就是今天要和大家介紹、也是咱們在投資理財中特別關心的，要讓財富長期增值的「雪球區」。要如何管理呢？

上一期小講我和大家介紹過現金區和目標區，更多的是在管理專門短期內就要花掉的錢，而且滿足了日常開支後，剩餘錢財會流到我們今天要介紹的雪球區中。其實就是短期內沒有明確用途，未來3.5年或許更長時間都不會用到的錢，也就是我們常說的「閒錢」。

我始終認為閒錢是投資的第一要素，客觀上閒錢且能夠讓我們長期投資，可以對抗時間來平滑市場上的波動風險；另一方面，在主觀上用閒錢投資，能讓我們的心態更加緩和，偶而有虧損也不至於焦頭爛額。投資這件事是沒有一個標準答案的，我們每個人對投資的認知、對風險的承受能力都大不相同，更重要的是這個投資市場也是在不斷變化的。今天的投資熱點，可能明天就無人理睬，所以投資沒有絕對萬無一失的、包治百病的辦法。你可能看到身邊有人炒股連續猜對半年6個月，資產翻了一倍。這樣的事情不是沒有，但大家一定要清楚這些是小概率事件，這些東西基本上我們是沒辦法拿來複製的，所以說──

與其在投資中找大神，羨慕那些小概率事件，不如仔細找那些大概率獲勝的事情。

比如市場長期是上漲的，債券整體的股票風險低，但長期收益也少，長期來看權益類投資更能跑贏通貨膨脹，股債搭配比單一投資更能降低風險、提升收益等等，這些雖然不是百發百中，但卻是大概率事件，有更大的可能性，我們這期小講主要就給大家介紹適合我們雪球區做長期投資、大概率能賺錢的標的。利用經濟循環週期找尋大概率獲勝的投資標的，他就是我們普通人簡單操作的投資技巧──資產配置。

分散投資就夠了嗎？

提到配置有句老話，叫做不把雞蛋放在同一個籃子裡，相信很多朋友都聽過，可是簡單地分散我們的雞蛋就是資產配置了嗎？

資產配置可以從廣義和狹義兩個角度來看，廣義上是為你的家庭做好資產配置，從這個角度來說，我們需要根據自己的目標風險承受能力，來搭配不同資產；比如預留現金，配置保險、安排目標儲蓄等等。我們整個系列小講給大家介紹的財富區塊法就是這樣一個廣義上的資產配置思路。而從狹義來看，資產配置主要聚焦在投資本身，利用資產配置策略，在投資方面幫我們提高收益的同時降低風險。這期小講我們主要聚焦在狹義資產配置，來講講投資增值的部分。

提高收益、降低風險有秘訣

投資理財中有一個經典的「不可能三角」，意思是收益、風險和流動性，這三個要素不能兼得。不過這個不可能是針對單一產品而言的，通過資產配置大概率技能降低風險，又能提高你的整體收益。

要做好資產配置，重點關注兩個方面：一是空間維度上，選擇什麽樣的資產來做組合效果更好；二是時間維度上，不同經濟環境下，如何挑選合適的產品。

先來說空間維度，要搭配好不同的投資品，有沒有好的標準呢？

答案是「不相關性」。舉個例子，現在有A、B兩種資產，其中一個上漲10％，另一個就會下降10％，兩者稱完全負相關，他們的波動則剛剛好可以互相抵消，我們甚至能夠得到一個幾乎沒有波動的投資組合。沒錯，資產配置之所以可以降低風險，就是利用了各個資產之間的不相關性。當然在現實投資中，我們很難遇到完全負相關的兩類資產，然而我們選擇兩個相關性小、甚至是負相關的資產時，就能降低整體波動的風險。

經典例子就是巴菲特的老師，班傑明在他所書寫的《聰明的投資者》一書中，給我們普通投資者的一個搭配參考，百分之50資金配置股票，剩下50％買入債券，這樣一個搭配組合，本質上就是利用了股票和債券相關性較低的特點。我們普通人而言，最常用的工具就是債權類的投資和權益類的投資來搭配。

