政院組改6大重點：環保署升格「環境及資源部」，但還是管不到國家公園

行政院會昨（3）日通過組織改造草案，完成「內政部」、「交通部」、「經濟部」、「環保署」、「農委會」的改組規劃。其中，環保署未來將升格成「環境及資源部」，納入經濟部的水資源保育業務、農委會的森林保育業務等。但環團批評，國家公園依然屬於內政部轄下，沒有與保育機關「環境及資源部」做整合，非常可惜。

（中央社）行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有六個部會未完成組改，包括：

「大陸委員會」

「內政部」

「交通部」改為「交通及建設部」

「經濟部」改為「經濟及能源部」

「環保署」升格為「環境資源部」

「農委會」升格為「農業部」

行政院人事行政總處人事長施能傑昨日上午在院會後記者會時表示，《陸委會組織法》去年已送立法院審議，昨天院會通過其他43項組織法草案，相當於組改最後一塊拼圖，草案後續將送立法院審議。

內政部：繼續管理國家公園

根據行政院規劃，內政部轄下營建署將改制為「國家公園署」跟「國土管理署」，國家公園將繼續由內政部管理。

對此，地球公民基金會執行長李根政表示，國家公園是台灣最具指標的環保機構及門面，卻沒有與未來台灣最重要的保育機構（環境資源部）做整合，「是一件很奇怪的事情」。他表示，國家公園有96%的土地與國有林重疊在一起，卻分屬在內政部跟環境資源部兩個部會，恐引發機關業務跟管理土地大幅重疊問題，「組改是為了提升效能而進行這些業務整合」，結果卻背道而馳。

「國家公園留在內政部是完全沒有道理」，李根政表示，內政部認為國家公園屬於國土空間的計畫，包含國家公園也有一個計畫體系，但國家公園的計畫不是只有單純的空間管制，也包括保育及經營管理，若照內政部說法，國土計畫涉及經濟、農業等部門，難道這些部門的業務都是內政部主管嗎？

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨則指出，政府組改應該針對執掌內容做調整，國家公園的執掌內容與林務局相當相像，包含保育、推廣、研究等，但卻分在兩個部會，國家公園留在內政部相當可惜。

「交通部」改名「交通及建設部」

依據行政院規劃，交通部觀光局將升格為觀光署，中央氣象局移撥到環資部。

「經濟部」改為「經濟及能源部」：仍能調配水資源開發

經濟部部分，施能傑說，轄下的水利署將一分為二，水權調度、水利開發與整治業務，續留經濟部改制的經濟與能源部，地下水、溫泉水等水資源保育業務移到環資部；礦務局與中央地質調查所也將移撥到環資部；此外，中小企業處將升格，改制為中小及新創企業署；加工出口區管理處與工業局裡的工業區部分，將整併為產業園區管理局。

針對水利署業務分割為二，水資源保育署位在環境資源部，但水權等經營管理仍在經濟及能源部，李根政批評，說穿了只是經濟部想掌控水資源調配分配的開發權利，整個經濟部把水利署跟水資源業務當工具使用、服務工業界用水需求，而不是從保育管理角度來管理水資源。

「農委會」升格「農業部」

農委會升格的農業部則將新設農村及農田水利署、農民服務及農業金融署、和農業科技園區管理中心；農委會副主委陳吉仲說，林務局和林業試驗所中的林業生產業務將續留農業部，其餘森林保育業務、水土保持局與特生中心將移到環資部。

「環保署」升格「環境與資源部」，成為「第一大部」

環保署升格為環境資源部後，將新增許多業務，交通部中央氣象局移入環資部成為中央氣象署；新設水資源保育署，承接經濟部水利署的水資源保育業務；納入的農委會特生中心、林務局及林試所大部分業務、將設置森林及自然保育署，以及生物多樣性及森林保育研究所；經濟部礦務局、中央地質調查所與農委會水土保持局合併為水土保持及地質礦產署。

施能傑指出，環資部業務擴大後，幾乎是新設部，不等於原本的環保署。

對於外界認為，環資部吸納原經濟部、農委會、交通部部分業務後，堪稱政府「第一大部」，環保署長李應元表示，環資部的人員及預算都不及內政部、國防部或教育部，不會是「天下第一大部」，但面臨氣候變遷挑戰，成立環資部有其意義。

因應非核家園，「原能會」降為「核安會」

另外原子能委員會副主委邱賜聰表示，原能會組改後將改制為行政院核能安全委員會，屬於行政院三級獨立機關，依法獨立行使職權，承接原能會所有職權。

《風傳媒》報導，原能會之所以從二級機關降編為三級機關，是因應2025非核家園後的核電業務，只剩下核廢料處理議題。

此外，人事行政總處人事長施能傑強調，政府推動組改目的，就是要控制行政院組織規模，在完成組改之後，包括各部會下轄三級機關在內，也將合理管控，符合外界所期待，政府控制組織規模的想法，絕對不會「愈減愈肥」，事實上，行政院組改過程，公務人員總數都控制在相同額度，並沒有增加，某種程度上，中央政府的員額反而因為六都升格，帶動地方員額增加，導致部分員額減少。

Photo Credit: 來源 行政院人事行政總處

《天下雜誌》報導，但其實，若從預算分配來看，真正的「天下第一部」並非「經濟部」。根據立法院預算中心所做的統計，今年的政府總預算前四大部就佔總預算的48.7%，另外25個部會以及省市地方政府分配剩下的51.3%。

所謂的前四大部會，按照預算比例排序，分別是國防部、教育部、衛福部、財政部。而教育部更是這四大部會中，八年內預算成長幅度最高的。

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核稿編輯：楊之瑜