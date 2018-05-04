連國民黨都完成台北市長初選了，民進黨人呢？

文：蕭春菲（台北市民／金融服務業）

縱使市民以及社會輿論都不太關注國民黨台北市長的初選，但是這個在野政黨還是在制度內走完了基本的程序，不論是民調舉行的方式與內容都有進行協調，甚至還仿效民進黨初選形式舉辦了兩場電視辯論。初選結果並不意外，丁守中終於脫穎而出，而且論述越偏向深藍路線的參選人民調越低，結果論來看，即使和八百壯士走得很近也無法直接拉抬選情，足以說明台北選民的素質仍對政治擁有一定的判斷力。

相對於國民黨的提名程序，民進黨在北市仍是莫衷一是，對蔡英文與其嫡系而言，禮讓柯文哲更多的是2020年全盤的戰略考量，擔心提出自己的人選將瓜分綠營選票，最後不僅讓國民黨漁翁得利，也讓落選後的柯文哲有更上層樓動機。把柯文哲卡在台北市既可避免阿扁模式再現，也可防止藍營在雙北兩地產生外溢效應從而衝擊選情，這正是小英找蘇貞昌參選的緣由。

但是對於台北市民與綠營支持者而言，對於民進黨提出自己的參選人有更多的期待；然而這些期待擁有許多複雜的理性與感性元素。

對於理性選民來說，民進黨上次禮讓柯文哲也是在機制運作下為之，為了讓太陽花學運與白色力量的外溢效果最大化，遂有「在野大聯盟」的合作模式，也以此奠定了2014年與2016年兩次勝選的基礎，然而民進黨目前已經執政，再加上柯文哲在台北的市政建樹有限，提出自己候選人才是符合政黨政治與責任政治的原則與高度，此外，包括時代力量與社民黨等第三勢力採取擴張提名策略，市議員選戰勢必短兵相接且競爭激烈，「母雞帶小雞」恐是許多議員與基層的心聲。

對於獨派來說，柯文哲「兩岸一家親」的說法以及穿梭兩岸之間的操作，已經背離了台灣主體性，年初蔡英文要柯文哲回答何謂「台灣價值」時，顧左右言他的言行更難以令人信服。

在此背景下，如何平衡「柯文哲政治效應」與「綠營選民的期待」之間的張力關係，考驗著民進黨選對會的政治智慧。關鍵是，面對國民黨的初選結果，民進黨恐怕也要思考如何建立合理的提名機制，直接禮讓給柯文哲，顯然失去了高度與正當性。

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責任編輯：丁肇九

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