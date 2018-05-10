《三國志》的新興宗教太平道與五斗米道，如何影響台灣道教？

文：金文京

從厚葬走向薄葬

在香港或臺灣，都能看到五彩繽紛的廟宇遍布大城小鎮，以及人們在香煙繚繞中敬拜的身影。簡單說，這就是道教。道教是一種祈求現世幸福、現實志向強烈的中國獨特民間宗教，起源於三國時代的太平道和五斗米道。前者是黃巾之亂的理論根據，後者是由在漢中建立宗教性半獨立政權的張魯所創。

三國以前，中國古代信仰的特徵是追求長生不老或是死後永生；住在西方聖山崑崙山的西王母是人人憧憬的對象，東方海上仙山上的不死仙丹則是人人希冀的寶物。秦始皇和漢武帝都曾派使者到東方海上求取仙丹，也分別為自己建造宏大的陵寢，就是為了追求長生不老、死後永生。此外，湖南省長沙市馬王堆漢墓中出土的軑侯夫人屍體保存完好，與生前幾乎無異，令我們現代人相當吃驚。而繪於帛畫上的崑崙山升仙圖，以及常見於漢代墓葬的西王母與東王公畫像石等，都可從而窺見這種古代信仰的身影。

可是，人終歸一死，屍體也不可能永久保存。況且那些仙丹妙藥、屍體保存技術也只是部分王公貴族的特權，一般民眾恐怕與之無緣。隨著時代變遷，民眾也愈有自覺後，追求物理性永生這種古代信仰必然走向破滅。從馬王堆漢墓的規模，我們可以看出當時盛行建造堂皇墓陵的厚葬之風，但到了東漢末期，知識分子之間出現穿著日常服裝入殮的薄葬主張，這也是古代信仰衰退的一種表現。

此外，三國時代的墳墓，經常會拿前代墳墓的畫像石再次利用，甚至出現西王母與東王公錯置的現象，也說明了古代信仰之式微。這個時代戰亂頻仍，掘墳轉作軍事用途的事情屢見不鮮，諸葛亮北伐時，死守陳倉城的魏將郝昭，臨死之前說，自己身為武將，挖了很多墳墓，將其中的木材拿來當作攻城工具，因此知道厚葬對死者無益。

曹操和曹丕都下令自己的陵墓必須蓋得簡樸，曹丕甚至說，自古以來沒有墳墓不被盜挖的。這就是當時人們的真實感受，因此，朝廷也經常發出薄葬令。

在此風氣下，一種更重視現世得救的新興宗教誕生了，就是太平道與五斗米道。

《三國志十三》台灣光榮特庫摩發行 三國遊戲中的張角

黃巾賊與太平道

黃巾之亂首謀張角，打著「蒼天已死，黃天當立」的口號，發起推翻漢朝的叛變行動。他將信徒組織成軍事集團，稱為「方」，但主要活動內容是教人懺悔罪愆，以及用符咒為人治病，張角三兄弟一開始都自稱「大醫」。

《演義》在孫策死去的那一回寫到，有一個叫做于吉的人，因使用妖術被孫策殺掉。不過根據《後漢書．襄楷傳》，在六十多年前的東漢順帝時代，有一個叫做宮崇的人，把老師干吉的一本神書《太平清領書》獻給朝廷，但因為內容可疑而不被採用；到了桓帝的時候，這本書又被陰陽家襄楷再次推薦給皇帝。一般認為這個「干吉」就是被孫策殺掉的那個「于吉」，但如果真是這樣，那麼他被殺時至少已經超過一百歲了，所以應該是個傳聞中的人物吧。據說這本《太平清領書》後來被張角利用，他創立的宗教被稱為「太平道」就是這個原因。

《太平清領書》目前名為《太平經》，而且僅殘存其中的一部分而已，內容主要以問答形式闡述太平道的各種教義，也有關於懺悔及其效果、以符咒治病的記載，基本上與張角的教義是一致的；至於特徵，則是以在現世實現太平理想之國、救濟眾生為目的，對死後的世界幾乎不提。

