男人專屬的癌症：罹患「攝護腺癌」會影響性能力嗎？

文：謝佳君

衛福部國民健康署104年統計，攝護腺癌排名台灣男性十大癌症第五名，每10萬名男性中，就有29.4人罹患攝護腺癌。所幸，攝護腺癌也有「長壽癌」之稱，通常癌細胞進展、擴散較慢，而且只要早期發現、治療，根治機率相當高。以下整理了這個男人癌常見的問題。

Q1：性行為會影響罹患攝護腺癌的機率嗎？

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，攝護腺癌除了與遺傳基因、人種及飲食習慣有關，過去也有研究認為，不安全的性行為也可能提高罹患攝護腺癌的機率。因為有較多的性伴侶，加上得到性病的機會較高，可能導致攝護腺慢性發炎，誘發往癌化發展。

不過，也有研究認為，做好預防措施，避免感染性病，較頻繁的性行為可能有助降低罹患攝護腺癌。如果一個月行房21次以上，射精頻率高，能幫助排出輕微的感染，「就像水槽久久清一次比較髒，比較容易發炎；但常常沖洗，小的感染就能帶出來。」陳煜形容。

Q2：攝護腺癌只有老人會得到？

不一定。理論上，年紀越長，攝護腺癌的發生機率越高，好發於60歲以上男性，其次是50～60歲，50歲以下比例偏低。但陳煜表示，臨床遇過38歲男性罹患攝護腺癌，可能有家族病史。陳煜提醒，越年輕得癌，不論哪種癌，惡性度都會越高，提醒年輕人還是不能大意。

Q3：PSA數值異常就代表罹癌？

不一定。陳煜解釋，「PSA」是攝護腺特異抗原，正常攝護腺也會分泌PSA。影響PSA數值高低的因素除了罹癌，也和攝護腺體積、年紀、感染、擠壓碰撞、射精等有關。

一般來說，攝護腺越大、年紀越長，PSA值越高。若有尿道感染、攝護腺發炎，也會讓PSA值偏高。而人為的碰撞擠壓，如醫生為病人進行指診、膀胱鏡、甚至騎自行車，也會讓PSA暫時性的升高。另外建議，抽驗PSA前2～3天不要射精。

陳煜表示，目前一般將PSA正常值定為4，但醫師通常不會只根據PSA值偏高就認定為癌，還要參考其他因素。例如假使病人70歲，PSA值可容許到5或6，80歲甚至可以到6.5或7。

陳煜表示，即使PSA在4～10，也只有25％～30％的機率是癌；也可以每3個月抽一次PSA，如果緩慢上升，每年超過0.75以上，罹癌的機會偏高；但如果平穩地停在高點，就可能不是罹癌。

Q4：攝護腺癌的存活率不斷提高？

「攝護腺癌算是友善的癌，」陳煜說，大部分進展、擴散相對較慢，通常會視患者的平均餘命和癌的惡性度，來決定是否積極治療或者觀察就好。

目前攝護腺癌的存活率幾乎都超過5年，除非發現的很晚，癌細胞已轉移至骨頭或其他器官，存活時間可能只剩3～5年。不過，陳煜說，台灣現在晚期才發現的比例已經少很多，因為這個年紀的人通常合併有攝護腺肥大，已經在看診。

假使診斷出來時在第一或第二期，並積極治療，高達80％～85％的機會能根治，也就是病人不會因為攝護腺癌而死亡。但如果已經進入第三或第四期，而且完全不治療，第三期可能只能存活5～8年，第四期只剩3～5年；若接受治療，存活率則要視個人對藥物反應和癌症惡性度而定。

Q5：攝護腺癌手術後，是否會影響性能力或性生活？

雖然現在治療攝護腺癌手術方式很多，但無論何種方法，「都可能造成兩個最大的後遺症，就是尿失禁和不舉。」陳煜一語道破。病患開刀手術後的尿失禁比例約占15％～25％；陽痿的發生率則從25％～70％，需視醫生技術和癌細胞範圍。

因為男性的勃起神經就在攝護腺的包膜外，有經驗的醫師在手術時雖然會設法將這邊的神經血管分離，但若是癌細胞很靠近這個區域或就在附近，第一要務還是清除癌細胞，後續生活品質才是次要考慮。

Q6：平時如何保養、預防罹患攝護腺癌？

陳煜建議，一般建議50歲以上男性應定期接受攝護腺篩檢，若有家族病史，則建議提早5～10年，約45歲就應接受檢查。同時，要避免不安全的性行為，減少攝護腺慢性感染的機會。

另外，少吃高脂肪、高膽固醇的食物，也可以適量攝取含茄紅素的食物，尤其是熟番茄，研究指出有助於預防罹患攝護腺癌。

活動訊息

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活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018.05.27

活動地點：台北文創大樓6樓演講廳

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航