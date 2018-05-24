《絕望工廠 日本》：被仲介、學校和工廠層層剝削的越南「留學生」

文：出井康博（Yasuhiro Idei）

身上只剩「二千日圓」的留學生

我來到埼玉縣與東京都北區交界的住宅區，從車站步行二十分鐘，抵達某間日語學校租借的公寓。

這棟古老的三層樓房看起來很普通。從路上抬頭一望，可以發現狹窄的陽台上掛滿了彩色的T恤和褲子等洗好的衣物。這棟公寓裡住了三十名以上的越南留學生。

我在一樓入口脫下鞋子，爬上樓梯。二樓和三樓是宿舍，每層樓有四到五間房間，一間房間約三坪大，每間房間裡擠了三到四名留學生。

每層樓只有一間廁所、浴室、廚房。房間裡的家具僅有兩個粗糙的雙層床架，排成L字形，連張桌子都沒有。來自越南的熊小姐（二十歲）和二位同鄉一起住在這種小房間裡。

「我被公司（代辦日本留學的掮客）給騙了⋯⋯」

我來到熊小姐的房間，聆聽她用笨拙的日文呢喃傾訴。她一臉快要哭出來的樣子。

「對方說來到日本馬上就能找工作，可是他騙我！」

她改用強硬的口氣向我抗議，話語間充斥無處宣洩的憤怒。

現在正是室友準備晚飯的時間，放在熊小姐身後的生鏽小電鍋噴出大量蒸氣。

「我身上只剩兩千塊（匯價統一使用一日圓兌新台幣○．二七元，約新台幣五百四十元）了⋯⋯」

熊小姐在接受我訪問前的三個月來到日本，進入日語學校就讀。她來日本之際帶了七萬日圓（約新台幣一萬八千九百元），現在這筆錢已經快花光了。

熊小姐來自越南南部的芽莊，雙親務農，家裡還有兩個哥哥和一個姊姊。其中一個哥哥在巴基斯坦的建築工地工作。她來到日本「留學」，其實也不是為了讀書，而是希望前來日本工作，好幫助家計。

之所以選擇日本，是在網路上看到了留學代辦中心的廣告。留學代辦中心的老闆是日本人，廣告裡刊登了年輕的越南留學生徜徉在充滿綠意的校園中，享受學生生活的照片。廣告宣稱，來到日本留學便能一邊享受留學生活，還能月薪「二十萬日圓（約新台幣五萬四千元）到三十萬日圓（約新台幣八萬一千元）」。

高中畢業之後留在家裡幫忙務農的熊小姐，馬上受到廣告吸引。來到日本之前，別說是出國了，她幾乎連芽莊都不曾離開過。留學代辦廣告讓她覺得，就連如此平凡的自己都有機會改變人生。

為了送熊小姐出國，家人把田地拿去抵押，借了一百五十萬日圓（約新台幣四十萬五千元）。這是因為日語學校第一年的學費是七十萬（約新台幣十八萬九千元），半年的宿舍費用是十八萬（約新台幣四萬八千六百元），以及仲介費與飛機票等等。一百五十萬日圓（約新台幣四十萬五千元）相當於熊家七年的年收。家裡願意出這麼大的一筆錢，也是因為期待她到了日本「留學」後就能送錢回家。

一般日本人聽到「留學生」三個字，腦海中浮現的多半是接受家中金援，出國念書的人。然而來自開發中國家的留學生，除非家境十分富裕，否則無法期待家人提供經濟上的支援。目前激增的留學生多半像熊小姐一樣，是為了賺錢寄回家而來到日本。

提供此類學生入學機會的日語學校，規定日語能力檢定要通過「N5」方能入學。「N5」是日語能力檢定中程度最低的等級，只要會讀平假名就能過關。但是熊小姐來到日本之前並未接受考試，所謂的合格證書是支付掮客三萬日圓（約新台幣八千一百元）所獲得的偽造文書。儘管是偽造文書，她還是順利拿到簽證。

中國留學生日益減少，使得越南留學生成為日語學校新的搖錢樹。就算不會日文，學校也非常歡迎這些學生入學。

除了入學金（日本的學校在入學的第一年除了學費之外，還會徵收入學金）和學費之外，日語學校還會使出各種手段從留學生身上詐取金錢，其中一項手法便是「宿舍」。例如熊小姐住的宿舍，根本不會有日本人想租。校方想必是以非常低廉的租金租到宿舍，卻每個月向學生收取三萬日圓（約新台幣八千一百元）的宿舍費。加上另外二位室友支付的宿舍費用，學校每個月光從沒有浴室、廁所、廚房的三坪大房間，就能賺到九萬日圓（約新台幣二萬四千三百元）。怎麼看都是敲竹槓。

「好貴，可是我走不了⋯⋯」

熊小姐來日本之前就預付了半年的宿舍費用，因此來了之後發現被敲竹槓也搬不出去。這也是學校看準學生不了解日本社會所設下的局。

「二千塊」最多只能再撐上幾天。熊小姐在日本也沒有可以依靠的朋友，想活下去就只能犯罪了。現在日本充斥了像熊小姐一樣的「留學生」。這類遭到留學掮客的欺騙而來到日本，成為日語學校搖錢樹的受害人正急速增加。

