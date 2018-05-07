2018/05/07, 生活

理財投資一把罩：債券、牛市、股東權益的英文怎麼講？

Photo Credit: Depositphotos
我們想讓你知道的是

不管是大老闆還是小資族，都想要學投資，以錢滾錢賺更多錢。投資的內容千百種，聽起來很複雜，股票、債券、基金......都是投資的工具之一，今天我們就先從各種與經濟、投資相關的英文學起吧！

唸給你聽
powerd by Cyberon

不管是大老闆還是小資族，都想要學投資，以錢滾錢賺更多錢。投資的內容千百種，聽起來很複雜，股票、債券、基金……都是投資的工具之一，今天我們就先從各種與經濟、投資相關的英文學起吧！

國家經濟
  • microeconomics 個體經濟（學）

個體經濟著重在個體經濟行為，研究供給（supply）和需求（demand）如何影響個人及市場上的交易。

micro- 是「微小、微」的意思，運用這字首的單字還有：microscope（顯微鏡）、microwave（微波爐）。

  • macroeconomics 總體經濟（學）

相對於個體經濟學，總體經濟學是以國家的角度看經濟的狀況。macro- 是「宏觀的、巨量的」的意思，是 micro- 的相反，相關的單字還有：macroscopic（宏觀的）

  • GDP（Gross Domestic Product）國內生產毛額

是一定時期內，一個區域內經濟活動產出的最終價值。Gross是形容詞「總的、總共」的意思。

  • GNP（Gross National Product）國民生產毛額

是指一年內，一個國家的國民生產最終產品的市場價值。

投資市場
  • bull market 牛市

這是投資市場中很常用的用語，代表行情上漲的市場。

The current bull market may end in the near future.（目前的牛市可能會在不遠的將來結束。）

  • bear market 熊市

相對於「牛市」，代表行情下跌的市場。

Experts have said that the next bear market will be more harmful to investors.（專家表示，下一次的熊市會對投資者造成更大的傷害。）

  • investment portfolio （個人或機構的）投資組合
  • bond 債券

由政府所發行的債券就叫做政府公債（government bond）。

The central bank issued government bonds to support government spending.（中央銀行發行政府公債來支撐政府花費。）

  • stock 股票

Technology stocks fell sharply last week, but investors remained optimistic.（科技股上週暴跌，但投資者依然持樂觀態度。）

  • share 股份

I own 200 shares of Microsoft’s stock.（我持有微軟股票的 200 股。）

  • stockholder／shareholder 股東

Mr. Chang is this company’s biggest shareholder, owning 40 percent of the company’s shares.（張先生是這間公司的最大股東，持有公司 40% 的股份。）

  • equity 股東權益／股權

The president owns 50 percent of the shares and holds a large amount of equity in the company.（董事長持有 50% 的股份，在公司擁有很大的股權。）

  • fund 基金

My aunt’s job is managing funds for investors.（我阿姨的工作是幫投資者管理基金。）

  • securities 證券（債券、股票）

The securities market in this country has been evolving in recent years.（這個國家的證券市場近年逐步發展。）

經濟、股市漲跌
  • recession 衰退

The company went bankrupt during the last recession.（這間公司在上次經濟衰退期間破產了。）

  • depression 蕭條（比 recession 更嚴重）

The Great Depression of the 1930s was the worst worldwide economic downturn ever.（1930 年代的經濟大恐慌／大蕭條是至今最嚴重的世界經濟衰退事件。）

  • surge 大漲

The U.S. stock market surged this week.（美國股市這週大漲。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航

或許你會想看
更多『評論』文章 更多『生活』文章 更多『希平方-攻其不背』文章
Loader