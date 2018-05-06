開放電影院，《黑豹》打頭陣！沙烏地王儲改革里程碑

看電影這件事對生活在台灣一輩子的我來說太過稀鬆平常，各大強檔電影上映後，到信義區或是西門町看電影早已是我人生中不可或缺的小確幸。但是在沙烏地阿拉伯這裡，看電影可不是這麼簡單的娛樂了！

在今（2018）年4月以前，沙烏地基本上可以說是沒有一間真正的「大眾」電影院。此前，唯一的電影院坐落在首都利雅德的外交特區內。每到電影放映，門口總是站滿了各式保安人員甚至是宗教警察，畢竟可蘭經教導人民不能過度的娛樂，自然以《古蘭經》立國的沙烏地就少了非常非常多這些「稀鬆平常」的娛樂。

除了外交特區外的電影院，另一座電影院是位於2009年創立的阿布都拉國王科技大學（KAUST，也是筆者的學校）。

KAUST的地位極其特殊，校內女性可以開車，沒有任何服裝規定的私人海灘，除了酒精與豬肉以外，基本上跟台灣社會沒什麼兩樣。當然，電影院在這也跟台灣一樣，沒有特別的規定（日後有時間會再對沙烏這所最特別的學校撰文介紹）。

不過就在4月底，首都利雅德的大型購物商場內終於開了第一間開放給所有人的電影院，這間電影院雖然不若KAUST校內的電影院自由，不過對沙烏地來說以經是一個大進步了；王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）也預計在明（2018）年開始大量設置超過40家電影院。

但是，為何保守的沙烏地會開始開放電影院呢？

如同今年即將開放女性開車一樣，這都是沙烏地願景2030（Saudi Vision 2030）的一部分。國家為了因應後石油時代的經濟改變，大舉針對各項基礎建設與產業結構進行改革。沙爾曼王儲上任後，第一步的改革就是朝向「現代化」的伊斯蘭國家（morden islamic country）努力。

王儲造訪世界各國洽談多種的合作投資機會，包括金融、製造與各項產業，但是要吸引更多的外國人投資，開放改革是勢在必行的，除了產業經濟政策上的開放，沙烏地對日常生活的開放也快馬加鞭的開始。

與沙烏地合作的電影院集團AMC娛樂有限公司，也宣稱要在五年內投入超過五億美金在沙烏地各地興建超過600間影廳。這項計畫的投資金額更不只如此，與電影院合作的大型購物商場集團也即將開啟一項超過37億美元的計畫，就像是台北信義威秀商圈一樣，打算在各影城週邊打造一個大型的購物生活聚落。

這家電影院的誕生，不僅是大大的促進了經濟活動，更如同一連串針對保守規定的解禁一樣，是改革進程非常重要的里程碑。

當然，各位一定也會好奇，那這裡的電影院都會播映什麼樣子的電影呢？開幕後的第一部電影選擇了美國漫威公司的大作《黑豹》，緊接著的是跟全球同步上映的漫威公司今年度最重要電影《復仇者聯盟3》。選擇這些科幻大片，比起單純溫馨的小品電影或多或少都會被一些基本教義派的人反對，但是這也象徵了沙爾曼王儲全面開放的決心與魄力。

身為一個在這生活的外國人，我不確定這樣大刀闊斧的改革對國家的長久發展到底是好是壞，畢竟專權體制下的改革還存在有非常多的疑問，但是單就在這生活的觀點上，又讓沙烏地更接近我原本生活的環境，也讓我更願意在這個保守的伊斯蘭沙漠油國繼續打拼了！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航