不過，《太平經》中，並沒有「蒼天已死，黃天當立」這句口號所象徵的推翻漢朝的革命思想。據說《太平清領書》是一本講述陰陽五行的經典，就算它原本有類似改朝換代的內容，但這本書都呈獻給皇帝了，應不至於出現革命思想才對。因此，「蒼天已死，黃天當立」這句話恐怕是張角自己加的。這裡的「黃天」，和魏受禪時的依據一樣，都是源自五行思想，認為漢朝為火德，下一個王朝就是土德，土為黃色，所以說成「黃天」。

不過，若是如此，那麼漢就該是「赤天」，結果說成「蒼天」不是很奇怪嗎？關於這點，有人認為「蒼天」是「赤天」之誤；也有人認為「蒼天」就是「天」，是一個普通名詞，當時人們都把漢王朝看得如上天那般崇高，早就超越五行思想了；還有人認為這是以五行來解釋姓氏的發音，也就是「五音說」造成的結果，然而事實為何，無從得知。

總之，張角和他的黃巾集團就是基於這個革命思想而發起叛變，結果受到鎮壓而亡。這個教團組織未能倖存，只有闡述教義的經典《太平經》流傳下來而已。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 《三國演義》中出現的于吉

五斗米道與《老子想爾注》

至於五斗米道，則要追溯至張魯的祖父張陵，或稱張道陵，他在順帝的時候從故鄉沛國來到蜀的鶴鳴山（又稱鵠鳴山）修行、著作道書、弘法。張陵的教義透過兒子張衡傳給了孫子張魯，主要內容就是讓病人待在靜室內反省罪愆、懺悔，再飲用符水（施過符咒的水），或是將姓名及罪狀寫下來，一式三份，一份放在山上獻給上天，一份埋在地下，一份放水流走（稱為「三官手書」），藉此祈求病體康復；基本上和以懺罪及咒術治病的太平道差不多。由於治病的謝禮是五斗米，因被稱為五斗米道。

沛國是曹操的出生地，也是黃巾賊的勢力範圍。有跡象顯示黃巾賊曾經入蜀，因此太平道和五斗米道之間應有關係，而且教主都姓張，恐怕不是巧合吧。不過，五斗米道也有不同於太平道之處。 太平道的教團採取軍事組織，但五斗米道的教團更接近行政組織。太平道的組織單位「方」，其首領相當於將軍，但五斗米道的祭酒一職，相當於行政官的長吏。祭酒是宗教指導者，同時也是行政官，負責管理信徒的戶籍。這點和日本江戶時代的檀家組織十分類似。

此外，五斗米道還會設置「義舍」，供旅人免費住宿，也會讓犯下輕罪的人去服勞役，做些鋪路的粗活。這種為旅人著想、關照交通設施的安排，都是為了吸收當時大量的流民進入教團。透過將宗教與行政合而為一，張魯的五斗米道在漢中地方統治了二十年。

五斗米道與太平道最大的區別在於，五斗米道並沒有企圖推翻漢王朝的革命思想。一回，有民眾聲稱從地底下出土玉璽，以此希望張魯即位漢寧王，但張魯並未接受；曹操攻打漢中時，張魯幾乎不戰即降，顯示他除了統治漢中一地之外，並沒有多餘的想法。曹操封張魯一族為諸侯，還讓自己的兒子娶張魯之女，因此張魯投降後，教團應該有存續下來才對，而且也找不到任何教團受到鎮壓的跡象。由此逆推，太平道的黃巾賊之所以受到鎮壓，是因為它政治化的革命思想，而非宗教化的教義。

此外，五斗米道的特色之一，就是讓信徒學習《老子》。太平道也尊崇黃老（黃帝與老子）思想，但從它的教義或《太平經》上，都看不出與《老子》思想的直接關連。東漢的桓帝雖然經常祭拜老子，不過，這是因為隨著古代信仰的式微，老子又重新成為人們信仰的對象。而且在此狀況下，老子已經脫離玄學派那種哲學性的思辯，成為一個帶來現世利益的存在。五斗米道讓信徒學習《老子》這點，已反映出老子成為一個信仰對象。

從敦煌發現的《老子想爾注》，是張魯時代五斗米道所使用的《老子》注釋本，書中的解釋結合了戒律而變得非常實用，與同時代玄學派王弼的哲學性註解大異其趣。不過，五斗米道拿知識分子所推崇的《老子》作為教化手段，反映出它在體制上或文化上都與太平道不盡相同。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 張魯

