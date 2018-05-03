騎Youbike受傷沒保障？北市規劃明年新合約加保傷害險

（中央社）YouBike成民眾最常使用交通工具，台北市交通局今天說，今年底和YouBike營運商的契約將到期，明年初重新招標，新契約會納入傷害險，由廠商承擔保費。

台北市議會召開交通部門質詢，國民黨籍市議員戴錫欽質詢時說，經統計，北市目前有1萬3072輛YouBike及400處站體，北市府和YouBike營運廠商捷安特合約年底到期，北市府卻未掌握後續投標狀況，並要求納入傷害險。

交通局長陳學台答詢時說，YouBike契約今年底到期，預定明年初招標，營運部分跟現有模式雷同，委由一間公司管理，且新契約會納入傷害險，保費由業者承擔。

針對YouBike保險，交通局表示，目前除投保公共意外責任險、產品責任險外，因使用次數逐年提高，將增加第三人責任險。

運輸管理科科長王湮筑在議會受訪時說，經評估後，原要投保傷害險，因涉及個資，規劃從今年6月起要求業者先投保第三人責任險。

她表示，明年初將簽訂YouBike新契約，已在契約納入業者需幫騎乘者投保傷害險、第三人責任險，保費由業者支付，投保後，騎乘者不管被撞或自摔，都可申請理賠，但因涉及個資，得標廠商須先和產險公司討論保險相關程序，並研議由民眾自行勾選是否願意提供投保所需個資。

王湮筑指出，依規定，投保傷害險時須提供姓名、身分證字號、生日電話、地址等個資，至於存放個資的資料庫是要由市府或廠商管理，仍待研議。

礙於個資取得不易，僅有第三責任險騎士沒保障

《聯合新聞網》報導，過去許多縣市政府都沒有保公共自行車的保險，主要是因為擔心議會會阻擋保費相關預算，不過今年各縣市都開始推動相關的措施，《自由時報》報導，台北、新北、桃園的公共自行車目前規劃投保三人責任險，傷害險則只有高雄市Ctiybike有。



產險公會說明，公共強制責任險和傷害險不同，責任險保障的是騎乘時撞到第三人的風險，傷害險保障的則是騎士本人。



產險公會進一步舉例，像是高雄市CityBike，在騎乘之前須先加入會員，並留存身分證字號、出生年月日，這樣等於採取「實名制」，因此可投保傷害險，保險保障對象是騎士本人，保障範圍是騎士騎公共自行車摔傷的「死、殘及住院醫療風險」。

也就是說，如果有人騎高雄的CBike不幸身亡，可獲保險理賠100萬元，若騎CBike受傷，一般小傷不賠，但若受傷程度需要住院醫療，住院1天將理賠1000元，至於如果摔傷骨折，不須住院也會賠。

而雙北市和桃園的公共自行車，由於騎士登錄時未採實名制，保險公司無法掌握騎乘者到底是誰、年紀多大，依照現行法規，僅能投保公共自行車責任險，這個保險是理賠騎士騎乘時撞到第三人的風險，若騎車時不慎撞傷人，受傷者可持醫療單據申請理賠，若不慎騎公共自行車撞死人，責任險最高理賠200萬元，但騎士本身受傷則沒有保障。

台北市將納入傷害險，一年保費1385萬

《聯合新聞網》報導，台北市議員戴錫欽就指出，YouBike保險不足長期遭人詬病，因為「自行車遭撞」嚴重性遠大於「自行車撞人」，北市近3年來，每年約有1300人發生自行車事故，共累積14人死亡，但北市府卻目前的規畫中卻只看到6月1日起實施「自行車撞人」的第三責任險，保障騎士遭撞的傷害險卻表達需要騎士個人資料難以實施，仍不知何時可上路。

《現代保險新聞網》報導，YouBike公司也曾公布2016年騎乘YouBike事故共433件，除以總使用人次46,409,091，事故佔比約0.0009％，事故原因皆為遭車輛擦撞或自摔，其中一例為遭左轉公車撞擊往生，但是第三人責任險並不承保駕駛人身安全。

不過台北市政府已經決定要解決這個問題，《中國時報》報導，交通局運管科長王湮筑表示，經過市府評估，認為傷害險應該直接納入YouBike新約規範，因此明年1月1日起，新的營運廠商必須為乘客投保，每年第三責任險加上傷害險，預計要負擔1385萬保費。

至於投保傷害險需要騎乘者的姓名、生日、身分證字號、電話和地址等資訊，營運廠商需處理實名制個資問題，王湮筑說，雖然現在還未確定要怎麼處理，但有一種方式較簡單，想加入傷害險的民眾可自行加填個資，有填的人才享有保險保障，由於保費不需民眾負擔，相信大家會願意主動完成。

《聯合新聞網》報導，交通局長陳學台表示，新合約條件設計需要歷年營運資料，已密切和現行營運廠商的微笑單車公司討論中，合約初稿預計7月底會出爐，最後將會公開招標，預計採最有利標，最後得標廠商不見得還是微笑單車公司；另外，新合約除要求得標廠商保第三責任險，也要保障YouBike騎士的加保傷害險，成本都由廠商支付。

YouBike微笑單車為臺灣自行車製造商「巨大機械」建置與營運的公共自行車租賃系統，以公辦民營模式經營，第一個營運地點在臺北市，全台目前在臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹科學園區、苗栗縣、臺中市、彰化縣等地的公共自行車系統都是YouBike微笑單車所營運，當公共自行車越來越普及，騎士的事故保障問題也備受關注，過去各縣市都缺乏的保險措施，也都在今年開始陸續推動上路。

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核稿編輯：楊之瑜