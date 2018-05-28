想要體驗幸福，你需要全神貫注、身心合一的「心流」狀態

人生中，讓你最感覺最良好的體驗是什麼？

於我而言，我在不同的年齡會給出不同的答案。兒童時期的我會說，和朋友一同玩捉迷藏的時光體驗最好。十年前的我會說，參與派對的狂歡最佳，沉浸在遊戲世界的時候第二。五年前的我會說，全心投入到書海裡的感覺最棒。

現在的我會說，來回踱步、陷入深深的沉思，感受著想法如噴泉湧出的感受最優。

以上列舉的答案看起來似乎全都不一樣，但這些「最優體驗」其實背後都有一大共同點，而透過認識這一共同點，或許我們就可以為人生製造更多的「最優體驗」——或用心理學家的術語來說，就是製造更多的「心流」（flow）。

這個星期解讀的是《心流：最優體驗心理學》（台版已絕版），作者米哈里．契克森米哈賴（Mihaly Csikszentmihalyi）是著名心理學家、心流理論的提出者、積極心理學奠基人之一。這本書的英文原版在1990年發行，直到現在讀起來依然引人深思，算得上是心理學書籍裡的經典著作。

心流並不是什麼新鮮的概念，我們也曾多次談到過心流，如果你平時有接觸過一些商管或心理學書籍的話，你應該對這一概念並不陌生。簡單來說，心流是一種全神貫注在自己所做之事上面的狀態。用武俠小說的語言來說，心流就是進入「無我狀態」，在這一狀態中，你忘記了時間，忘記了空間，忘記了自己，你只專注在你所做的，你感到身心合一、毫不費力。

當一位職業運動員說自己在比賽時「完全進入狀態」，他說的其實是心流；當一位歌手說自己「完全投入到音樂裡」時，他說的也是心流。類似的用以描述心流體驗的詞彙，還有沉浸、出神等等。

心流狀態能讓個體充分發揮自身能力，進入心流狀態能讓個體表現更好，因此在大多數提到心流的書籍之中，人們一般會關注於心流所帶來的最佳表現、工作效率。

但讀《心流》這本書，會發現作者契克森米哈賴對心流有更深的見解——心流不只是「最佳表現」，更是「最優體驗」，甚至是「幸福的來源」。

精神熵＝煩惱

為什麼說心流帶來的體驗最優，而且能帶來幸福感呢？這就要說到契克森米哈賴在書中提到的一個概念——精神熵（psychic entropy）：

每當資訊對意識的目標構成威脅，就會發生內在失序的現象，也可稱之為「精神熵」，它會導致自我解體，使效率大打折扣。這種狀況若持續過久，對自我將造成嚴重的損害，使自我再也不能集中注意力實現任何目標。 意識失序有很多種形式。參加我們抽樣研究的胡裡歐．馬丁內茲是一家生產視聽設備工廠的技工，他在焊接電影放映機的生產線上工作。他工作時突然變得情緒低落，產品在面前經過時，由於心神不寧，他跟不上全組同事的節奏。 平時他本來可以很快把自己那份工作完成，還有空閒跟旁邊的人說笑，但今天他的動作緩慢，有時還會延宕全組的工作流程。鄰組的一位同事取笑他時，胡裡歐非常不悅地立刻頂了回去。從一大早到下班，他的緊張情緒不斷升級，跟同事的關係也惡化起來。 胡裡歐的問題很簡單，其實只是件小事，卻給他造成了很大的壓力。前幾天傍晚他下班回家時，發現一個車胎快沒氣了；第二天早晨，輪胎的鋼圈幾乎要觸及地面了。但胡裡歐要到下週末才能領到薪水，他知道在這之前湊不出足夠的錢來補輪胎，更不用說換新胎了，而他又不懂得如何向人借貸。 工廠位於郊區，距他家約20英里路，他必須每天早晨8點之前到崗。胡裡歐想出的唯一辦法就是：一大早小心翼翼地把車開到加油站，把輪胎的氣打滿，並儘快開到工廠；下班時氣漏光了，他再到工廠附近的加油站，打滿氣後再開車回家。 我們訪問他時，胡裡歐已經如法炮製三天了，他希望這一招能支撐到下一個發薪日。 今天他駕車到工廠時，那個破輪胎幾乎已扁平，連方向盤都很難控制了。一整天他都在擔心：「我今晚回得了家嗎？我明天能準時到崗嗎？」他的心思全被這個煩惱佔據了，這使他無法專心工作，情緒也開始變得不安起來。 從胡裡歐的例子可以看出，自我的內在秩序受到打擾時，會有什麼後果。基本模式是固定的：與個人目標相衝突的資訊侵入意識後，視目標的重要性與威脅的大小而定，某些程度的注意力必須騰出手來消除危機，用於處理其他事務的注意力就相對減少了。 對胡裡歐而言，保住工作是非常重要的目標，一旦失業，所有其他目標都要跟著泡湯，因此，工作是他維繫自我內在秩序的最重要的一環。漏氣的破輪胎已危及他的工作，因而消耗了他大部分的精神能量。

