【國際大風吹EP6】我不是總統背後的女人：三位活出自我的美國第一夫人

台灣從開放總統直選以來，歷經三位第一夫人，而美國從開國到現在已經有45位了。其中，被尊稱「國民奶奶」的芭芭拉布希，這個月中不幸過世。從這個綽號可以看出來，她在美國人心中的地位相當崇高。我們也趁這個機會，從歷史上三位美國第一夫人的故事，看看第一夫人有什麼樣的可能性？

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世界的第一夫人：艾琳諾羅斯福

第一個先來看艾琳諾羅斯福（Eleanor Roosevelt），小羅斯福總統的老婆。每次票選史上最佳第一夫人，她幾乎都是第一名。主要是因為她打破慣例，讓第一夫人從白宮女主人、賢內助的角色，轉型成民權領袖。她是史上第一個單獨開記者會和寫報紙專欄的第一夫人，在20世紀上半、相對保守的年代，不斷站出來提倡兒童和婦女權益，同時也努力消除貧窮和對抗種族歧視。

講到這邊不得不提，她在小羅斯福還沒選上總統之前，就發現老公竟然跟自己的秘書有婚外情，但為了維護小羅斯福的政治生涯，最後決定不離婚，化傷痛為大愛，專心發展自己熱愛的社會事業。

連任三次的小羅斯福在1945年過世之後，艾琳諾雖然卸下第一夫人身份，但卻更加活躍，代表美國出任聯合國代表，以人權委員會主席身份，共同起草赫赫有名的聯合國世界人權宣言，也因為影響力超越美國，被尊稱為「世界的第一夫人」。

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性、藥物、墮胎權：直率坦蕩的貝蒂福特

但第一夫人不一定光鮮亮麗，你能想像在將近50年前，第一夫人竟然會大談墮胎、大麻和婚前性行為，而且還贏得民眾的支持嗎？這位非典型第一夫人，就是貝蒂福特（Betty Ford）。她曾公開表示：「我不認為，第一夫人的身份代表我不該表達自己的意見。」最終也確實以坦蕩敢言的直率作風，贏得民心。

她本來是副總統福特的老婆，因為總統尼克森在1974年鬧出水門案辭職下台，她的老公才遞補上去，也讓她意外成了白宮女主人。沒想到不到兩個月，她突然被檢查出乳癌。當時她不但切除乳房，接受化療，更決定公開向大眾說明她的病情。對當時民風保守的美國，投下震撼彈，也掀起一波乳癌防治熱潮。

但她打破的禁忌還不只這一個。她同時是女權運動領袖，主張男女同工同酬、女性有權墮胎。另外，身為四個小孩的媽，她公開表示，如果18歲的女兒有過婚前性行為，她不會覺得意外，還說她的孩子大概已經抽過當時美國年輕人很流行的大麻，畢竟將心比心，如果自己還年輕，身邊又有朋友在抽，她也會想試試看。

百無禁忌的貝蒂福特，卸下第一夫人身份之後，又再度震撼美國。她在1978年坦承，自己從進入白宮之前就長期對酒精和止痛藥成癮。但她很快接受治療，找回健康，而且進一步創辦戒毒戒酒的輔導中心（Betty Ford Center），幫助許多人找回人生。

這樣坦蕩直率的第一夫人，在水門案爆發後、烏煙瘴氣的華府政壇中，顯得格外珍貴，也深深打動人心。

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最具政治企圖心的第一夫人：希拉蕊

最後要聊的，是大家一定聽過卻不一定了解的第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）。她在美國第一夫人中，除了政治野心和實力最強，也最能代表所謂現代女性，同時面對事業和家庭的各種挑戰。

律師出身的希拉蕊，年輕的時候曾經是水門案官方調查團隊一員，後來跟柯林頓（Bill Clinton）結婚之後，隨著老公從阿肯色州長做到總統，也一直扮演親密戰友兼智囊的角色，經常參與政策討論。1993年成為第一夫人之後，她除了推動一直非常關心的家庭和女性權益之外，更被直接任命主導健保改革工作。

當然，1998年柯林頓和白宮實習生的性醜聞，重創兩人關係，但她選擇公開原諒，獲得多數大眾的同情。

一直希望從政的希拉蕊，還沒離開白宮，就頂著第一夫人身份，投入個人第一次選戰，而且旗開得勝。2000年，她成功當選紐約州聯邦參議員，後來又連任一次，換來八年的國會經驗。接著在2008年首次投身總統選戰。儘管在黨內初選意外翻船，輸給歐巴馬（Barack Obama）。但她沒有離開政壇，馬上被任命為國務卿。4年內造訪了112國，刷新國務卿最高記錄，也累積深厚外交經驗。到了2016年，她捲土重來，成為史上第一個獲得主要政黨提名的女總統候選人，但最終差了一步，輸給現任總統川普。

傳統上，第一夫人的辦公室都在白宮東廂，但希拉蕊是第一個辦公室位在白宮西廂、也就是靠近總統決策中心的第一夫人，也象徵她把這個角色提升到新的高度。

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美國建國兩百多年來，第一夫人雖然一直都沒有薪水，也沒有明確法定職責，但隨著一位又一位女主人上任，第一夫人的角色，早已不只是單純打點白宮家務事，關心弱勢族群而已，反而越來越有機會發揮更大的影響力，甚至有主流媒體提議，是不是應該開始給第一夫人發薪水，不只是落實白宮內的男女同工同酬，也讓她更名正言順地為全民服務。

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企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創／關鍵評論網

核稿編輯：楊之瑜