張天師與孔子後裔

張魯的子孫之後遷徙至龍虎山（今江西省貴溪市），稱為張天師，受到歷代王朝的尊崇，教團被稱為天師道或正一道，成為道教各派中勢力最大的組織。小說《水滸傳》的開頭有這樣一段故事：都城發生瘟疫，朝廷派遣使者前往龍虎山向張天師求救，結果從那裡誤放了一百零八名妖魔。這段故事可說家喻戶曉。

張天師由張氏子孫代代繼承，第六十三代張天師張恩溥（一九○四～一九六九）於一九四九年渡海到臺灣，其死後，由侄子張源先（一九三○～二○○八）繼任為第六十四代張天師。

我們順便來看一看孔子的後裔。孔子子孫自漢代受封為褒成侯以後，代代居住於孔子故鄉曲阜（山東省），魏文帝時改為宗聖侯，之後歷經多次更名，到了北宋時就定名為衍聖公，持續到清朝。推翻滿清的中華民國依然尊崇儒教，孔子的第七十七代子孫孔德成（一九二○～二○○八）被任命為大成至聖先師奉祀官。

孔德成在中華人民共和國成立後，和張天師一樣移居臺灣，歷任總統府資政、考試院長等職，並在臺灣大學長期任教，是一位知名的古典學者。孔子與張天師這兩位儒道兩教的開山鼻祖，他們的後裔可說出身於世界上屈指可數的古老家系。中國是一個革命頻仍的國家，王朝無法永續，宗教教主卻能超越王朝興亡，維繫宗族命脈，達至萬世一系。

《演義》中也有登場的孔融，雖非直系，但也是孔子的第二十代子孫。他在幼時曾經以親戚身分突然造訪當時的名士李膺，李膺並不認識他，問他我們有什麼親戚關係？他回答：「我們的祖先孔子和老子（姓李）不是師徒關係嗎？」李膺對這個回答大為讚賞。聽聞這件事的人不屑地說：「小時了了，大未必佳。」孔融立即反唇相譏：「想君小時，必當了了。」

總之，孔融是當時一流的機智之士。不過，他也因為恃才傲物而經常拂逆曹操，甚至說出「小孩是父母肉慾下的產物，沒必要行孝」這種以孔子後裔而言太過偏激的言論，最後還是惹怒曹操而喪命。

Photo Credit: Suzuki1314 @ public domain

關羽為何成為神明？

道教諸神中，最廣受崇拜的就是關聖帝君。不僅在中國國內，在海外華僑的居住地也必然看得到關帝廟，日本橫濱和神戶中華街上的關帝廟就十分有名。關聖帝君就是關羽。然而關羽為何成為神明，受人崇拜呢？為何不是劉備，反而是老弟關羽呢？義理上不是有點說不過去嗎？

有人認為，這種情形和日本的菅原道真一樣，都是出於民間信仰，將不幸屈死的人當成冤魂祭拜。但是，說到冤屈而死，張飛、劉備，甚至諸葛亮不也一樣。關羽被殺後，雖然巧合地呂蒙和曹操也相繼暴斃，但憑這樣就把關羽視為冤魂也很奇怪。況且，後世的華僑是將關聖帝君奉為商業之神

《演義》中關於關羽的描述，如青龍刀、赤兔馬等，很多都是虛構的，應是根據民間傳說而來。關羽的民間傳說不少都與水有關，例如他在故鄉殺死惡霸官吏遭到通緝，逃亡中遇到關卡不能通行，結果水中聖母（或是觀音）幫他把臉變紅後，他才完全過關；這時，人家問他姓什麼，他隨口說了個「關」，可見他原本並不是姓關吧。還有一個傳說也廣為人知，關羽的生日是五月十三日，每年的這天都會下雨，這是因為關羽要借雨磨青龍刀，因此這場雨就叫做「磨刀雨」。

《三國志》裡關於關羽的記載，也可看到若干與水相關的內容。首先是赤壁之戰前夜，關羽率水軍與劉備分頭行動，以及在樊城水攻于禁等人。此外，根據《三國志．甘寧傳》，吳國魯肅於荊州益陽與關羽對峙時，關羽領五千精兵在淺灘集結準備渡河，遭甘寧僅以八百兵力阻擋。這個淺灘後來被稱為「關羽瀨」。「關羽瀨」這個地名在陳壽寫《三國志》之前，也就是關羽死後不久就出現了。明明關羽渡河失敗，淺灘還是冠上他的名字，實在不合理，推測應是關羽與水關係密切，當時人們已經將他視為水神崇拜。而在四川一帶，後來張飛也被奉為水神祭祀。

