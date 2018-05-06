巴基斯坦鄉村的卑鄙面，把我變成沒有心肝的行屍走肉

鄉居巴基斯坦幾年間，我並不討厭那裡的人們，也從不拒絕與他們交往、相處；大部份時候，我都是用發自五臟六腑的真摯情感與熱忱來歡迎眼前的鄉村人，我知道大家也十分喜愛如此陽光、樂觀、開朗的我。

然而，這世間並不存在極致的真善美境界，何況我所處的是一個教育不普及、智識水準低落的鄉野。屬於正向的性格諸如：純真、善良、熱情、樂善好施、惻隱之心、悲天憫人、慷慨、大方等人性光明面，固然被發揮的淋漓盡致；然而，猜忌、欺騙、嫉妒、報復、小心眼、暗箭傷人、流言、毀謗等各種人性中黑暗的卑鄙面，這裡也無一不有。

我自詡帶著一顆百分之百、人畜無害的真心於此生活，不打擾人；但是，在這樣一個人與人之間互動頻繁的開闊宅院、狹隘村野裡，在並非人人都是天使的複雜交流中，雖我不煩人，卻難以擔保人不犯我。

也因此，一旦發現有人刻意挑釁，僭越一道名為「挑釁」的高牆時，我便也只能釋出自我防衛機制；不但立即收起心上樂於散播歡笑散播愛的觸鬚，表現得和死神一樣冷酷。而且，會立即挖掘一道深豁的溝壕、築起一座堅實的城垛，讓試圖僭越者立知其難，不甘退、無法進，只能莫可奈何地繼續遙遙望看，難能褻玩。

就像那次，眼前有三名特地指明要探訪我的女人與女孩。

女孩，是前一日我陪公公到鄰村買完一頭母牛、回到村後巷口欲返家時，經過她家門邊，硬被強拽進去坐在她的眼前、讓她上下望看好半晌的那位。

她當時突如其來的過度熱情，令我卻步萬分，難以自在言笑，只能被動的應和；癥結在於，我並沒有和她熟識到可以如此不拘儀禮的交情，至少她的面孔我是全然陌生。

當然我也知道，眼下估計已有14、15歲年紀的她，很可能是自五、六歲就開始看著我在那個小村子來來去去的眾多孩兒之一，我在那個村莊樹立旌旗已經十餘年，是忒久了，雖我不識她，但她也許自小就看著我，在心裡對我早有一番情感上的依戀。也因此，雖我心有抗拒，卻還是不讓失望地在她家坐了好一會兒，幾番告辭，直至她終於甘願地鬆開了手，才臉笑眼不笑地離開。

臨行前，自是一番客套地邀她隨時可來我家拜訪。

而今，眼下便是她了，還夥了她的母親與嬸嬸同行。

當我從樓下的房門被婆婆傳令有訪客待見而款步來到天台時，女孩正興高采烈地翻看婆婆遞給她的相本與《愛在巴基斯坦蔓延》一書，但見她慢翻細看，一頁頁、一張張，兀自驚喜，連連指認書中照片場景與人物，大都是她所熟悉的；明瞭這本書對她的意義可能遠甚於我時，我感到一陣欣慰。

隱身在嬸嬸身後、懸腳坐於繩床上的她，此刻離我有兩尺之遙，臉龐漾着荳蔻少女特有的清純與天真，與她前一日令我不喜、不自在的過份專強、無禮、粗野和留難相較，或許由於距離產生的美感，讓我今天看著她那張依舊藏不住熱情的燦顏，多了幾分可愛。

令人不舒坦的，是女孩的母親。

雖說此地方言我至今無法言談，連聽都有困難，但是，肢體語言和眼神的流轉，是沒有國界的。

女孩的母親一見我坐定，連問候都沒有，就毫不客氣地直接挃起我的手，強要望看，如此行止，與女孩昨日專強著一定不讓我走的態度如出一轍，肢體上的冒犯首先就讓我緊縮了心角。

女孩的母親雖是解頤笑開的，然而，不客氣的直率眼神中，卻交雜著尖酸、嫉妒、艷羨、侵略、挑釁……我幾乎要相信塞在這些情緒縫中，也絕對還有一絲絲的詛咒了；這眉眼上的冒犯，讓我不寒而慄。

