口頭禪解密對方個性：喜歡把「意思就是說」掛嘴邊的主管類型

作者：趣味心理學會

想看穿對方個性？口頭禪能解密

有些人在說話的時候，會一直說「總之」或「結果」、「意思就是說」這些字眼，這種類型的人多半都不相信對方的理解能力。由於擔心自己所說的話沒有辦法正確傳達，而忍不住連連說「總之」的人，其目的是利用這些關鍵字重複結論，強調出重要的部分。如果主管是這種人，就是屬於無法把工作交給屬下，只靠自己一肩扛起的類型，另外，他也有可能很愛說教。

另一方面，口頭禪是「反正」的人，則大多都是會悲觀地思考事物的類型。舉例來說，就像「反正說什麼都沒用」這樣的話，在「反正」這個字眼後面接的總是負面句子。這樣的說法在行動之前就先行否定了各種可能，所以不僅什麼都不會發生，就連周遭的人們也會感覺到意志消沉——大家還是少跟這種人打交道比較好。

此外，在對話的途中會用「話說回來」不斷變換話題的人，可以視為是好奇心旺盛的類型。告訴這種類型的人新資訊或罕見的話題，他們應該非常容易上鉤。只不過，這種類型的人很花心，也有容易覺得膩的傾向。過了一陣子之後，就算說起當初他感興趣的事情，他們搞不好會回答：「什麼事？話說回來⋯⋯。」

另外，有人會在話題的最後說：「那沒辦法，沒辦法啦！」或是：「要好好報告喔！別忘了報告喔！」之類，不斷地重複同一句話。這樣的現象常見於完美主義者，在提醒對方的同時，他們也會確認自己的發言有沒有錯誤。碰到這種主管的時候，只要大聲回答：「我知道了！」對方就會稍微放心了。

常講「倒不如說」的內心想什麼？

最近的日本年輕人當中，有些人的口頭禪是「倒不如說……。」從這個反駁時用的字眼，可以看出其中潛藏的兩種心理——

1、想要明顯地反駁，但又不想傷害對方：如果直接用：「不是那樣！」等明確否定對方的方式說話，語氣就會變成強烈的反駁。最近的年輕人較容易生氣也更容易受傷，因此也會想要避免用強烈的態度去指責對方。於是他們便將「應該說是……。」刻意改成曖昧的「倒不如說……。」甚至語尾還用上了推測語氣的「吧？」如此一來，便能讓對方更有反駁的餘地。

2、曖昧表達「我也不太清楚」的感覺：即使用「倒不如說」來模糊語氣，反駁還是反駁，所以應該要有像樣的根據。話雖如此，想要說出口的話既不是探討過各式各樣的觀點後才拿出來說的，也不是深入分析的結果，只是單純靠印象說話。於是當話題談到了深刻之處，也就比較容易說出：「我不清楚詳情……。」、「我不是當事人，所以當然不曉得真相。」等話。換句話說，大家可以把「倒不如說……。」這句話當成：「我也不太清楚，但是就我現在聽到的內容，我覺得⋯⋯。」

反應誇大的人，易爆發怒氣

只不過是吃了最近人氣很旺的冰淇淋，有些人就會用：「我從來沒吃過這麼好吃的冰淇淋！嚇死我了，連我的人生觀都改變了！我以前吃的冰淇淋到底是什麼玩意兒啊！」這種誇張的方法形容。

「我第一次見到那麼聰明的人！原來世界上真的有那麼聰明的人呀，搞不好會得諾貝爾獎呢！」像會這樣過度稱讚他人的人，也是同一種類型。

碰上這種類型的人，一開始或許會覺得「這個人真有趣」，因而被他們吸引；不過在相處了一段時間後，應該就會漸漸地覺得「煩」了。當走到那個時候，相處也就差不多該結束了，接下來還是將彼此的關係定位在「一個認識的人」比較妥當。

會對某些事情做出誇飾表現的人，多半都是不擅長抑制情緒的。因此，在他們轉而陷入負面情緒時，通常也無法壓抑負面的感情，有時還會爆發不滿。尤其是當我們一邊懷抱著覺得對方「很煩」的心情與對方相處的時候，這樣的感受一定會在不久之後傳達給對方。接著，對方就會開始累積對你的不滿，並且很有可能在之後對你爆發出這些不滿。

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書籍介紹

《情緒行為操控心理學：史上最完整！250項人際情感心理技巧》，方言文化出版

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作者：趣味心理學會

譯者：羊恩媺

人會依照自己是否樂意、有無好處來決定行動，但很多人卻會過度在意周遭視線及他人評價，因而壓抑情緒。你是否曾被「我是為你好」這句話給掐住，快要窒息？然而說出這番話的人可能只是輕視你或希望你服從，並非真的體貼、為你好。

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航