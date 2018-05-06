不只看守彩虹橋，海姆達爾還能聽見綿羊的毛生長的聲音

作者：保羅．賀爾曼

海姆達爾是太陽神以及日光之神，尤其是清晨之神。他是諸神的守衛。一開始，正如洛基所嘲笑的，許多困難的差事都推到他身上，他必須在風雨裡堅守崗位，不眠不休地守護諸神（Lok. 48; Vǫl. 27; Grímn 13; Skírn 28; Gg.27; Sk.8）。他所需的睡眠比鳥還少，無論白天黑夜，他都能看得很遠。他能聽見地上的草以及綿羊的毛生長的聲音，他可以從一個聲響裡分辨出更多聲音。正如其他瓦尼爾諸神，他也能預知未來（Thrymskv. 14）。他是無與倫比的守衛，保護橫跨天地並且連結諸神的彩虹橋（Bifröst，「搖晃的天國之路」）不受山怪的侵襲。但也正因為如此，他仍然不算是彩虹的人格化或神格化，雖然「海姆達爾」（Heimdall）有這樣的暗示（「dalr」有「弓」的意思）。

對於諸神守衛的神性和能力的描述頗有童話色彩。有個獵人射中了停在兩英里外橡樹樹梢上蒼蠅的左眼；而另一個獵人更能夠看到世界上所有森林、田野、高山壑谷；第三個人可以聽到地上青草和羊毛生長的聲音（K. H.M. Nr. 71, 134, 34）。直至今日，我們仍然以「他可聽見風生草長」來形容特別聰明的人。我們可大膽假設這些形容都是來自史前時期所有民族共有的文學寶藏。

海姆達爾的加拉爾號角（Gjallarhorn）雖然聲音響徹雲霄，但諸神在承平時代並不需要它。當世界末日將近，海姆達爾會從宇宙樹樹梢取下這支號角，召喚諸神投入最終的戰役（Vǫl 27, 46）。

因其外表，他也與巴德爾和弗雷並列，叫作「光明的愛瑟之神」、「最閃亮的愛瑟之神」（Gg. 27; Thrymskv. 14）。正如弗雷擁有金毛野豬「古林博斯帝」，海姆達爾也有一匹公馬叫「金鬃」。因為黎明時東方天空會有一條魚肚白，所以相傳海姆達爾也有一排金牙；冰雪反射的陽光也可能被認為是他的牙齒。清晨太陽緩慢升起，造成晨霧甚或海市蜃樓時，人們便相信是海姆達爾穿著雪鞋飛進大氣中的雲層。

海姆達爾住在「天山」上。在挪威人的想像裡，是垂直入海的岩壁，白雪皚皚的山峰反射著清晨第一道陽光；這座山位於天空的邊界，彩虹之橋的盡頭。這個諸神的守衛，在其舒適的家中享用詩人靈酒，有如艾克哈特（Eckehart）和呂迪格（Rüdiger）之類的哨兵或警衛，又如匈奴國的哈根（Hagen）。

諸神在商討如何奪回索爾被偷的雷神鎚時，他率先提議要強壯的雷神偽裝成新娘。他甚至在艾吉爾的宴席上對狡詐的洛基「直言不諱」說：「門是樹幹做的，而如果舌頭不乖乖聽話，所有人都會遭殃。」他騎著金鬃駿馬，佩戴閃閃發光的寶劍，前去參加巴德爾的葬禮。他是奧丁之子。

這些當然只是詩人天馬行空的杜撰，並沒有任何神話依據。關於海姆達爾的神話共有三段，第一段是關於他的出生，第二段講述他和洛基的對決以及他的寶劍，而比較晚出的第三段，則是描述他如何為人類創造階級。前兩個故事都很隱晦難解。

有一首幾乎失傳的海姆達爾咒語詩歌說（Gg. 27）：

九個少女是我的母親， 而我是九個姊妹的兒子。

太初之時，九個巨人族少女在大地邊鄙生下這個以長矛聞名（或稱「持有魔杖之神」）、力大無窮的奧丁之子（另稱「諸神的血脈」）。海姆達爾從大地、冰冷的湖水以及神聖的祭血（或為野豬血）獲得神奇的力量。他比所有神都更加優秀，作為統治者，他比其他神都更加崇高，他也和所有人類有共同的親屬關係（Hyndl. 36-40）。

