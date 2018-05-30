印度哲學告訴你：如何培養高效率工作者必備的「專注力」

你常常在工作的時候分心，沒有效率嗎？覺得工作越來越累，花了很多時間卻達不到自己希望的成效。令矽谷高幹們趨之若鶩的高效率工作者，必備的能力是什麼？我們用印度哲學告訴你。

專注力，是許多成功人士強調的重要能力，包括巴菲特、賈伯斯與Google高層，甚至連許多美國頂尖運動隊伍都設計相關的訓練課程。但是，專注力是什麼？在我的講學經驗中，問過無數次台下的朋友這個問題，淡大部分的人的答案其實都很籠統：「專心做一件事情，就是專注力」「專心讀書的時候，就有專注力」「專心玩遊戲的時候，就是有專注力」。

現代西方許多國家都重視專注力的訓練，以諸如「正念（Mindfulness）」「覺知（Awarenss）」等名字盛行矽谷，甚至連被證明不但可以有效減少壓力、還能提高工作能力與續航力。然而，這股訓練風潮並非源自西方本土，而是來自古老的印度哲學：古老的印度哲學中，有一系列討論專注力的論述。

為什麼需要專注力？

專注力為什麼很重要？印度思想家們認為，關鍵的原因在於，我們的內心平常極為散亂，那就無法聚焦在一個點上面，把力量完整貫徹出去。西藏地區研究印度思想的某些學者們流行一種譬喻：「好比一條自然流動的小溪，溪水都緩緩地向下游流動者，這時候它可能沒有足夠的力量打動水車。但只要設計一條細窄、顛簸的管道，將溪水束緊。那這股溪水就能轉動龐大的水車。」

將內心灌注在一個點上面，才能發揮我們內心的潛力。這聽起來很合理，但何謂那怎麼樣才是「練習」專注力呢？印度思想家認為，所謂的專注力，指的是內心可以穩定、受我們控制地停留在一件事情上。重點在於，這個過程中我們是擁有「控制權」的，紀錄印度許多認知學者們著作的《成唯識論》 中說：

什麼叫做專注力？專注力就是能夠專注於對象上而不動要，它是抉擇力的基礎⋯⋯所謂的「專注」，指的是我們能夠隨心所欲控制自心，並非單指專注在一個對象上。（云何為定？於所觀境令心專注不散為性，智依為業。⋯⋯「心專注」言，顯所欲住即便能住，非唯一境。）

舉例來說，單純的打電動、閱讀的過程中，我們的內心專注力其實並非來自我們自我的控制，而是來自那個「場域」的構成：安靜的場合＋書籍、緊張的遊戲＋音效等等，當這些場域消失，我們就無法再專注於其上。這種必須依賴其他場域來達成專注的效果，並不能算是真正在練習此處所談的專注力，也並無法達成專注力的成效。為什麼呢？

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首先，既然此處談到，練習專注力的目的，是讓我們內心可以不流連於別處（諸如滑手機聊天打屁等等），而能將其力量發展到最大、貫徹於某個事件上（比如工作、吸收知識）上，進而達到高效率的成果。假如這個過程中，場域佔很重要的比例，那就會進入一個悖論：

場域不對，我們就無法提高我們的工作效率、閱讀效率或是解決問題的效率了嗎？答案似乎是肯定的，這就是為什麼許多人工作時會戴上耳機，打開自己喜歡的音樂。或是在運動時必須有音樂為伴，因為這個「場域」讓我們能夠「專注」在眼前的事件上。

相對於這個例子，我們在打電動、或是閱讀喜愛的書籍時，往往不需要一個強制性的外在場域：不論身在哪裡，我們都能怡然自得地打電動、閱讀，這是為什麼呢？ 答案很簡單：對我們來說，前者比後者還疲勞（或是無聊、討厭、無趣），我們對後者的「興趣」與「熱忱」本身就已經是讓我們專注的「場域」了。換句話說，當我們面臨到比較無聊、無趣或討厭的「問題」，我們就需要一個場域來協助我們專注。

然而，我們最需要專注力的時刻，就是面對那些討厭的問題時啊！

躲避問題，是我們生活中最常出現的慣例，所以我們往往在要面對到壓力與問題前，我們都會用各種方式讓自己「輕鬆」下來：聽音樂，洗個澡、運動一下。但這很明顯是不符合「效益」的：為了解決一個問題，我們必須投入如此多的資源與時間。

舉個我身邊的例子來看：我認識兩個朋友都是譯者，他們的能力相差不遠，但在面對工作時的態度截然不同：一個總能把專注力貫徹到自己的工作上，另一位則每次在翻譯前都要花很多時間放鬆心情、培養感覺，才能開始翻譯。

兩人之間的工作表現一開始差異不大，但隨著時間的進展，開始慢慢出現無法挽回的差異：前者總能準確地抓穩自己工作所需的時間，讓他能夠更有計劃地安排工作與休息行程，對委任者來說，前者的工作效率在交稿時間、準確度等表現上也是沒得挑惕。

後者則因為自己很難專心在翻譯工作上，每次遇到翻譯時的挫折就想要休息一下、放鬆一下，慢慢地自己對這份工作也越來越感到反感，工作能力也每況愈下。可以說，專注力是一股在面對問題時的「韌性」，好比肌肉一樣：穩定的專注力，才能展現出高效率與續航力。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航