來到「血汗工廠──日本」的外國人

為什麼越南會掀起一股「留日熱」呢？原因出在代辦留學的掮客。前述的熊小姐也提到，代辦留學的廣告如此宣稱：「來日本留學，靠打工就能每個月賺進二十萬日圓（約新台幣五萬四千元）到三十萬日圓（約新台幣八萬一千元）哦！」

留學掮客在網路上散播花言巧語，積極吸引年輕人前往日本留學。

越南的失業率僅二％，經濟也大幅成長。然而國家進步的恩澤尚未普及至一般老百姓。越南一半以上的人民務農，每個月認真工作也僅能賺取一萬日圓（約新台幣二千七百元）到二萬日圓（約新台幣五千四百元）。雖說越南的物價僅為日本的數分之一，這樣的月薪也無法輕鬆度日。年輕人在日常生活中完全看不到未來的希望，因此前往國外賺錢便成為改變人生的機會。

Photo Credit: Reuters/達志影像

然而越南是開發中國家，又是共產國家，願意接受越南勞工的國家與地區不多，僅有台灣、韓國、日本。

台灣開放越南女性從事看護工作，男性則進入工廠工作。在韓國的越南勞工從事的也多半是體力勞動。至於日本的越南勞工多半透過「外國人技能實習制度」（以下稱「實習制度」）前來工作。但是實習制度規定至多只能工作三年，亦不得變更職場。此外，日本的薪資水準雖然高於台灣與韓國，實習生的月薪頂多是十萬日圓（約新台幣二萬七千元）左右。因此當年輕人聽到去日本「留學」便能「月入二十萬日圓（約新台幣五萬四千元）到三十萬日圓（約新台幣八萬一千元）」，自然會蜂擁而上。

越南的日本留學代辦非常興盛，這些掮客往往也兼作實習生代辦。來到日本的越南人中，留學生與實習生合計超過十萬人。一個人繳交三十萬日圓（約新台幣八萬一千元）的手續費，十萬人便超過三百億日圓（約新台幣八十一億元）。考量越南的經濟規模，留學生和實習生代辦已經可說是一項產業了。

究竟是哪些人從事掮客的工作呢？目前居住於日本，熟悉代辦業界的越南人告訴我：

「大多是從日本回到越南的前留學生。他們會說日文，可以和願意接受越南留學生的日語學校交涉。除了留學生之外，日語學校也要付手續費給他們。我認識的越南人每年仲介四十名留學生，年收高達一千萬日圓（約新台幣二百七十萬元）以上。」

這些代辦公司的老闆不見得都是越南人，也有部分是日本人。他們透過越南當地的員工募集留學生，再把人送進日本。

對於想去日本留學的越南人而言，最頭痛的莫過於費用問題。代辦費用高達一百五十萬日圓（約新台幣四十萬五千元）到二百萬日圓（約新台幣五十四萬元）。以當地的物價而言，相當於日本人支付二千萬日圓（約新台幣五百四十萬元）的感覺。為了要準備這麼一大筆費用，多半的留學生僅能借錢。這麼多人不惜背負債務也要留學，都是因為相信可以「月收二十萬到三十萬」。

然而，日本政府規定留學生的打工時數「一週不得超過二十八小時」。守法的人倘若從事時薪一千日圓（約新台幣二百七十元）的打工，最多也只能月入十二萬日圓（約新台幣三萬二千四百元）。另一方面，儘管日本人手不足，完全不懂日文的留學生能從事的工作還是有限，全都是日本人不想做的底層工作，薪資水準也最低。這些留學生來到日本之後，當然賺不到掮客所宣稱的月薪金額。

換句話說，這些越南年輕人是被掮客騙來日本的。然而等到他們發現自己被騙時，已經來不及了。

就算這些留學生討厭現況，想要逃離日本，大筆負債逼得他們不能反悔。然而繼續待在日本，就得一直繳學費給日語學校。因此他們只能違法超時打工。

這些開發中國家的年輕人，的確是為了離鄉賺錢而利用「留學」這個名義。然而留學掮客看準年輕人的心思，吸引他們掉入陷阱；到了日本，他們又淪為日語學校的搖錢樹；缺乏人手的企業也明白他們的弱點，逼迫他們成為廉價勞工。

想逃也逃不出「奴工」生活，簡直就是現代的「蟹工船」（描述在船上捕蟹與製造螃蟹罐頭的勞工對抗資本家壓榨的小說，作者為小林多喜二）。我至今遇過許多身陷如此慘狀，痛苦不堪的越南留學生。

