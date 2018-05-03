呆伯特測試——是他也是你和我的公司

在這Medium讀過一篇文，裡面提到「呆伯特測試」（Dilbert Test）︰如果你發現你管理的公司有東西可以成為呆伯特漫畫題材，那就要停了。

呆伯特是阿當斯（Scott Adams，上圖中）由1989年開始連載的漫畫，內容主要是諷刺企業管理文化。自從大學畢業出來工作，第一次看呆伯特便愛不惜手。裡面那些愚蠢和自相矛盾的管理文化，你一定會在自己的公司找到相似例子。

呆伯特裡面我最愛的情節就是那些開會故事。每一個上班族，總會被迫開過那些多餘的會。不是說開會一定沒有用，如果開會的目標清楚、不拖時間、分工清晰、主持會議者有良知和智慧，會議可以是有生產力的。

可是上述的條件，通常不會出現。

我們見到更多的是開會是為開而開、管理層開會是為了表演（嚴格來說是迫下屬看他們表演）、把本來可以傳閱的東西拿到會議室討論、與會者為了逃避責任扮蠢扮傻、搏表現的人吹破肚皮，而最致命的還是主持會議的人自己不知自己在做什麼，把全組人困在會議室浪費半天，結果沒有結果，但正經工作做不完，大家便要加班多半日。

還有一種最諷刺的，是開會內容是要搞些環節來提升員工士氣，即是那些正能量／NLP／交心玩意。為什麼士氣低落？就是因為最忙碌的日子你把全部人關在會議室玩提高士氣囉。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰鄭家榆

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