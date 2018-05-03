我的6項「斯多葛提示」

Massimo Pigliucci在《How to Be a Stoic》的最後一章介紹了他實踐斯多葛主義的練習方法，這些方法主要是為了訓練自己養成斯多葛式的思想習慣，一旦養成這些思想習慣，就能以控制心境來應對外物。

Pigliucci的其中一個方法是列出這些思想習慣的簡單提示，貼在經常看到的地方，不時看看想想，做些思想練習（例如想像自己處於不利的情況），久而久之，便能養成斯多葛式的思想習慣。

我嘗試用這個方法練習，幾個月後，已有點成效。Pigliucci的提示有12項之多，對我來說太多了，寧願集中於我認為較重要的，於是在他那12項中選了一些，另外自己加了一項，共成6項，寫在一張小紙條上；這紙條貼在書桌上一個雜物架邊，位於視平處，眼光離開電腦屏幕略為抬頭時便會見到。

我的斯多葛提示︰

認清事情或問題，判別哪些方面是自己能控制的、哪些方面在自己控制之外，不多想後者。 沒有任何事物可以天長地久，一切皆如過眼雲煙。 成事不盡在人，順逆無跡可尋。 不順意甚至不幸的事隨時會發生。 在情緒即將翻騰時立刻停止思想和行動，深深呼吸三下，然後反覆思考 (1)－(4)。 睡前反省當天的思想和言行。

任何事物，如果令我們心境不平靜，那不是由於事物本身，而是由於我們對事物的看法，這是斯多葛主義的主要洞見；例如嫉妒別人的成就或所得，以致心有不甘，這心理痛苦之源頭盡在自己，可說是自討苦吃。上述斯多葛式思想習慣的練習方法特別能對治嫉妒之苦，實踐斯多各主義，這是個好起點。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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