代接電話說「He is outside」，吃外食說「eat outside」，錯在哪？

有讀者問,接到外國同事打電話找老闆,老闆剛好不在,可不可以回答:「He is outside」?我們趁這個機會來說說out和outside,以及中文的「外」是怎麼回事。

Outside,是一個比較具象的字,一般指在建築物或空間附近的外面。答「He is outside」意思是他在辦公室外面,不在裡面,可能在外頭抽煙、聊天。Out比較抽象,說「He is out」,是他不在辦公室,可能出去開會、下班了。

兩句話字面看起來差異不大,但含意不同,對方領悟自然也有差:

He is outside.

在辦公室的外面。(應該很快回電) He is out.

出去了,不知道會不會回來。(可能不會很快回電)

另外常常不小心弄錯的還有「eat outside」和「live outside」,看看下面兩個句子:

我們常常在外面吃。 (X)We always eat outside.

(O)We always eat out.

我住外面。 (X)I live outside.

(O)I live by myself.

字面上差一點,意思卻差很多。eat outside意思是在戶外吃,live outside意思是不住房子裡,可能住在公園、草地甚至森林,如果要表達自己住外面,應該要說「I live by myself」。

外帶怎麼說?

「Is that for here or to go?」外帶有很多種說法,美式英文會用to go、take out,英式用法則是說take away。

Out的慣用語

Out是個很好用的介系詞,搭配out讓片語顯得很有畫面感,看看幾個用到out的生活慣用語:

Out of the blue/突然、毫無預警地

Out of the blue, Sam announced that he was leaving.(Sam突然宣布要離開的消息。)

Out of control/失控

I'm sorry for the way I acted last night; I was drunk and got a little out of control.(對於昨晚的行為我很抱歉,因為喝醉導致我有點失控。)

Burn (yourself) out/累壞

Stop working so hard! You'll burn yourself out.(別那麼辛苦,你會把自己累壞。)

Chew someone out/責備某人

I knew my dad was going to chew me out.(我早就知道我爸會罵我了。)

Cut it out/停止、別鬧了

Cut it out, you two. I am on the phone.(你們兩個別鬧了!我正在講電話。)

Worn-out(adj.)/破舊的;累壞的

You look worn-out. Go to get some sleep.(你看起來累壞了,去睡一覺吧。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航