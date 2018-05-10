比教養、比知識、比辯才：三國使者「口舌之爭」關係個人及國家榮辱

文：金文京

三國的人口比較

至此，我們不難看出，在魏蜀吳三國的爭霸中，外交戰略的重要性始終超越實際作戰方針。關於外交戰略的推移，我們可以大致分為三個階段，首先是以赤壁之戰（二○八）為契機的吳蜀同盟，其次是關羽的樊城攻略（二一九）所造成的魏吳同盟，最後是劉備死後（二二三）吳蜀再度同盟。

只要三國爭霸的局勢存在，任何一國與任何一國結盟就能得利，這是不言自明的道理。而魏與蜀都在爭奪漢朝的正統繼承權，有著不共戴天之仇，兩者絕不可能同盟，於是掌握外交主導權的就是吳國了。吳和魏聯手，或是與蜀結盟，情況就會大不同。

不過，三國並非勢均力敵，魏最強大，其次是吳，蜀最弱小。以領土來比較，魏擁有幽、冀、青、并、徐、兗、豫、司（洛陽一帶）、雍（關中和隴右）、涼等十個州，吳有揚、荊、交三州（其中揚、荊二州與魏瓜分），蜀只有益州而已。

再從人口比較，蜀滅亡時的人口為二十八萬戶、九十四萬人（《蜀書．後主傳》裴注引王隱《蜀記》）；吳滅亡時有五十二萬三千戶、二百三十萬人（《吳書．三嗣主傳》裴注引《晉陽秋》）；相對地，魏有六十六萬戶、四百四十三萬人（《後漢書．郡國志》注引《帝王世記》，這是將魏滅蜀時的總人口，扣掉前述蜀國人口後的數字）。

吳的人口為魏的一半，蜀的人口不到吳的一半。值得一提的是，三國的人口總數為七百六十七萬人，不過是東漢末年人口五千六百四十八萬人（《晉書．地理志》）的七分之一而已。但這只是政府掌握到的數字，必須考量到三國時代有大量政府管理不到的流民。無論如何，戰亂造成人口銳減應是不能否認的事實。可見值此時代，人口多麼貴重，屯田制和強制居民遷移等政策的實施背景，都是基於人口銳減的事實。

此外，據說蜀國的九十四萬人口中，兵士占十萬二千、官吏占四萬，吳國的二百三十萬人口中，兵士占二十三萬，官吏占三萬二千；總之，兵士約占人口的一成。魏國兵士人數不詳，如果同樣以一成來算，至少也有四十萬以上，也就是吳國的兩倍了。那麼吳蜀同時攻魏也不可能致勝。此外，蜀國人口雖不到吳的一半，官吏人數卻比吳還多，可見蜀國的內政出了問題。

Photo Credit: 玖巧仔 @ CC BY-SA 3.0

三國外交的基本構造

鑑於上述狀況，最弱小的蜀國要戰勝最強的魏國，幾乎是不可能的任務，因此絕對有與吳國結盟的必要。與吳結盟，採東西同時夾擊戰術，才可能勉強與魏抗衡。劉備的關鍵性失策，就是無視這個外交基本原則而與吳國爭鬥。另一方面，吳國雖然掌握了外交上的決定權，但若與魏結盟滅蜀，更為壯大的魏下回一定把矛頭指向自己，因此與蜀結盟才是上策。但是，孫權同劉備一樣，兩人相爭荊州這塊戰略要地的結果，就是破壞了吳蜀同盟關係。雖然日後又再度結盟，但關係脆弱，無法完全發揮功能，正是導致兩國滅亡的主因。

至於魏國，可以有三個選擇：第一，單獨作戰，對蜀、吳採取各個擊破的攻勢；第二，與吳同盟先滅掉蜀；第三，先讓吳蜀兩國爭戰，自己再與贏的一方對決。夷陵之戰，曹丕採旁觀態度，或許他選擇的是第三條路，但要離間吳蜀兩國必須進行相當的外交努力，只要蜀堅持以北伐為國家的戰略方針，那就難上加難了，因此還是與吳同盟才是明智之舉。不過曹丕封孫權為吳王，以高壓態度相待，終究錯失良機，把孫權再次推去與蜀結盟。

