馬英九現身台大「新五四運動」，但主辦單位事前就要求政治人物「別收割」

教育部駁回台大校長遴選結果後，「台大自主聯盟」、「還我校長，黃絲帶的關懷」粉絲專頁，於台大校內發起「新五四運動」，訴求「大學自治」，在校內綁上捍衛大學自治的黃布條。國民黨今日也突襲教育部長室響應、中部也有大學生，舉辦大學自主「告別式」，諷刺大學民主精神已死。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文抄襲、赴中國講課等爭議，教育部4月27日正式以「獨立董事」爭議為由，表示管中閔有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，駁回遴選結果。

台大部分師生號召「新五四運動」， 呼籲大學自主

《中央社》報導，自稱由4000多位台大師生組成的「台大自主聯盟」，1日在台大校內精神象徵「傅鐘」前發表聲明，反對政治力介入校園，要求校方不得重啟遴選作業及行政院長賴清德公開道歉。並與臉書粉絲專頁「還我校長，黃絲帶的關懷」共同發起「新五四運動」，號召今（4）日在傅鐘前靜坐2小時，同時向台大代理校長遞交陳情書，之後由校內的傅鐘遊行至校門口，晚上六點舉辦晚會，訴求大學自主。

台大傅鐘、椰林大道周遭，從活動開始前就充滿正反方的布條、看板，有的寫著「大學自主還我校長」，有的寫著「拒絕違法管爺，遴選會不代表我」、「管爺母湯，媽媽會看到」等字樣，甚至寫道「天大地大台哥大，遠傳中華我不怕」，支持管中閔者、訴求大學自治者以黃絲帶作為抗議活動的代表物，反對管中閔的則在傅鐘綁上象徵哀悼的紙蓮花。

主辦單位事前就強調，本次活動訴求「捍衛大學自治，守護學術自由」，歡迎一般民眾參與，但是婉拒所有政治人物發言、舉標語、受訪，不希望此次活動成為政治上的利益收割。

主辦單位也表示，這是一個柔性的活動，希望大家不要有肢體衝突、使用暴力或言語攻擊，也請其他議題之陳抗團體尊重活動主旨與秩序。

台大學生會昨晚也發文表示，校園駐警隊已與大安分局進行維安會議，達成三點共識：

警力將協助大學廣場及外圍周邊交通及安全維護 校外團體一律不同意進入廣場，如有不聽勸導，警方會予協助驅離 校內傅鐘活動部份由駐警隊處理，警方不會進入校園

不過，《ETtoday》報導，今日下午三點，前總統馬英九與國民黨前主席洪秀柱都現身在台大校園抗議現場。馬英九表示，自己以台大校友身分前來參加抗議，並且聲援所有台大的老師、同學、校友，並在黃絲帶上親自寫下「學術自由需堅持，大學自治不可棄，教育部粗暴無理，台大人悲憤抗議」。洪秀柱則是謹守主辦單位規定，不發言、不受訪，只與學生共同靜坐。

除了實體活動，近日也有部分台大系所發出聲明，呼籲大學自主。管中閔任教台大財金系2日就在官網貼出聲明，表示支持台大遴選委員會選出的新校長。而台大地質科學系和台大中文系，也都發布聲明，呼籲捍衛大學自治及民主精神。

Photo Credit: 截圖自 台大財金系官網

國民黨呼應「新五四運動」，突襲教育部長辦公室綁黃絲帶

（中央社）國民黨團今天上午也在台大校友會館外舉辦「聲援新五四，挺大學自主」記者會，直指政府踩到了學術自由、民主自由的紅線，黨團書記長李彥秀說，100年前的今天，有許多年輕學子，為了真理與正義站出來，國民黨團今天站出來，希望有更多的年輕學子也站出來，捍衛台灣這麼多年所維持的民主自由。

記者會後，國民黨團轉戰至教育部，在教育部圍牆綁上黃絲帶，高喊「政治黑手，退出校園」。隨後，多位立委以尋找吳茂昆為由，突襲部長辦公室，因吳茂昆不在，立委就將黃絲帶綁在吳茂昆辦公桌的周邊，高呼口號後離去。

民進黨立法院黨團副幹事長吳思瑤說，國民黨立委發動的新五四運動、倡議大學自主的訴求，原來就是只為了強迫、強硬護航讓管中閔上任如此而已。她說，相關的政治化操作，應當適可而止。

此外，國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人也召開記者會，與會的國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧說，會將吳茂昆的違法事跡，各寄一份給監察院與地檢署，但為了防止地檢署沉默不管，也會把完整資料公開上網，全民公審。

費鴻泰則說，大學自治倒退100年，連全美台灣同鄉聯誼會都表達嚴正抗議，除了在海外發起「反抗學術戒嚴、拒絕吳茂昆」運動外，也將在8月的年度理事顧問聯席會議上，正式提案撤銷民國73年頒給吳茂昆的「同鄉傑出成就獎」。

中部大學生身穿黑衣，發起「大學自治」公祭

《聯合報》報導，中彰投多所大學生，今天上午也在台中市政公園身穿黑衣「公祭」大學民主自治，現場準備花圈、花束、水果，在台中市政公園舉辦「大學自治」告別式，並綁上黃絲帶，響應台大新五四運動。

發起學生王振華表示，中華民國100多年以來，不論是哪個時期，無論當時統治如何威權，都不能干涉大學自主，希望各地青年一起聲援台大學生。東海大學謝姓學生表示，公民素養是民主社會必修學分，而大學是最理想場域，教育部帶頭傷害大學自主，是最壞示範，如何實現民主、公平與正義呢？

《中央社》報導，關於管中閔案件，台大校方預計12日召開臨時校務會議，討論如何因應教育部駁回校長遴選結果。校方於4月30日傍晚發聲明指出，對於教育部說明的諸多疑點，將等公文到校後提出釋疑，同時提出訴願等行政救濟，以釐清大學校長遴選是否屬大學自治核心領域事項。

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核稿編輯：楊之瑜