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理財投資一把罩：債券、牛市、股東權益的英文怎麼講？
我們想讓你知道的是
不管是大老闆還是小資族，都想要學投資，以錢滾錢賺更多錢。投資的內容千百種，聽起來很複雜，股票、債券、基金......都是投資的工具之一，今天我們就先從各種與經濟、投資相關的英文學起吧！
不管是大老闆還是小資族，都想要學投資，以錢滾錢賺更多錢。投資的內容千百種，聽起來很複雜，股票、債券、基金……都是投資的工具之一，今天我們就先從各種與經濟、投資相關的英文學起吧！
國家經濟
- microeconomics 個體經濟（學）
個體經濟著重在個體經濟行為，研究供給（supply）和需求（demand）如何影響個人及市場上的交易。
micro- 是「微小、微」的意思，運用這字首的單字還有：microscope（顯微鏡）、microwave（微波爐）。
- macroeconomics 總體經濟（學）
相對於個體經濟學，總體經濟學是以國家的角度看經濟的狀況。macro- 是「宏觀的、巨量的」的意思，是 micro- 的相反，相關的單字還有：macroscopic（宏觀的）
- GDP（Gross Domestic Product）國內生產毛額
是一定時期內，一個區域內經濟活動產出的最終價值。Gross是形容詞「總的、總共」的意思。
- GNP（Gross National Product）國民生產毛額
是指一年內，一個國家的國民生產最終產品的市場價值。
投資市場
- bull market 牛市
這是投資市場中很常用的用語，代表行情上漲的市場。
The current bull market may end in the near future.（目前的牛市可能會在不遠的將來結束。）
- bear market 熊市
相對於「牛市」，代表行情下跌的市場。
Experts have said that the next bear market will be more harmful to investors.（專家表示，下一次的熊市會對投資者造成更大的傷害。）
- investment portfolio （個人或機構的）投資組合
- bond 債券
由政府所發行的債券就叫做政府公債（government bond）。
The central bank issued government bonds to support government spending.（中央銀行發行政府公債來支撐政府花費。）
- stock 股票
Technology stocks fell sharply last week, but investors remained optimistic.（科技股上週暴跌，但投資者依然持樂觀態度。）
- share 股份
I own 200 shares of Microsoft’s stock.（我持有微軟股票的 200 股。）
- stockholder／shareholder 股東
Mr. Chang is this company’s biggest shareholder, owning 40 percent of the company’s shares.（張先生是這間公司的最大股東，持有公司 40% 的股份。）
- equity 股東權益／股權
The president owns 50 percent of the shares and holds a large amount of equity in the company.（董事長持有 50% 的股份，在公司擁有很大的股權。）
- fund 基金
My aunt’s job is managing funds for investors.（我阿姨的工作是幫投資者管理基金。）
- securities 證券（債券、股票）
The securities market in this country has been evolving in recent years.（這個國家的證券市場近年逐步發展。）
經濟、股市漲跌
- recession 衰退
The company went bankrupt during the last recession.（這間公司在上次經濟衰退期間破產了。）
- depression 蕭條（比 recession 更嚴重）
The Great Depression of the 1930s was the worst worldwide economic downturn ever.（1930 年代的經濟大恐慌／大蕭條是至今最嚴重的世界經濟衰退事件。）
- surge 大漲
The U.S. stock market surged this week.（美國股市這週大漲。）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航