再來看看時間維度上，我們的投資收益和整體的經濟環境脫不了關係。在不同經濟環境下，各類資產的表現不盡相同，所以如何定義不同的經濟環境，並判斷什麽資產會表現更好，就很重要了。

一個比較經典的理論是美林證券提出的「美林時鐘理論」。通過分析30年的美國金融市場數據，美林時鐘得出「經濟適用週期」這樣的結論。

美林時鐘把經濟週期分為衰退、復甦期、過熱和滯漲四個階段，每個階段對應著表現較好的某類資產搭配。

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我也附上美林時鐘理論的詳細介紹與實際案例文章，提供有興趣的同學參考。

長期穩定賺錢必備的投資工具

那我們可以選擇什麽樣的工具，來實現這樣的資產配置策略呢？

我們日常接觸到的投資品，比如P2P、保險理財、基金股票等等，都可以用來做資產搭配。我認為這要看你對這款投資品的熟悉程度，因人而異。不過相對而言，我更推薦你使用指數基金，來完成資產搭配。

總的來說三個原因：首先，它受人為干預小，所謂的指數基金就是基金被動追蹤某個指數來投資，基金複制指數走勢，受基金經理人為因素桿干擾小。

第二個原因，是它費用相對低廉，比如滬深300指數基金，某一支它的管理費只有0.5％，而一般的主動管理基金，管理費用在1.5％左右，這是我們在買基金前要考慮的投資成本。

第三個原因，是指數基金包羅萬象。我們一般提到指數基金，會說像滬深300、中證500指數等投資股票的指數基金。但其實指數基金的投資範圍不僅僅侷限於股票，常見的還有國債ETF、黃金ETF等等，投資方向非常豐富，基本滿足了我們對各類基礎資產的需求，而且門檻很低，適合普通人拿來做資產配置。

如何利用指數基金，來實現資產配置策略？

我開了一個投資組合供參考，我把它叫做極簡投資組合，極簡投資組合是一個簡化的資產配置投資組合，使用我精選的五只基金構成。準確地說是我們為大家組成了一個投資五大板塊的投資組合，這五個板塊分別是純債、大型公司股票、小型公司股票、國外大型公司股票和國外小型公司股票。在初始投資時，每個版塊做均等配置，也就是每支基金可投入資金的20％，一年之後我們做一次動態平衡，把每個板塊的投資金額配比重新調回到20％。

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首先，這個組合利用不相關性，解決了空間維度上資產的組合配制。我們在債券和股票之間做了大量配置，並在權益類的基金做出了進一步更細膩的安排，一般來說在市場呈現明顯的風格輪動時，大盤藍籌基金和中小成長風格基金會呈負相關性，所以我們建議將投資部分分成大公司和小公司兩部分，而在地域上，A股和美股之間進行了分散，而且我們選擇的都是大指數的指數基金，以被動投資為主。

其次，組合利用動態平衡的方法解決了時間維度上買賣時機點的難題，每年一次的動態平衡會對組合產生哪些影響呢？我們賣掉了那些在過去一年漲勢很好的基金，然後我們補充了那些去年表現不佳的基金，這兩個動作其實幫我們被動的完成了兩個目的，首先是止贏，再來是逢低買入。有了動態平衡這個動作，我們就不用擔心止贏指損的問題了，這樣的一份組合表現如何呢？

我在推出組合的時候做了一個數據回測，使用的是每個版塊所對應的指數。假設是從2005年初，開始一次性投入50,000元，平等分到了剛才說的五個板塊上，每一年最後一個交易日我會根據當時的組合情況作動態平衡，把每個板塊的倉位重新調整為各占20％，那麽到了2015年初，五萬元變成了190,000，差不多是初始的四倍，年化回報率大概是14％左右，實際購買基金的時候，還會有一個追蹤誤差和少量的費率，年化收益大概上下會有一些少量波動，我們在2005年間任意一天進入，計算之後的10年回報，得到的年化收益率大概是13％到17％之間，這可是一個相當不錯的投資收益。同期間上證指數的10年年化收益率大概是9.8％，所以我們的組合大幅跑贏上證指數以及絕大多數的主動管理基金。