「熵」這詞源於物理學，可被粗略理解為「混亂程度」或「無序程度」——熵越高，混亂的程度越高，結構越是無序。

顧名思義，精神熵指的就是人的精神的混亂程度——精神熵增，用白話來說就是你內心的「煩惱」增多，各個煩惱在內心爭奪你的注意力，因此你有時煩這、有時煩那，這會導致你變得無法專注、效率低下，而且很容易產生負面情緒。我們也曾在〈選擇的悖論〉一文裡提到，當選項增多時，個體的生活滿足感卻會降低。

遺憾的是，契克森米哈賴從他的研究數據中發現，精神熵才是人們的生活常態，而如果放任不管，精神熵就只會增加而不會減少（如熱力學第二定律所言，孤立系統內的總熵會一直增加，不過，人類不是孤立系統）。這符合我們對人生的一般看法——小時候我們沒有煩惱，但隨著年齡的增加，煩惱只會增加不會減少——無論你花多大的力氣去解決煩惱。

不過，與熵增相反的情況還是存在的，在宇宙中，生命的出現就是一種負熵的現象——無序的粒子排列成了有序的生命。

精神熵也一樣，契克森米哈賴認為，人類生活中的精神負熵（無煩惱狀態），就是進入心流狀態——當心流狀態讓你進入「忘我」的境界時，所有的煩惱都消失了，剩下的只有專注、專注和專注。

現在，讓我們做一個反向思考——如果煩惱會帶來負面感受，那麼無煩惱的狀態是否會帶來正面感受呢？

答案是肯定的。

煩惱的反義詞＝心流

契克森米哈賴還進一步提出，進入心流狀態讓人產生的「精神負熵」，這說的不只是在心流狀態的當下沒有煩惱，而是說進入心流就能從主觀上減少煩惱——換言之，經常進入心流的人，平時日常中感受到的「煩惱感受」也會較少，幸福感和生活滿意度會增加。

儘管契克森米哈賴是從大規模研究調查的數據中，總結出以上的論述的，但這樣理解起來還是有點跳躍，不過我們只要看看另一本書《盜火》裡的一個研究就能明了：

2007年，加利福尼亞大學洛杉磯分校的職業治療師卡莉．羅傑斯（Carly Rogers）與彭德爾頓營的伊拉克戰爭的老兵合作，融合了衝浪（一種可靠的心流觸發因素）和交談療法來治療「創傷後壓力症候群」（可簡單理解為「嚴重的心理創傷」）。 結果顯示，患者的狀況大有改善。 「只是衝過幾次浪後，他們（患有創傷後壓力症候群的士兵）在衝浪佇列中就開懷大笑了，」《戶外》雜誌報導稱，「噢！我的上帝，我們的海軍陸戰隊士兵在談笑風生」，同意此項實驗的海軍上尉驚訝道，「他們總是緘口沉默。從來都是如此。」 從那以後，他們制訂了一個計畫，超過1000名士兵加入其中。成百上千的老兵和飽受精神折磨的人志願貢獻他們的時間，包括獲得11次衝浪世界冠軍的凱利．斯萊特（Kelly Slater）。 他們的努力卓有成效。在2014年《職業治療雜誌》（Jouanal of Occupational Therapy）發表的文章中，羅傑斯報告稱，僅五周衝浪後，士兵「創傷後壓力症候群症狀與憂鬱症狀得到意義非凡的臨床緩解」。

我們可以把憂鬱症或創傷後壓力症候群症狀，看作是精神熵比一般水平更高的表現，而以上研究結果顯示，讓患者透過衝浪活動進入心流體驗，可以緩解他們的病情，亦即減少他們的精神熵。

而心流的這種作用，讓我不禁思考——常識告訴我們，有煩惱、有問題就應該去解決，只要把煩惱和問題都解決完了，我們就能進入心無牽掛，感受到心靈的和諧、平靜。但事實是，我們可能永遠都解決不了所有的煩惱，我們必須承認，有些問題就是無法被解決。

然而幸運的是，我們可以透過增加生活中的心流體驗，來減少煩惱對我們造成的影響——問題依然未被解決，但它對我們造成的影響可以被減少。

但是，為什麼心流會有這種效果呢？

對此，契克森米哈賴寫道：

一般人認為，生命中最美好的時光莫過於心無牽掛、感受最敏銳、完全放鬆的時刻，其實不然。雖然這些時候我們也有可能體會到快樂，但最愉悅的時刻通常在一個人為了某項艱巨的任務而辛苦付出，把體能與智力都發揮到極致的時候。 最優體驗乃是由我們自己所締造的。對一個孩子而言，也許就是用發抖的小手，將最後一塊積木安放到他從未堆過的那麼高的塔尖上；對一位游泳健將而言，也許就是刷新自己創下的紀錄；對一位小提琴家而言，也許就是把一段複雜的樂曲演奏得出神入化。 每個人畢生都面臨著不計其數的挑戰，而每次挑戰都是一個獲得幸福的良機。這樣的體驗在當時並不見得愉悅。游泳健將在最刻骨銘心的比賽中，可能會覺得肌肉酸疼，肺腑幾乎要迸裂，說不定還疲倦得差點兒暈倒——但這可能是他一生中最美妙的一刻。 掌控生命殊非易事，有時根本就是一種痛苦，但日積月累的最優體驗會彙集成一種掌控感——說得更貼切些，是一種能自行決定生命內涵的參與感——這就是我們所能想像的最接近所謂「幸福」的狀態。