海姆達爾的母親是九個女海妖，她們住在海天一線的大地邊緣，她們可能是艾吉爾之女，用冰冷的海水養育兒子。之所以是九個母親，或許只是影射女海神的九個名字。諸神領袖、光明的天神奧丁（其實是提烏斯）和女海神生下海姆達爾，他是從海平面升起的晨曦之神，因此名為「海姆達爾」，意為「照耀世界者」或「光明者」。他的住所也位於太陽升起處，那明亮的大地東部邊緣，正對著西方的巨浪礁岩和阿爾卑斯山壁；他曾在那裡為了芙蕾葉的項鍊而和洛基大打出手。

北歐吟遊詩人說海姆達爾是洛基的死敵，他曾經協助找尋芙蕾葉的項鍊、爬上巨浪礁岩和阿爾卑斯山壁，在那裡為了女神項鍊和洛基大戰（Sk.8）；洛基偷了女神項鍊，和海姆達爾是死對頭（Sk. 16）。洛基趁著太陽下山之際，偷走晨曦女神的項鍊（太陽），把它藏在西海的懸崖上。但是全知全視的太陽神變身為如海獅一般的鰭足動物緊追於後，和也變身為海獅的洛基搏鬥，最後奪回太陽女神的項鍊。

海姆達爾也死在洛基手裡，據推測是洛基偷走他名為「首級」的劍，然後把他刺死。在和蘇爾特的戰鬥中，弗雷也是被自己在向格爾德求愛時失去的寶劍所刺死。此外，在巴德爾的神話裡，落入黑暗勢力的劍似乎總替光明之神的死亡鋪路，而同樣的主題也出現在日耳曼的呂迪格傳說，丹麥詩歌裡，也說席瓦德（Siward）和布倫希爾德（Brynhild）刀槍不入，只有自己的劍才能傷害他們。我們不知道為什麼海姆達爾的劍叫作「首級」，但「首級之劍」的故事可能是其中比較接近事實的解釋。在海姆達爾之劍的神話裡，也有個神祕難解的描述：

「海姆達爾的劍叫作『首級』，有人說是因為他會被某個男子的頭顱刺穿。在海姆達爾咒語詩歌裡也提到這點，後來『首級』也被用來指稱海姆達爾之死，因為這把劍便代表了人的死亡。」（Sk. 8, 67）

因此，「海姆達爾會因男人的頭而死」的說法使得寶劍名為「首級」，它不僅是個專有名詞，其中的文字遊戲也因為蘊含了「某個男人的頭」而晦澀難解。諸神死於自己的寶劍，也同樣相當諷刺。冰島的勇士格雷提原本應該會說：「我必須保全我的頭，才能保全我的命。」（Gtettis S. K. 63-7）但是這句話卻被改寫成：「我必須保全『海姆達爾的劍』。」現代讀者讀到這些隱晦而不知所以的用語或許會一頭霧水，但北歐人一直很喜歡這種吹毛求疵的猜謎遊戲。這個神話若不是記載於埃達神話裡，早就不可考了。據推測，可能的劇情是：優秀、善良而強壯的神、正向積極的代表海姆達爾，挑戰代表否定面的洛基，他那把無與倫比的「首級」是他的夥伴。但是不眠不休守護諸神的守衛有一次不小心被洛基調虎離山，他的對手便偷偷換掉了寶劍。於是，海姆達爾和洛基在戰場上使用的是交換過的武器，而在最終戰役裡兩敗俱傷。

書籍介紹

《北歐神話學》，商周出版

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作者：保羅．賀爾曼

譯者：張詩敏、許嫚紅

本書不僅是一部北歐神話研究的傳世經典、更是探索西方文學和藝術的奠基著作，整體而言，堪稱神話學研究的曠世巨作。自1903年問世以來，其第一手報導的可信度，涵蓋內容之權威、完整，無人能出其右。

全書概分五大部：一、靈魂信仰；二、從靈魂信仰到自然崇拜的自然轉向；三、自然崇拜：諸神信仰；四、獻祭儀式；五、世界開端與盡頭的想像。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航