細心朋友可能註意到了，我做的回測，用的是2005年初，一次性投入50,000元做的事例，但在實際生活中，我們會有持續不斷的收入和結餘需要進行投資，這種情況我就推薦大家用定投的方法進行投資。用最簡單的說明，就是在固定的時間投入固定的金額買一只基金。例如我們每個月的1號固定在一個積金上投資1,000元，這樣做的好處就是強制儲蓄，對於小資族，可能無法一次性拿出一大筆錢去投資，但在不影響生活標準的情況下，每個月都有部分結餘可以投向市場，這樣定投就解決這個問題。第二個好處是平均成本，如果市場在高位，1,000元資金買入的基金份額就少；如果市場在低位，那麽買到的份額就多。這樣長期平均下來就得到一個平均的投入成本，也就平滑掉了市場短期的波動。

不同年齡階段的投資重點

聽到這裡可能有人會問，如果要資產配置一定要參考極簡組合嗎？其實資產配置裡面是開源的，可以用極簡組合作為你整體投資中「被動投資」的那部分，也可以在組合中，加入其他你看好的資產，如黃金、新興市場的指數等等，還可以改變個資產的配置比例。說到這裡還要強調一點，很多人認為極簡投資是一個保守的組合，但實際上它其中包含了80％的權益類資產，風格是比較激進的。如果你風險承受能力不高、偏保守，也可以按照組合的思路自行設置投資比例，比如說最經典的50％股票50％債券，也未嘗不是一個好方法。

具體的比例如何搭配呢？一樣需要跟著我們自身所處的階段風險承受能力而定，在第一期小講中我們具體聊過，人生不同階段有不同的理財需求，相應的我們追求的收益率和能夠承擔的風險也不同，對應的投資計劃自然也有所差別。

我們可以用一個比較簡單的法則──「年齡法則」來給資產配置做搭配。年齡法則很簡單，就是高風險投資產品的比例要小於「100減去當前的年齡」。

對普通人來說，高風險投資產品就是一些權益類產品，比如說股票或者股票型基金，而剩下的就可以配置債權類產品和現金的產品。舉例來說，現在如果30歲，我們的債權類和權益類的比例就可以參考分3比7，隨著年齡的上升，債權類產品比例逐漸增加，權益類產品逐漸減少；當我們進入退休階段，權益類的占比可能非常的低，甚至完全不再投資權益類的產品。當然年齡法則是一個比較粗糙的劃分工具，我們往往要根據自己的生意需求和風險偏好選擇。

接下來請看看下面延伸閱讀中的三個案例，把系列小講中介紹的四個財富區塊連在一起，和大家詳細聊聊我們如何在不同區塊中分配資產。

看完內文的三個案例，你是不是發現雖然同樣在投資理財、同樣在讓財富保值增值，宜珊、Crystal、Sandy三人的投資分配卻完全不同，剛畢業一年的宜珊有充足的時間精力學習和鑽研，所以她一邊積累長期財富、一邊還拿出10％的資金來嘗試不同的投資工具和投資方向；而三口之家的crystal，作為母親，孩子和工作已經占用了絕大多數的精力，所以她傾向於目標導向，讓投資更服務於生活，她選擇了極簡投資組合、固定收益類產品來協助完成目標；最後是事業有成的Sandy，她生活方方面面基本是安排妥當，傾向於穩健的讓財富保值增值，所以選擇了更全面的資產配置，一小部分資金投黃金、海外REITs等產品。

由上面案例可以看出，投資理財真的是件非常個人化的事情，和你的財富水平、目標還有人生階段，都有著密不可分的關係。

她們三人就是最好的案例，當然你也可以找到更專業的人士協助打理。未來我也會持續寫作，幫助大家更好地打理財富。感謝你的收聽，希望這個系列小講能夠讓你在理財投資上更有規劃，在原本的投資基礎上更上一層樓。

活動資訊

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本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航