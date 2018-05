節奏輕快、歌詞勵志，《奇蹟男孩》電影主題曲〈Brand New Eyes〉

先前討論度最高的電影之一,非《奇蹟男孩》莫屬!光是看電影預告片,就讓人眼眶泛淚,偷偷抽了好幾張衛生紙,想必到時候進電影院看,一定又會哭得唏哩嘩啦。

不知道大家有沒有注意到預告片裡的主題曲,節奏輕快、歌詞又很勵志,對整部電影的加分效果十足,小編可是非常喜歡這首歌的喔,因此今天想邀請大家來仔細看看歌詞裡的一些實用英文,大家一起邊聽邊學。

I see a thousand perspectives of me 我看到我的萬千面向

英文中像是hundred, thousand, million, billion等字在前面搭配一個數字的時候,不管是什麼數字(一或是二以上),在 hundred, thousand, million, billion後面一律都不加上s喔!也就是說「五百」會是five hundred,並不是 five hundreds!舉個例子:

Hey, don't you owe me two hundred bucks?(嘿,你不是還欠我兩百美元嗎?)

但是相信你一定有看過hundreds以及thousands這種字,對吧?!這種例子會加上s是因為它前面並沒有任何數字,而是在後面搭配了of,來表達「好幾百個某物(hundreds of something)、好幾千個某物(thousands of something)」。例如:

Millions of people like to go there to celebrate New Year.(數百萬人喜歡去那裡慶祝新年。)

I'm wide awake now, I'm free of the doubt 我現在非常清醒,我不被疑慮所束縛

Awake本來就已經表示「清醒的」,但是這個字可以搭配wide來表示「十分清醒、完全醒著」。

It's already three o'clock in the morning, and I'm still wide awake.(已經凌晨三點了,我還是完全醒著。)

這句歌詞還有一個片語很值得注意喔,free表示「自由的」,那be free of something就表示「不受某物的拘束、束縛」,所以歌詞裡I'm free of the doubt意思就是「我不被疑慮所束縛」,那其實言下之意就是我不再懷疑我自己。

I hope one day I can be free of other people's judgment.(我希望有一天我可以不被他人的評判意見所左右。)

It's like I got brand new eyes 那就好像我獲得了一雙全新的眼睛一樣

Like除了當動詞表示「喜歡、喜愛」的意思以外,它還有「像」的意思,所以A is like B意思就是「A 就像 B」。

I think cooking is like doing magic tricks.(我覺得煮飯就像是變魔術。)

What if I had taken all the things 要是我接受了一切

其中what if有「要是」的意思,可以帶出一個假設的情況喔!

A: We don't need those swimming suits.(我們不需要那些泳衣。)

B: What if we have time to go to a beach?(要是我們有時間去海邊的話呢?)