我們不妨以畫畫為例，來說明心流產生幸福感的邏輯鏈條。

當一位畫家在專注於畫畫時，他能透過心流發揮出自己最極致的表現，獲得突破；在一再的突破中戰勝了某種挑戰，並獲得成就感；在見證到自身的成長後，獲得意義與控制感；當感受到自己對人生有控制感後，產生幸福感。

這一種正向的感受，會讓畫家願意投入更多的精神到畫畫當中，這形成了一種強化該行為的正向循環，心流讓畫家在生活中，找到能夠專注的重點——心流讓他對畫畫產生了「這是生活中真正重要的事情」的感受，以致於其它瑣碎的東西都變得相對不重要了。

各類煩惱都變得不重要了、無足輕重了。

讓人投入到生活的三個條件

那麼，怎樣才能進入心流狀態呢？

契克森米哈賴在研究中指出，心流狀態並不受意識控制，它不是你要進入就能夠進入的狀態，而是需要你達到一定的條件才會出現的一種狀態，而其中最重要的條件是：明確的目標、立即性的反饋，以及適當的挑戰／技能比率。

條件一：明確的目標

明確的目標是讓你把專注力傾注的「標靶」，如果沒有明確的目標，你的專注力也就不知道能該放哪裡了。你可以設定任何一種目標。

但要注意的是，除了一個大目標之外，你還需要設定若干小目標。例如，你想要成為最出色的賽車手，這是你的大目標。而你的小目標則可能是「在X秒裡走完一圈」或「贏得下一場比賽」。在完成小目標後，設定一個更有挑戰的新小目標，這樣你就會慢慢的趨向達到你的大目標了。

條件二：立即性的回饋

立即性的回饋其指的是，在達成目標的過程中，你可以馬上知道自己做對了還是做錯了，如果做錯了你知道自己錯在哪裡，如果做多了你知道自己對在哪裡。

立即性的回饋多見於運動、玩樂器、舞蹈等動用身體運動的事項中，在這些事項中你做錯或做對了什麼都一目了然。而在腦力工作中，如：寫文章、做報告之類的。這個時候的立即性回饋就是你心中的那把尺。你自己判斷你當下的表現如何。

條件三：適當的挑戰／技能比率

條件三可說是最關鍵，也最難把握的一點。簡單來說，其指的是目標的「挑戰難度」要與你的「技能實力」相匹配。如果你的目標太高、但技能太低，那麼你會因而感到焦慮以致於難以專注；反之，如果目標太容易達成，你會覺得沒有挑戰性、無聊，也就不會費心去專注了。

你的「技能實力」剛好比「挑戰難度」高出5％－10％左右時，最容易讓人進入心流狀態。

我們可以從下圖簡單的說明：

圖片來源：《心流》

我覺得，我們對待人生的態度，無論是工作、學習、興趣、人際關係，都可以參考一下這個心流渠道。當你因為生活的壓力太大而感到焦慮時，不妨降低一下自我要求的目標難度，放開一些，讓生活變得輕鬆一些。當你因為生活的重複性而感到無聊、無趣時，不妨提高一下目標難度，增加挑戰性，讓生活變得更有趣一些。這樣，我們或許就能讓生活變得充實一些、愉快一些，同時保持成長。

最後，不知道你留意到了沒有，在上圖的縱軸和橫軸那裡，挑戰和實力的程度都是從「零」到「無限」的。

我覺得作者這一描述特別有意思，其暗示了——在我們的人生裡，那些真正值得追求的目標，其難度的確是可以無窮大的。但我們人生中的成長、可能性，也是上不封頂的。

而在這永恆的追逐挑戰、成長的過程裡，我們得以避開空虛，投入到積極生活所帶來的幸福。

前幾天有一位讀者在看完《深度學習的技術》後來信問我，學習的意義是什麼？

這一問題很大、很難回答，不同的人或許會給出相當不同的答案。而我最近剛好在思考著類似的問題：增進思考的意義到底是什麼？

最終，我在《心流》一書裡找到了一個挺滿意的答案：增進思考的意義，在於沉浸在思考本身。

我們曾在〈如何有深度的理解幸福？〉一文裡提到，積極心理學的另一個奠基人馬汀．塞利格曼（Martin Seligman）提出，讓人感到幸福的元素可分成五種，亦即正向情緒、投入、意義、人際關係和成就。

我在該篇文章對「投入」這一幸福元素的描述甚少，本文可看作是對這一元素的補充。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航