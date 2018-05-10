《怪奇京都》：妖怪、惡鬼與牠們的產地

文：三線

中國進口的紅顏禍水｜九尾狐

古今中外只要是父權國家出了事大概都會找個女性當替罪羊，夏朝有妹喜、商朝有妲己、周朝有褒姒、晉國有驪姬、漢有趙飛燕，簡單來說就是我家皇帝很乖都是那個狐狸精害的才會亡國的概念。後來這個狐狸精東渡日本也就是「玉藻前」，據說她的原型就是美福門院（藤原得子）。

這位得子得到鳥羽天皇的寵愛，還幫天皇生了個「真」皇子也就是後來的近衛天皇，這讓鳥羽感到大快人心，因為他早就對「叔父子」崇德天皇［1］很不爽了，所以近衛還不滿三歲，鳥羽就迫不及待要逼退崇德，可說是因此種下保元之亂的禍根，最後保元之亂讓崇德成了三大怨靈禍害皇室已是後話。另外，當時崇德上皇的生母待賢門院璋子很忌妒得寵的得子所以暗加詛咒，結果東窗事發被迫出家，能影響天皇廢立還把原本的中宮鬥倒，難怪會被拿來當狐狸精原型。

傳說玉藻前擅長魅惑之術把天皇弄得絕頂升天，以至於天皇身體一天比一天糟糕，御醫診斷不出原因（不就是縱慾過度嗎），找來陰陽師安倍泰親（亦有泰成、晴明之說）問卦，果然是玉藻前這狐狸精在做怪，於是陰陽師念咒讓狐狸精現出原形，玉藻前就逃離宮中。

最後朝廷派了八萬大軍去追討玉藻前，在那須野一戰終於消滅了這隻狐狸精，玉藻前死後化為「殺生石」，人畜鳥獸近之則死，直到室町時期玄翁和尚才將其擊碎破其魔力，擊碎後的三個破片飛往日本各地［2］。後來玄翁和尚將其中一個碎片雕刻成地藏像，用以超渡那些因殺生石而死的人，那尊地藏後被置於鎌倉故稱為「鎌倉地藏」。

到了江戶時期，地藏託夢給建築師甲良宗廣，希望可以遷移到京都去，最後在京都的真正極樂寺也就是真如堂落腳了。有意思的是「鎌倉地藏」的利益有家內安全、長壽健康、心病和「清白冤罪」，整個傳說誰被冤枉了呢？實在令人玩味。

惡鬼與牠們的產地｜酒吞童子

在京都府福知山市有個「日本之鬼交流博物館」，為什麼選擇在這裡蓋「鬼」的博物館？因為這一帶叫做大江山，曾經有日子坐王擊退土蜘蛛以及麻呂子親王擊退三鬼的傳說，所以說這裡是日本的「鬼產地」也不為過，不過在這最知名的傳說應該就是酒吞童子了。

關於酒吞童子誕生的版本眾多，我們姑且採用《御草伽子》中，喝了源賴光送的酒的版本來介紹吧！原本他是出身越後國的花美男，後來擔任國上寺的稚兒［3］，因為長得太帥所以經常收到女孩兒們的情書，但他都將這些情書燒掉，結果女孩們的怨念化為塵煙圍繞著他，竟然就讓他變成鬼了［4］，跟他的好基友茨木童子的人生際遇幾乎一樣，之後轉戰各處最後才在大江山落腳。

一条天皇時期，酒吞童子率領眾鬼擾亂京師搶錢搶糧搶娘們，常把貴族的美少女抓去吃了（是真的吃掉不是另一種意義的吃），天皇對這情形很不開心，便派遣京都最有名的整鬼專家團隊，由源賴光外加他的四天王組成「酒吞童子討伐隊」，前往大江山做掉酒吞童子並將姑娘們搶回來。

賴光一行人為掩人耳目假扮成山伏，走到半道上遇到了住吉、八幡、熊野眾神送給他們「神便鬼毒酒」，後來又遇到在溪邊清洗血衣的公主們（酒吞童子真的太不人道了），在公主們的帶領下終於到達酒吞童子的根據地。

酒吞童子很開心的用人肉和血酒招待賴光一行人，賴光等人獻上眾神賜給他們的毒酒給酒吞童子喝［5］，果然眾鬼一喝醉倒四肢無力，賴光與眾人便殺了酒吞童子和佔據大江山的鬼怪（雖然有隻漏網之魚），就這樣帶回公主們凱旋返京。有個說法是酒吞童子為八岐大蛇後代，從兩者都因喝酒誤事來看還真有點可能。

帶著酒吞童子首級的一行人在經過老坂時，路邊的地藏說：「這首級是不潔之物不可帶入京師。」所以賴光等人便將其首級就地掩埋，也就是今天京都知名的靈異景點「首塚大明神」了［6］，據說來此祈願可以治療頭疾，不過看看現場氣氛，我覺得還是去今熊野觀音寺或三十三間堂比較好。