這些分析和觀點，我們後人一目了然，但對當事者而言，身處瞬息萬變的局勢中，自然未必能看得一清二楚。或者即便明白勢之所趨，也會礙於諸多複雜的情事而不能如願。可以說，正因為魏與吳、吳與蜀皆無法順利結盟下去，三國時代才得以存在吧。我們再看看魯肅，他不為眼前的利害所動，以大局著想，堅持外交基本原則，甚至做出一大讓步把荊州借給蜀國，一切以與蜀結盟為優先考量，在當時紛亂的局勢中，他的高瞻遠矚顯得何其可貴了。

接著我們來看看，在這種外交基本構造下，三國之間各自施展的外交策略吧。

往來頻繁的使者

外交任務主要由各國的使者擔任。魏與吳、吳與蜀在同盟期間，雙方使者往來頻繁，各顯身手。魏與蜀則無使者往來。這些使者代表一國的名譽，又肩負君主授予的使命，必須與對方君主進行種種艱難的交涉，還要收集對方國的情報，有時甚至得從事貿易，任務繁雜。因此，能夠獲選為使者的人，肯定為外交能力優異，尤其能與對方君主堂堂論戰的機智善辯之士。

孫權歸順魏國時，曹丕問吳國使者趙咨：「朕欲伐吳，可乎？」趙咨毅然回答：「大國有討伐之兵，小國有禦備之策。帶甲百萬，江漢為池，何畏之有？」令曹丕及魏臣皆敬佩不已。趙咨見曹丕態度高傲，回到吳國後，就勸孫權不要繼續與魏同盟，要走自己的路。此外，夷陵之戰後，吳國派鄭泉出使白帝城，與蟄居中的劉備交涉極為困難的戰後處理事宜，為之後的吳蜀同盟打下基礎。這兩人所達到的外交成果，可說為吳國帶來了莫大的利益。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 鄧芝

作為蜀國的外交官，鄧芝和陳震二人也表現出色。鄧芝出使吳國，說服孫權兩國結盟的必要性。孫權說：「等到天下太平的時候，我們二個君主分別統治，不是很快樂嗎？」鄧芝回答：「天無二日，土無二王，如果攻併魏國之後，……戰爭便會開始了。」陳震則是成功與吳國締結互不侵犯條約。兩人皆是使命必達，漂亮地完成外交任務。

相較之下，魏國的浩周等人就是失職的外交官。他們出使吳國時，未能看出孫權的歸順以及答應交出人質全是謊言，造成曹丕判斷錯誤。另外，這些使者的命運有時是很殘酷的。例如吳國的馮熙，他是出使蜀國又出使魏國的專業外交官，由於出身潁川，出使魏國時，受到同樣也是潁川名士出身的魏國大臣陳群的勸誘，要他投靠魏國，甚至以巨額財富賄賂；馮熙雖然拒絕了，但在魏國的強大壓力下，為了不辱君命，最後選擇自殺。

機鋒相對

此外，等待使者的不僅是艱巨的外交任務，還有對方國君提出的各種刁鑽問題，他們必須辯才無礙，時而機智妙答，時而提出精闢的警句。例如吳國使者趙咨，曹丕問他：「吳王很有學問嗎？」自負博學多聞的曹丕，想藉此暗譏孫權不學無術。趙咨回答：「吳王雖然政務繁忙，但一得空便會博覽經書、涉獵史籍，只不過，他不會仿效書生吟詩作對。」藉機諷刺了愛好文學、以詩人身分留名後世的曹丕。

還有一次，蜀國的使者伊籍對孫權行拜見之禮，正要起身時，孫權說：「你又何必受這麼大罪去為一個無道的君主效力。」孫權聽說伊籍是能言善辯之士，因此才會出言刁難。孫權口中的「無道的君主」指的是劉備。伊籍立即回答：「不，一拜一起哪裡算是受罪呢？」這個「無道的君主」立刻被換成伊籍才剛拜見的孫權。孫權對伊籍的機智大為讚賞。

