節奏輕快、歌詞勵志，《奇蹟男孩》電影主題曲〈Brand New Eyes〉

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不知道大家有沒有注意到《奇蹟男孩》預告片裡的主題曲，節奏輕快、歌詞又很勵志，對整部電影的加分效果十足，小編可是非常喜歡這首歌的喔，因此今天想邀請大家來仔細看看歌詞裡的一些實用英文，大家一起邊聽邊學。
先前討論度最高的電影之一，非《奇蹟男孩》莫屬！光是看電影預告片，就讓人眼眶泛淚，偷偷抽了好幾張衛生紙，想必到時候進電影院看，一定又會哭得唏哩嘩啦。
不知道大家有沒有注意到預告片裡的主題曲，節奏輕快、歌詞又很勵志，對整部電影的加分效果十足，小編可是非常喜歡這首歌的喔，因此今天想邀請大家來仔細看看歌詞裡的一些實用英文，大家一起邊聽邊學。
- I see a thousand perspectives of me 我看到我的萬千面向
英文中像是hundred, thousand, million, billion等字在前面搭配一個數字的時候，不管是什麼數字（一或是二以上），在 hundred, thousand, million, billion後面一律都不加上s喔！也就是說「五百」會是five hundred，並不是 five hundreds！舉個例子：
Hey, don't you owe me two hundred bucks?（嘿，你不是還欠我兩百美元嗎？）
但是相信你一定有看過hundreds以及thousands這種字，對吧？！這種例子會加上s是因為它前面並沒有任何數字，而是在後面搭配了of，來表達「好幾百個某物（hundreds of something）、好幾千個某物（thousands of something）」。例如：
Millions of people like to go there to celebrate New Year.（數百萬人喜歡去那裡慶祝新年。）
- I'm wide awake now, I'm free of the doubt 我現在非常清醒，我不被疑慮所束縛
Awake本來就已經表示「清醒的」，但是這個字可以搭配wide來表示「十分清醒、完全醒著」。
It's already three o'clock in the morning, and I'm still wide awake.（已經凌晨三點了，我還是完全醒著。）
這句歌詞還有一個片語很值得注意喔，free表示「自由的」，那be free of something就表示「不受某物的拘束、束縛」，所以歌詞裡I'm free of the doubt意思就是「我不被疑慮所束縛」，那其實言下之意就是我不再懷疑我自己。
I hope one day I can be free of other people's judgment.（我希望有一天我可以不被他人的評判意見所左右。）
- It's like I got brand new eyes 那就好像我獲得了一雙全新的眼睛一樣
Like除了當動詞表示「喜歡、喜愛」的意思以外，它還有「像」的意思，所以A is like B意思就是「A 就像 B」。
I think cooking is like doing magic tricks.（我覺得煮飯就像是變魔術。）
- What if I had taken all the things 要是我接受了一切
其中what if有「要是」的意思，可以帶出一個假設的情況喔！
A: We don't need those swimming suits.（我們不需要那些泳衣。）
B: What if we have time to go to a beach?（要是我們有時間去海邊的話呢？）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航