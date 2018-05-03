【影迷大宅門】比《一級玩家》更有意思的角色大亂鬥

文：唐澄暐

當《一級玩家》電影版成功取得眾多流行文化的智慧財產權，並使其順利登台後，片子其實也就及格了。

當《一級玩家》的原著小說從真實世界召喚出夠多的流行文化要素（特別是虛構角色）後，就已具備足夠的吸引力，情節什麼的反而就沒那麼要緊：讀者或觀眾都可以這種填塞過頭的內容中，自行挑出有感情的角色，並在與它片刻相遇的驚喜中得到滿足。因此，在有限的頁數或時間內放進越多東西，看起來就越有趣。

另一頭，讀者或觀眾知道的東西越多，就越能在欣賞中得到樂趣，可能還有帶點勝過別人的優越感。可以說《一級玩家》本身就成了一種製作方和觀賞方都在進行的積分競賽，以最終獲得最大的樂趣為勝利目標。

Photo Credit：華納兄弟

但當你手上有了這麼多可用的角色，這種樂趣積分競賽難道就是唯一的玩法嗎？從過去幾部同樣把「真實世界的虛構角色」集結起來大亂鬥的電影來看，我覺得答案是否定的，而且老實說，這幾部片找到的玩法都比《一級玩家》更有意思。

比較近期的，就是在《冰雪奇緣》之前，也因此被掩蓋不少光芒的迪士尼3D動畫《無敵破壞王》。片中各路遊戲角色相會的世界，是一間電子遊樂場裡靠電源連繫起來的大小機台，除了電影原創遊戲角色外，許多經典遊戲和角色也在片中登場。

但除了公共空間（外加拿來當酒吧的《酒保 Tapper》遊戲）以外，角色必須嚴格遵守規範，不能隨意踏進別人的遊戲，以免干擾各自的生計──如果出什麼錯導致機器收台，角色就無家可歸了。所以《無敵破壞王》裡呈現的虛擬世界，就不像《一級玩家》那樣自由無限，而是虛構角色們過著日常規矩生活的所在。電動間打烊，最後一個玩家離開之後，快打旋風的龍和肯就懶得再打那一百零一套示範畫面，立馬下台喝酒去。

那一瞬間引人發笑的反差，就和觀眾的人生起了強烈共鳴。這些角色其實也跟觀眾一樣，都是為了生活不得不演好遊戲的演員，也都有下戲之後的真實（？）生活：正派角色天天吃香喝辣，反派角色卻得在互助團體中彼此安慰，確認自己身為反派有些意義。

Photo Credit：博偉 《無敵破壞王》（Wreck-It Ralph，2012）

其中有一個反派終於受不了了。當了30年反派的破壞王雷夫，跟自己遊戲裡的正派角色們吵了一架後，決定要去別的遊戲裡當英雄拿獎牌，證明自己也可以當好人。但這趟英雄之旅不僅出乎他意料地難，而且各遊戲原本謹守的分界給他這樣一攪和，也開始出亂子了。

在劇情的鋪陳中 ，所有主要角色都被拉進雷夫的困境裡——主角有心突破自己的框架，卻發現既有的設定綁死了自己，而自己一味追求的變好，卻只是讓處境每況愈下。

Photo Credit：博偉 《無敵破壞王》（Wreck-It Ralph，2012）

這個在戲院外也困擾著觀眾的問題，在《無敵破壞王》裡有著峰迴路轉的描繪，以及一個滿漂亮的回答：雷夫到最後還是遊戲中的反派，但他發現自己不用放棄這種本質，也能往心中期許的好人邁進。因為他終於了解到，角色設定只是種形象，他需要的並不是成為另一種角色，而是爭取其他角色對自己的尊重。當這種互相尊重達成後，就算自己還是演著大反派，心裡也已經不再計較了。

在這過程中，那些陪伴觀眾長大的電玩角色，也以他們下戲後的真實（？）形象，從旁協助雷夫找到一條令觀眾也心有戚戚焉的和諧之道，同時也讓自己的客串登場，比起《一級玩家》更有血有肉。不過這種形象改編還在保守範圍；30年前的另一部片，就直接把大家最喜歡的卡通人物，全都丟進了充滿暴力與瘋狂的桃色兇案中。

在這世界裡，卡通要用攝影機加布景去拍，就算是專門搞笑的卡通兔子，如果不在狀況內一樣會NG連連。受不了錢一直燒的卡通製作人，決定僱用私家偵探，去拍兔子的性感老婆跟卡通城大老闆偷腥的照片，好讓兔子心中只剩工作；沒想到第二天大老闆就遇害了，遺囑下落不明，導致卡通人物居住的卡通城陷入轉賣危機，使眾角色無家可歸；被栽贓的兔子走投無路，只好找上死也不救卡通人物的偵探，但專殺卡通人物的法官和爪牙也緊追在後⋯⋯

Photo Credit：Touchstone Pictures

那些角色在原本卡通中的不正經滲入了片中的真實世界，讓那些真人們做起正經事也跟著瘋癲起來。但是人類的殘酷現實也滲入了卡通世界。《威探闖通關》裡的卡通人物一樣得要工作養自己，也可能會被公司租借買賣，久了也會過氣沒人關愛。

而且他們還會死——卡通人物只要沾到專為他們特調的化學液體，就會像潑到硫酸一樣腐蝕，最終整個化為血水。這是法官和卡通人物糾纏多年後發明的終極制裁，有了這種工具，再加上產權爭議引發的卡通城迫遷危機，看起來無憂無慮的卡通人物，在片中其實都苟活在雙重壓力下，只是習慣性裝出一副不在乎的瘋癲而已。雖然我們熟知的米老鼠、唐老鴨或兔寶寶多半只是串場，但他們在片中的整體模樣與狀態，卻更令人印象深刻。

Photo Credit：Touchstone Pictures

雖然現在看起來可愛無害的經典卡通角色，很多在剛出道時也算不上什麼好東西，但目睹他們在1940年代末的地下酒吧裡賣色賣藝，用他們在卡通裡的橋段逗那些醉醺醺的男人又笑又叫，還是有一種毀壞觀感的趣味。

《無敵破壞王》和《威探闖通關》各自展現了「真實世界虛構角色」有多少潛力值得發揮。電影可以塑造他們普通人的一面，用這種反差與觀眾共鳴，更大膽一點還可以玩壞他們的形象，打破觀眾的既定認知來獲得異色快感，而不是非得像《一級玩家》那樣，僅僅當成玩家的外殼，卯起來擠滿畫面讓觀眾認親。

不過，隨著智慧財產權擁有者對角色形象的掌握越來越細緻，觀眾恐怕越來越難看到過去顛覆角色的勇氣，而只能緬懷那大膽的過去──而這正好就是在《一級玩家》熱鬧的角色大亂鬥背後，潛藏的一股蒼白無力精神。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航