人類與妖怪NO. 2的對決｜茨木童子

話說源賴光與他的愉快夥伴們打敗了禍害京師的大妖怪酒吞童子後，才發現有隻漏網之魚「茨木童子」，大江山妖怪中的第二號人物。

據說茨木童子的母親懷孕十四個月（一說十六個月）才生下他，生下來時長髮、牙齒一應俱全並且力大無窮與成人無異。雖是怪胎但隨著時間經過漸漸地越長越帥，加上過人的聰穎沒多久成了村里的高學歷鮮肉歐巴，也理所當然的成為地方少女的偶像，愛慕的情書如雪片般飛來。

看到這情形茨木童子的母親擔心會影響孩子的課業，於是把情書都藏起來，然後將他送到彌彥神社修行（顯然古代也認為談戀愛會影響課業呢）。某日，茨木童子修行到一段落回家探望母親，意外發現那堆被母親藏起來的情書，其中有一封最為奇葩，因為信的主人太愛慕茨木童子但又遲遲等不到回信，焦慮的怨念竟讓書中的文字化為血跡！茨木童子不經意沾到血跡舔了一下，突然全身湧現一股完全無法壓抑的力量，竟變化成惡鬼的樣子！逃離故鄉的他後來遇到了處境相似的大哥酒吞童子，兩人意氣相投就這樣一起禍害鄉里了。

言歸正傳，就在源賴光等人打倒酒吞童子後的某個夜晚，茨木童子化身為美女埋伏在京都最邪門的一条戾橋準備暗算四天王帶頭的渡邊綱，過沒多久就看到渡邊綱騎馬而來，茨木童子假裝迷路請求協助，不疑有他的渡邊綱便讓他上馬，茨木童子見機現出原形並抓住渡邊綱的頭髮！眼見計謀即將得逞，渡邊綱卻抽出名刀「髭切」斬斷了茨木童子的手，茨木童子痛苦的大叫乘著黑雲逃去。

看著這隻鬼手渡邊綱心裡沒底於是跟他的老闆源賴光商量，賴光詢問了當時最有名的陰陽師「安倍晴明」，晴明說：「茨木童子七天內必會來取這隻手，你這七天別出門也別放任何人進來，在家乖乖念經即可保平安。」果然，這七天茨木童子千方百計來索討，但礙於房屋內外的經文和護符無法得逞。

到了第七天晚上，渡邊綱的養母來了。原本渡邊綱不打算讓其進來，結果養母哭著嘆息道：「從小幫你把屎把尿將你拉拔長大，想不到你這麼無情……」（這就是傳說中的情緒勒索吧），渡邊綱拗不過只好讓養母入房，接著養母說：「聽說你砍了一隻鬼的手，可否讓我看看呢？」渡邊綱就真的把鬼手拿出來（完全沒警覺性啊），養母拿起鬼手後立刻變回茨木童子的樣子：「這是俺的手，物歸原主啦！」然後飛往戶外消失天際，此後再也沒有茨木童子的消息了。

人類與妖怪的NO. 2對決，人類武力勝，妖怪智商勝。

註釋

鳥羽天皇懷疑崇德天皇不是他的小孩，而是他爺爺白河上皇的種，故謔稱其為「叔父子」。 分別飛到的地方有今天的岡山、新潟、廣島或大分。而福島縣白河市常在院傳說也有一塊。 寺院中帶髮修行的少年。 關於酒吞童子變成鬼的過程，有越後說、伊吹山說、大和國說，雖「產地」不同但過程與茨木童子極為相似，包含是美少年、智力極佳、懷胎時間超長十六個月到三年不等、出生時已有髮齒遭兩親拋棄、有怪力、嗜血或人肉等等。 相傳當時裝酒容器和杯子就收藏在今天的京都府成相寺中。 他尚有直接埋在大江山以及收藏在平等院的說法。

書籍介紹

《怪奇京都：神佛-魑魅魍魎同行的異類古都巡訪》，創意市集出版

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作者：三線

街頭巷尾都是詩意的京都，暗藏替人受苦的揪甘心地藏傳說，讓人不寒而慄的妖怪、怨靈故事，你把哪些地方當景點意外捕捉下來了呢？

踏出京都車站總能感覺有別其他縣市的靜謐感，或許是因為當地充滿神社、佛寺因而莊嚴因而寧靜，美好的櫻樹、令人驚豔的紅葉催促著我們一次次重遊京都，然而這樣的京都只是皮相，那些當地人代代相傳、載於古書Google不到的古都傳說，這才是構築出京都神秘色彩的歷史根本。

Photo Credit：創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航