民視被系統商「台灣寬頻」斷訊，原因可能是Youtube與MOD

民視與頻道系統商台灣寬頻的授權、上架爭議從2017年11月延燒至今，TBC今（4）日起停播「民視新聞台」。TBC表示，是因為民視公司不願提供臨時授權，為避免侵權，才會停播；民視則表示，是TBC拒絕支付授權金，而這次停播也是TBC惡意下架。NCC表示，將釐清雙方責任，依法開罰。

（中央社）鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，與民視公司從2017年便商談授權上架，但一直談不攏。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這次停播的有線系統TBC更擁有南桃園、北視、信和、群健四家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶。

NCC之前經過多次調處，2日NCC委員會議決議，要求15日前民視公司與凱擘、TBC等業者需協議提付仲裁、或採取其他可達成授權方式，並且在達成授權協議前，民視應持續提供「民視新聞台」的臨時授權，不得有下架、斷訊等損害訂戶權益，否則將依照《有線電視廣播電視法》，對頻道業者開罰新台幣10萬元至100萬元不等，有線系統業者部分，則依《衛星廣播電視法》開罰6萬到300萬元不等。

然而TBC並未理會NCC 2日的決議，昨天晚間11時59分59秒起，停止提供民視新聞台播送訊號，TBC主管今天向中央社記者說，因為昨天商談後，民視不但堅持「民視新聞台」、「民視第一台」、「民視台灣台」三頻道包裹授權方式，且拒絕提供臨時授權，為了避免侵權，因此不得已只好停止播送民視新聞台訊號。

TBC主管指出，侵害著作權有刑事、民事責任，「NCC如果因為這樣開罰TBC，有道理嗎？」目前還是會持續跟民視商談授權合約，已經約對方下週一開會討論。

NCC副主委翁柏宗指出，對於雙方未能顧及消費者權益，導致民視新聞台斷訊，NCC予以嚴正譴責。NCC表示，2日已依法做成明確行政處分，雙方卻不願遵行行政處分內容，後續將釐清責任，依法裁罰，翁柏宗說，之後還會有強制力措施要求雙方遵行NCC作成行政處分，並要求即時改善，否則持續開罰，至改善為止。

至於民視跟凱擘授權部分，凱擘表示，目前民視延長授權至5月10日，針對授權合約與條件，雙方仍持續協商中。

《中央社》報導，凱擘去年11月16日宣布放棄頻道代理業務後，原本由凱擘代理的民視開始單槍匹馬和系統商談，但與TBC、凱擘、台固等系統商都談不攏。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年12月29日首度找雙方調處，民視董事長郭倍宏出席，達初步共識，TBC獲「民視新聞台」單一頻道臨時授權，期限從明年1月1日到2月15日，但期間商談仍無結果，又延長授權到3月31日，到期時再延長到4月15日，NCC歷經五次調處依舊破局，4月11日確認再延長到4月底。

《經濟日報》報導，2日NCC調處時，也要求TBC出示過去三年的合約作為出價依據，民視則必須提供新聞台單一頻道的報價，NCC委員會也建議雙方尋找公正第三方單位仲裁價格，找出合理的授權價金。

系統商TBC：民視「強塞」另外兩個頻道

《三立新聞網》報導，頻道系統商TBC表示，長久以來與民事公司都是採互惠原則，TBC不收上架費、民事也不收授權費。但2017年，民視公司突然要求，除了現有的新聞台要一戶要開始收2元授權費，還要「打包」民視公司的另外兩台「民視第一台」和「民視台灣台」一起上架，而且這兩台也不是「買一送二」，同樣要收取一台一戶1元的授權費，但要求系統商對這三台都不得收上架費，如果不願意就不再授權。

TBC評估，一旦答應民事公司，可能產生3,000多萬的巨額損失，雖然NCC為了保障收視戶權益，要求頻道不能斷訊，不過系統商表示，一台解約空出來的頻寬，可用其他受歡迎的電視台補上。

民視：系統商「惡意下架」，民視授權費長期低於其他頻道

《民視新聞台》則報導，4日凌晨系統業者TBC將民視斷訊是「惡意下架」，TBC自今年1月起，就突然不再給付民視新聞台授權費，以總用戶數換算，至少608萬，何況，民視授權費長期低於其他其他頻道商，甚至不到三立新聞台的1/10。

《經濟日報》報導，民視公司也於今日發出緊急聲明表示，台灣寬頻公司自今年1月1日起，拒絕支付民視公司授權費用，但四個月來，仍向用戶收取超過15億元的月費，卻不肯支付民視區區數佰萬元的授權費，並在未遵守NCC法定程序的狀況下遽然斷訊，民視強烈質疑TBC背後動機。

此外，民視也指控，這次遭下架，是鴻海董事長郭台銘入主TBC後，透過管理系統商，對台灣本土媒體進行實質干預。

系統商凱擘：民視上架到MOD，我就不再是獨家授權

《中央社》報導，而同樣與民事有授權爭議的系統商凱擘、台固，本身就有上架「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」三個頻道，只是權利金部分與民視喬不攏。

凱擘系統台4月調處時，就主張「民視新聞台」上架中華電信MOD平台，已取得相關授權費用，因此認為民視應調降對有線電視的授權金。凱擘表示，若頻道至其它平台包含OTT、IPTV甚至是YouTube上架，均會減少其對有線電視系統業者珍稀性。頻道是否為獨家授權，或為非獨家授權，其商業條件或因應調整乃自由經濟社會常態。

但當時NCC副主委翁柏宗翁柏宗說，系統業者應致力促進有線電視市場多元發展，不應妨礙內容於多元平台上架機會。

學者：回歸市場機制，促進市場競爭

《中央社》報導，世新大學廣播電視電影學系教授蔡念中對中央社記者說，早在民視上架MOD時，就已打破跟系統台長期的默契及和平相處模式，造成雙方嫌隙。

蔡念中說，現在民眾選擇已變多，有中華電信MOD、OTT、網路等方式可收看各種不同頻道，雖然凱擘、TBC及台固三大有線電視業者擁有龐大收視戶，但假使授權一直談不攏，民眾收視習慣很快就會改變，反而造成頻道、系統雙輸局面。

但蔡念中估計，就像美國跟北韓關係一樣，雙方吵到某個時間點就會豁然開朗，「發現要讓對方死沒那麼簡單」，最終仍會回歸和平共處。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，最好方式還是回歸市場機制，現在民眾已有很多收視選擇，且也開放跨境有線系統台經營，系統台如果沒民視新聞台，民眾真要看還是可選其他管道，這樣才能促進市場競爭。

賴祥蔚表示，現在NCC介入調處，只要確保沒市場壟斷、惡意報復情形，其他就應放手讓市場機制處理，不要管太多，搞不好能創造新局。

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核稿編輯：楊之瑜