我自知己身擁有的混世濁物實在太多，因此只要能力許可，我從不吝於給予；而我相信，也正是這份永遠覺得自己給得太少的謙卑，讓我可以和與這裡的人們打成一片，渾然一家。職是之故，對於女孩母親那種打從心底散射的「非我族類」之敵意眼神，我一眼可以認出。

於是，我雖不像刺蝟般可能因為過分防衛而刺傷別人，卻也立刻築起堅不可摧的心防；對於女孩母親接下來的言語冒犯，便都一概笑而不答了。

我不需刻意裝傻；女孩母親嘈碎的話語，我的確大多不能明瞭；我只是無意聽懂，以至於一點兒試圖請人翻譯的意願都沒有。

我不斷地搖頭淺笑回覆「聽不懂」；女孩的母親則不斷面露不以為然的斜睨，然後鍥而不捨地轉頭繼續問著身在後處廚房的婆婆要答案。而從婆婆也不斷搖頭回說「不」、「不」、「不」……之拒人於千里之外，我頗有意會，知道自己心下的歹猜，並非全沒個準。

也因此，給予訪客該有的此地禮儀，我一個也沒少地客套問候、寒暄、並陪坐半晌等她們喝完茶後，便向婆婆使眼色，作勢欲走；人情練達的婆婆，倒也一番默契，示意我即刻離去無妨。如此來者不善的拜訪之令人無奈，可見一斑。

我不知女孩和她的母親與嬸嬸是何時離去的，當我再次被請出來會客時，是趁學校休息陸陸續續來訪的女童們在門外候著。

Photo Credit:亞瑟蘭提供

常來的那幾個，面孔我大約已經記住了，此時卻不知該怎麼招呼她們。

我喜歡每個人在自己的崗位上盡心盡力散發光熱的感覺；就這些女童來說，若她們可以拿著書坐在我身旁、同我一起讀書，那我會很開心有她們作伴。但是，當大部分女孩和我打過招呼就回去待在學校玩耍，或回家幫忙做家事時，眼前這幾個常見的，卻只是圍在我的身邊，不發一言盯視我，如同往常；這每天都要上演的無言對視，漸漸讓我感到不自在與不知所措，尤其，我們很難聽懂彼此的語言。

我知道她們對我的期待，若她們能對我說些英文或是念上幾段古蘭經，我經常會獎賞她們一些鉛筆、原子筆、巧克力等。但當我已經傾囊付出，當我僅能給予的其他「身外物」都已經被婆婆收起來等著留給自己的孫兒時，我已經再沒能力給予了。

於是，後來的日子裡，我只能試著用最簡單的英文夾雜我所知不多的當地方言問她們一些話，探探她們的志量，我試圖揣測英國作家夏綠蒂（Charlotte Brontë）在《簡愛》（Jane Eyre）一書裡的描述，我用簡愛在摩頓教區擔任村校老師的心情來勉勵自己：「我不能忘記，這些衣著鄙陋的小鄉民身上的血肉，絕對不比那些最高貴的名門後裔差，而且在她們的心中，與那些家世最好的人同樣存在著優秀、細緻、聰慧和好性情的先天胚芽。」

然而，我懷疑她們先天上的素質並沒有我期望的那麼高，她們的眼神拙鈍、呆滯、貧乏、無神、缺乏求知欲，幾次之後，我便放棄她們靈魂中可能藏有屬於夏綠蒂描述的那種胚芽的想法了。

我再不顧忌地在她們面前只保持沉默，我再不憂心我的冷漠是否造成她們死盯著我的炯目受傷，我再不把自己當小丑，盡對她們做些無謂的擠眉弄眼、逗她們發笑了；我靜默地，維持自己在她們心裡向來期待的良好儀態與高雅舉止，並且靜默著不再對她們釋出主動的問話，我只是自顧自地讀著手上的書。

面對這些有時讓自己覺得浪費了時間、降低了身分，並且因此輕視自己在看待人性階級上的態度已經完全沉淪的女童們，我便如此以夏綠蒂的文字來自我療癒。

2018年初，外子獨自前往巴基斯坦返回台灣後，如此對我喃喃唸著：「每天都有小女孩來找妳，她們看到我回來，以為妳也回來了…….」

當時，我很訝異，因為我的心裡竟然一點漣漪也沒有，別說眷戀，就連思念都沒有。是怎樣的生活，把我訓練成如此一個沒有情緒、沒有心肝的行屍走肉呢？

我一時也還沒有答案。

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