Photo Credit: Ellery @ CC BY-SA 3.0 主祀關聖帝君的台北行天宮

山西商人與關羽

之所以如此推測，另一個理由是因為關羽的出生地。關羽出生於今山西省運城市解州，解州有中國最大的鹽湖解池，自古即以產鹽馳名，與解池相關的水神信仰也很盛行，難怪大家會把解州名人關羽與解池的水神連結在一起，這點從關羽擊退解池妖怪蚩尤這個傳說與戲劇，即可窺知。

解池所產的鹽，自漢代以來就是政府的專賣品或是統制品。三國時代，出生於解池附近安邑的衛覬，就曾向曹操建議實施鹽的統制專賣制度。於是，受政府委託販售食鹽的山西一帶商人，後來將生意擴及金融業，成為支配全中國經濟的一大力量。關聖帝君信仰的普及，與山西商人的活動版圖遍布全國不無關係。例如四川省的山城自貢市，有一座鹽業歷史博物館，博物館前身就是一間關帝廟，也是當年的山西商人會館。

總而言之，關羽因為屈死以及與水的淵源，被後人敬為水神（在中國，如屈原、伍子胥等屈死的英雄，有多位被奉為水神），然後與他的故鄉解池的水神信仰相連結，隨著解池一帶的山西商人傳播到全國各地，關羽就變成一尊商業之神。

《演義》是一部以蜀國為中心的小說，而在個人描寫方面，蜀國人物中，又以關羽受到最特別的待遇。《演義》的早期版本裡，僅有關羽不寫名字，而寫成「關公」、「關某」，再加上眾多傳說和創作的增色，關羽於是被塑造成《演義》中最富英雄氣概的人物。就這層意義而言，或許《演義》也算是關帝信仰的產物吧。

此外，甘寧成功阻擋關羽渡河有功，孫權便將長江中游的陽新、下雉兩縣當成領地送給他，因此，在這兩個地方，甘寧也被奉為神明祭祀；到了宋代，祭祀甘寧的祠堂就叫做吳將軍廟，俗稱吳王廟。據說吳王會保護船隻平安，所以也算是水神。清代的傳奇小說集《聊齋誌異》裡有一篇〈竹青〉，描寫吳王的神差烏鴉和人類成親的故事，吳王廟就在洞庭湖。無論如何，甘寧在這裡取代孫權成為吳王，想必心裡不太好受吧。

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書籍介紹

本文摘錄自《三國志的世界：東漢與三國時代》，台灣商務印書館

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作者：金文京

譯者：林美琪

對於三國時代的印象，大多由羅貫中的小說《三國演義》所建構。事實上，《三國演義》是將正史的內容，以通俗易懂的方式解說而成的作品。既然是小說，自有不少虛構情節，本書將以我們所熟悉的小說為線索，描述我們並不熟悉的三國時代歷史，相當程度地還原三國時代的真實面貌。

對於現代的中國歷史、社會與文化，「三國時代」具有你所不知道的重要性。三國時代是繼諸子百家活躍的春秋戰國時代後，另一個華麗的亂世，在宗教、思想、文學、藝術等各方面都具有劃時代意義的重要時代。

在政治上，三國時代更是重要的起點。綜觀世界史，中國最大的特徵，就是一個領土遼闊且長期存續的統一帝國。這種對統一帝國強烈嚮往的理念，在三國時代確立，並且大大影響後世及周邊諸國。

從「吳國」角度看三國時代。陳壽的正史《三國志》以魏國為正統；羅貫中的小說《三國演義》則是以蜀國為中心。過去吳國長期淪為配角，其實卻是真正掌握關鍵一票的幕後主角。從吳國的角度來看三國時代，打開迄今尚未注意到的面向。

作者金文京教授，以中國古典文學《三國演義》為本，對於三國歷史有著深入的認識和研究，加上其集中、日、韓三國歷史和文化之學養於一身，故其眼界自有其獨特之處，並得以將兩者結合起來進行具體而微、生動活潑的解讀。

Photo Credit: 台灣商務印書館

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航