日語學校敲竹槓

開頭提到的熊小姐也是其中一個例子。在掮客的花言巧語下，她背負了相當於全家七年份收入的「一百五十萬日圓」（約新台幣四十萬五千元）債務前來日本。

在日本這個異鄉，身上只剩「二千塊」的熊小姐，之後究竟如何呢？

當我過了一陣子，再次造訪學校宿舍時，發現她找到打工，是在製造便利商店販賣的三明治的工廠，從事夜班工作。

「日語學校介紹這個打工給我，可是我又付了二萬塊（約新台幣五千四百元）⋯⋯」

日語學校一開始就想介紹熊小姐打工，還要向她收取「二萬日圓」（約新台幣五千四百元）的介紹費。掮客從來沒向熊小姐提過打工的「介紹費」。她因為拒付介紹費，總是找不到打工。

等到她身上盤纏耗盡，不得已支付介紹費給學校才找到打工。儘管學校收取仲介費介紹打工屬於違法行為，不熟悉日本社會的熊小姐對此也一籌莫展。日語學校利用留學生的無知，近乎公然進行違法行為。

熊小姐每週三天去製造三明治的工廠打工，工作時間從傍晚五點到凌晨三點。五點到十點的時薪是九百五十日圓（約新台幣二百五十七元）；十點以後加上深夜津貼，時薪以一千二百五十日圓（約新台幣三百三十八元）計算。兩者時薪都僅稍微高於最低時薪。實際工作時間為九小時，每天約賺一萬日圓（約新台幣二千七百元），月薪僅十二萬日圓（約新台幣三萬二千四百元）。

月收十二萬日圓（約新台幣三萬二千四百元）可以生活，卻不夠熊小姐還債和存第二年的學費。因此她開始尋找第二個打工。

掮客從來沒提過「一週打工不得超過二十八小時」的規定。熊小姐來到日本之後雖然知道這項規定，為了繼續留學也只能打破規定。這是所有借錢來日本的留學生共通的煩惱。

第二份打工是朋友介紹的宅配理貨。熊小姐在此每週打工三天，時間是晚上八點到凌晨五點。兩份打工的工作時間合計每週將近五十個小時，表示只要一兼差就會打破「一週不得超過二十八小時」的規定。

人手不足的企業不想失去好不容易確保的人力，因此毫不在意留學生是否身兼多職。日語學校明知這些外國人來日本的目的是「賺錢」，還是讓他們入學。就算學生違法，只要他們乖乖付學費就會睜一隻眼閉一隻眼。

多虧兼差，熊小姐的月收終於超過二十萬日圓（約新台幣五萬四千元）。然而每星期上六天夜班的結果是根本念不了書，其他學生也和熊小姐一樣致力於夜班工作。上課時環視四周，可以發現大半的學生都趴在桌上睡覺，校方和老師卻視若無睹。

日語學校最多只能念二年。但是熊小姐別說送錢回家了，連債務都還沒開始還。從日語學校畢業後還想繼續待在日本賺錢，就得去念職業學校或大學。所以她還得存日後升學的入學金和學費。

「我想回越南⋯⋯」

採訪將近尾聲時，熊小姐再次泫然欲泣。儘管如此，她還是回不了家。還不出錢，代表拿去抵押的田地和住家都會遭到沒收，害得在故鄉的家人破產。因此她只得繼續在日本當「奴工」。

相關書摘 ▶《絕望工廠 日本》：壓榨外國實習生當「現代奴工」的金字塔結構

書籍介紹

本文摘錄自《絕望工廠 日本：外國留學生與實習生的「現代奴工」實錄》，光現出版

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作者：出井康博（Yasuhiro Idei）

譯者：陳令嫻

現代版「蟹工船」──以「假留學」、「假實習」之名，行「真奴工」之實！和台灣一樣，日本社會正面臨人手不足的問題。工廠作業員、送報員、農家、鋼筋工⋯⋯這些亟需體力勞動的工作，日本年輕人也不想做。於是政府把腦筋動到開發中國家，積極放寬留學簽證、招募實習生。留學代辦中心、人力派遣機構、日語學校、技職學校、一般大學、公司行號⋯⋯紛紛看準了這個「商機」──「去日本留學可以邊打工，月入20萬～30萬日圓！」、「去日本實習，可以學到TOYOTA汽車尖端技術！」

越南、尼泊爾、緬甸、柬埔寨的人民，不惜負債，賭上一切，就是要來日本賺錢、學習專業。然而，等著他們的不是天堂，而是一座「絕望工廠」──留學生不知道，不超時工作、身兼N份打工，就繳不出學費、生活費⋯⋯實習生不知道，交到他們手上的薪水，已經被朝野合力剝了多少層，僅剩日本人的一半⋯⋯

日本舉國上下一起當「黑心企業」！這些外國留學生、實習生被吃乾抹淨，開始厭世、反日，終究淪為非法外勞、犯下偷竊罪。就像中國經濟成長，已經不再嚮往日本一樣⋯⋯當開發中國家和日本的經濟差距日漸縮小，還會有「奴工」自願來做連日本人都不屑做的工作嗎？日本還能從哪裡僱來外籍勞工呢？最後真正被拋棄的，其實不就是日本嗎？

Photo Credit: 光現出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航