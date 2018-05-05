墾丁雪崩後的修復之路：找出讓旅客耳目一新的「南島力」

文：蘇琳崴（屏東縣民宿協會總幹事）

墾丁雪崩後的修復之路

墾丁旅遊的議題波瀾未平，一次次的負面報導無疑是雪上加霜，在質疑媒體報導過度渲染（或真偽）之餘，不如先檢視自身易被落井下石的痛點，唯有認清長年待改的積習，才能完整地規畫修復與整建的長路。

跟上旅遊模式的轉變

恆春半島生態資源豐富，蔚為國內外旅客必遊的景點，在海灘戲水之餘，社區提供的深度體驗行程便能讓旅客們看看南島的人文生活，認識恆春半島的青山、綠水、炊煙。

近年來推出許多一日體驗遊程，帶領旅客認識在地生活與地景風貌，在遊程裡結合地方生活史料和手作體驗，像是大光社區採收花生後，製成花生豆腐的手作行程，內容包含月琴賞析講解，帶入半島的特色使遊程更豐富，而永靖社區結合電影推出的茂伯海角送信遊程，解說員帶領旅客欣賞地方草山景觀與解說生態，在永靖歌謠的回聲中，認識恆春綠野；這些行程規畫得用心出彩，可多半社區窗口與在地旅宿業者並沒有正確的共同行銷管道，以至於社區能端出牛肉，卻乏人問津。

精緻化的體驗遊程儼然成為新型態旅遊趨勢，對於整體旅遊品質的規畫和控管，除了在遊程設計部分得新鮮出奇，行程內容的故事性與地方資源也需要適度結合來提升遊程結構的完整度，如港口社區推出的採茶行程配合品茗活動，在摘茶、煮茶、品茶的過程中讓旅客完整認識港口社區特有的茶文化、茶農生活與茶製品，使旅客於遊程中貼近在地產業與生活，最接地氣的遊程便是這般的生活與人了。

在社區相繼推出特色遊程之時，遊程差異化便是得費心著墨的賣點，社區的特色需明顯拉出記憶點，加強旅客的體驗感受和鋪展遊程連貫性互動，從引發興趣、參與行程至遊客反饋的規畫都需縝密思構，行程環環相扣，流暢度需導覽人員的熟稔與充分準備，接著就是行銷包裝的技巧與地方共同推廣了。

記憶點的洗牌，走出複製性的觀光模式

對於墾丁的記憶點從春天吶喊到陽光沙灘比基尼，音樂祭與海灘活動都是膾炙人口的賣點，淪為毒品與情色的觀感甚為可惜，究竟是活動的問題或是人的問題，或許該從整體活動品質來思考施力點。

在音樂祭與藝術祭遍地開花之餘，活動勢必要主題鮮明獵奇，敷衍而生的活動往往會被淹沒於眾多活動之中，反倒一些小型自主性的活動慢慢成長，像是草根音樂祭的陣容衍成恆春備受期待的音樂盛會，這些滋長著的生命力替地方帶來新的想像，若要給旅客一個耳目一新的恆春半島，這些美好的力量都值得被看見，社區遊程、特色餐館與旅宿、地方活動都能成為具代表性的南島力。

關於南島力，借話引話這般說好了，旅客造訪沖繩時，必嚐試泡盛，似乎沒喝過就少了一塊沖繩靈魂，那麼旅遊恆春半島呢？

怎麼墾丁大街上沒有任何港口茶的相應品項？ 鹽滷豆腐的美味也非各個餐廳能嚐到，龍水米、滿洲黑豆茶、里德雨來菇這些在地特產似乎都僅存於社區，墾丁大街一貫重複著各個夜市都有的攤位，這些複製性高的產品是否能因應地方特色而有地域限定產品呢？

Photo Credit: berdasovivan CC By SA 3.0

恆春半島要新生的記憶點能是個無限大的想像，若能準確運用地方資源結合在地特色而生的區域性產物，無論遊程、旅宿或伴手禮都能成為南島力的一部分。

交通腐根的重整

墾丁的車流量每至旺季便是一場災難，從中衍生的問題除了自用車停車不易、公車班次不夠、公車站牌的密度、公車停靠點等，近來不容忽視的還有電動車的使用條件。

交通為發展地方之根本，如何讓大眾運輸系統能提供旅人良好的旅遊體驗，對於以觀光為本的恆春半島是相對重要的課題，又墾丁為國家公園，於開發上有一定的限制，除了得把持住觀光發展與生態永續的平衡點，再者用適合地域的彈性條例來研擬合適運輸方式，將是地方與公部門需共同協調的要項，能提高旅人至景點的便利性。

針對不同旅遊需求的遊客給出適合的交通辦法，地方觀光的強度有賴於交通設施的完善，若能藉此降低陸客使用電動車的比例就是另一帖交通良方，畢竟不需駕照便能租用的電動車是目前肇事率極高的交通方式，多數沒有騎乘經驗的遊客並不適應電動車始發動偶有的爆衝現象，再者交通條例的不同也常造成事故產生，旅遊安全的重要性是整體旅遊規畫不可缺漏的一塊，這一塊還懸之未決，著實令人憂慮。

未觸底、先重生的關鍵時刻

向來是觀光強勢景區的恆春半島，在多方負面報導下，要說觸底也尚未，但若待及真正觸底，供需失衡的慘烈將讓地方更不堪。

此次負面連動效應讓政府與在地業者苦思著如何挽救頹勢，重振恆春半島的觀光實力，如眾觀多數陳年積習，此次勢必得釜底抽薪，審視所必須改善的因素，考量交互影響的變因，才得通盤規劃一個於行程、交通與食宿皆友善旅客的未來半島。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航