當瀕臨絕種的「鎚頭鯊」，成為直播拍賣的交易品

照片中的這隻小魚，叫做「鎚頭鯊」，或是「雙髻鯊」，是國際上瀕臨絕種的鯊魚，最大可以長到將近三米。

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我曾經跳進「紅海妹妹哼嗨呦」的紅海。在一片湛藍當中，看著一大群的鎚頭鯊，有大有小，有公有母，大概二三十隻，從遠方悠悠哉哉甩著尾巴游過來，幾乎一伸手，就可以碰到，你可以感受到他們充滿靈性的大眼睛，對你好奇地轉呀轉，他們很溫柔的觀察眼前這個在海裡吐泡泡的生物，繞呀繞，大概覺得這種東西很難吃，然後屁股拍一拍，又漸漸消失在遠方。

全世界的人，花了大筆的鈔票，搭了好遠的飛機，只為了一親這美妙生物的芳澤。

照片後頭的這名人類，是個小朋友，我可以想像他對眼前的生物一概不知，他只想趕快把這隻魚賣掉，或許可以賺點零用錢；我也可以想像，他那靠海為生的長輩，從以前就開始抓鎚頭鯊，愈抓愈少，愈抓愈小。

我們把國家的未來，推上了直播台，拍賣起海洋的未來。我花了好幾萬飛到國外看的鎚頭鯊，那麼珍貴瀕臨絕種的生物，躺在塑膠托盤上，一隻三百塊，成交。

然後我們的總統說，台灣是海洋國家。

不對，我們是海產國家。

Photo Credit：楊宇帆

這些年，我很幸運地走過一些地方，埃及、菲律賓、印尼、泰國，這些我們眼裡看似落後的國家，無不花了大量的精力在保護國家的綠色資源，吸引了很多很多的美金跟歐元。他們知道，這才是未來唯一的路，永續的路。

而我們台灣，真的很可惜，太可惜。有著不輸給外國的天然資源，我們有那樣的條件跟能力好好發展觀光資源，只可惜，大多數人眼裡只看到海產，忘了海洋，黑鮪魚愈抓愈小愈少，價格愈來愈貴，你知道，海洋的高階消費者，都重金屬殘留嗎？花蓮外海的翻車魚，也是國外潛水客的夢幻聖品。

我們的政府，眼裡只有吃，黑鮪魚季、翻車魚季，就是吃吃吃，吃進了肚裡，吃掉了未來。

不怪漁民，他們也只是為了糊口飯吃，政府應當要帶頭轉型發展觀光，而不是因為海洋資源瀕臨匱乏，所以我們更要把握當下，拼命地抓。

我期待照片中這個小朋友長大之後，可以帶著更多人去海裡體會鎚頭鯊的美麗，而不是只能跟他的下一代說：

「以前海裡都有一些小小的鎚頭鯊……」

註：歡迎分享給每一位愛海洋的朋友，對事不對人請勿肉搜賣場。

本文經楊宇帆授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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