通常，大部分的人會花時間觀察臉部肌膚。當臉上出現乾癢、紅腫、痘痘的症狀，會立刻採取行動，從更換保養品到看醫生，從減少刺激性食物到早睡早起，幫助臉上的肌膚恢復正常。大部分的人也會知道自己的膚質，選用適合的清潔品或保養品，確保臉部肌膚可以盡量維持在一個健康的狀態。

但是這些讓自己看起來容光煥發的努力，常常敗在一個總是被忽略的地方——頭皮。頭皮狀況差，乾癢紅腫抓個沒完不說，頭皮屑還滿天紛飛，走動的時候彷彿自帶雪花背景，這樣真的可以嗎？

據衛福部的資料顯示，頭皮是人體第二薄的皮膚（僅次於眼周），老化速度更是臉部肌膚的6至8倍。而現代人因為工作型態、生活步調，壓力大已經是常態，再加上熬夜、三餐亂吃、空氣污染⋯⋯頭皮其實常常都處在一個飽受刺激和傷害的狀態下。

頭皮問題從何而來？

台灣的氣候狀態與生活環境，讓頭皮更不好過。比方我們幾乎長年處在濕熱的氣候下，頭皮容易出汗，感覺油膩，很多人因此每天洗頭，甚至每天洗好幾次頭，過度清潔反而造成頭皮油脂分泌失調，頭皮狀況越洗越糟。

另外，大量的需要戴安全帽的機車族，也是頭皮問題的高危險群。因為安全帽裡密不透風，如果又使用了髮蠟、髮膠等美髮產品，頭皮等於是泡在油裡拿去蒸。以下列出幾個容易造成頭皮屑問題的原因，來看看你中了幾個？

Photo Credit: pexels 現代人多半壓力大、生活緊湊、熬夜與飲食不正常，頭皮經常飽受刺激和傷害，「頭皮屑」的出現往往才是讓人警覺的第一個徵兆。

頭皮角質代謝異常：內泌失調所引起，例如長期熬夜、壓力大、三餐作息不正常等等。 過量的菸酒，或刺激的、辛辣的、油膩的食物。 細菌感染：皮屑芽孢菌的真菌異常繁殖引起。 頭皮過度乾燥：氣候變化，或者因為過度的清洗、使用不當的清潔用品。 頭皮過度油膩：使用錯誤的清潔或美髮產品，長期戴帽子或安全帽，或一直處在高熱的環境下，讓頭皮無法正常代謝。

就像臉部肌膚一樣，頭皮也有一個對抗髒污、刺激的容忍範圍，一旦超過了界線，或者髒污和刺激不斷累積，頭皮就會過敏發炎，感覺搔癢、乾燥，出現緊繃感或產生頭皮屑。

並非所有頭皮屑都是一樣的

根據德國捷孚凱市場調查公司（GfK）於2017年7月發表的調查結果顯示，在1,000名年齡介於18與60歲的德國男性受訪者中，有半數表示頭皮癢是他們的主要困擾，將近46%的受訪者的第二困擾是頭皮屑。而在所有使用抗頭皮屑洗髮精的民眾中，有超過三分之一無法確認它的效用，甚至表示問題更為惡化。

Photo Credit: pexels 台灣的氣候濕熱，經常使用頭髮造型品的型人們，若再加上長期戴帽或安全帽，頭皮很容易有過敏發炎、搔癢、無法正常代謝等困擾。

這是因為頭皮其實分為乾性和油性，但大部分的男性，可能會直接選擇抗頭皮屑的洗髮精來解決敏感性頭皮的問題。殊不知乾性頭皮是完全不需要使用抗屑洗髮精的，過度的清潔反而讓問題越來越嚴重。

那麼，乾性頭皮和油性頭皮該怎麼分辨？可以靠觀察頭皮屑的狀態來辦別。乾性頭皮的頭皮屑，是鬆散地分佈在頭皮上，梳頭或抓搔頭髮時容易呈鱗屑狀脫落，顔色多爲白色或灰白色。而油性頭皮的頭皮屑多黏著在頭髮上，以體積較大的油脂樣淡黃色屑片形式存在，不易脫落。

正確的清潔，是擁有健康頭皮的第一步

想要讓自己從頭到腳都清新怡人，就該好好練練頂上功夫。根據自己的頭皮性質，選用正確的清潔方式和產品，絕對是擁有健康頭皮的第一步。

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