宴會上的論戰

君主正式接見使者後，為表示歡迎，通常會設宴親自款待貴賓，主要大臣也會坐陪；席間杯觥交錯，使者與對方國的君主、大臣之間就會進行各種無涉外交的對話。對雙方而言，這都是一場展露日常教養與知識、辯才，並關係到個人及國家名譽的論戰。

例如吳蜀同盟後，諸葛亮宴請前來的使者張溫，並特別請學士秦宓作陪。張溫很快便問秦宓：「大家稱你為學士，那你做過什麼學問？」問一名學士這種問題十分無禮，秦宓回說：「在我們蜀國，五尺小童都做學問，更何況我。」然後兩人開始展開激辯。張溫接二連三問一些與其說困難，不如說是稀奇古怪的問題，例如：「天有沒有頭？有沒有耳朵？有沒有腳？」秦宓全都引《詩經》的文句漂亮作答。最後，張溫問：「天有沒有姓？」秦宓回答：「有。」張溫：「那姓什麼？」秦宓：「姓劉。」張溫：「你怎麼知道？」秦宓：「因為天子姓劉。」

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 秦宓

一陣啞口無言後，張溫改變話題，又問：「太陽是不是從東邊起呢？」秦宓則回答：「太陽雖然從東邊升起，但是從西邊落下。」句句擲地有聲，張溫終於甘拜下風。乍見都是一些與政治無關的對答，其實卻顯示了兩國的優劣。不消說，東西自然指東邊的吳和西邊的蜀。此時，再去爭論西沉的太陽不是又會從東邊升起，已無意義，最要緊的是能立即把話頂回去，以挫對方銳氣。

順帶一提，日本飛鳥時代的聖德太子曾寫過一封有名的書信給隋煬帝，之所以有名是因為「日出處天子致書日落處天子無恙」這句話，而這句話若是參考《三國志》而來，那麼歷史的定說就得重新解釋了。

我們再來看看兩則對答的例子。蜀國李密也是一位博學機智之士，他有次出使吳國，與孫權及群臣論辯當哥哥或是當弟弟好。孫權認為當弟弟比較好；這應該是他的體認吧，因為哥哥死後，他繼承了哥哥留下來的業績。但李密主張「當哥哥比較好」，原因是哥哥能有更多機會奉養父母。當時人們的觀念中，奉養父母為最高美德，百善孝為先，因此孫權及吳國眾臣皆對李密的回答讚賞不已。

這種圍繞一個主題從正反兩面展開的論戰，名為「論難」，以現在的話來說就是「辯論」。「論難」於當時十分盛行，經常設定各種不同的命題展開唇槍舌戰，這點我們之後還會提到。

吳蜀的國情比較

張奉也是蜀國的使者。一次出使吳國時，孫權親自設宴款待，他當著眾人面前，拿吳國大臣闞澤的名字開玩笑，闞澤一時語塞，同僚薛綜於是出手相救。薛綜先敬張奉一杯酒，說：「你老兄的蜀又算什麼呢？有犬則獨，無犬則蜀，橫目苟身，蟲入腹。」這是拿「蜀」字來玩拆字遊戲，而且「獨」、「蜀」、「腹」三字都押韻。

張奉又說：「那麼吳又如何？」薛綜立即回答：「無口為天，有口為吳，君臨萬邦，天子之都。」「吳」和「都」押韻。薛綜的機智妙答贏得眾人喝采，張奉再也無話可說了，因為他不具備出口成章的詩韻功力，更遑論有足夠的聰明才智以此嘲諷對手。當時很流行這種即興作詩的趣味，之前提過曹植的七步詩，應是這種風潮下的產物。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 薛綜

此外，上述這段問答，也有一說認為是蜀國費禕和吳國諸葛恪之間的對話。可見，這類的言辭交鋒在當時極為盛行。 據說孫權很喜歡在飲酒作樂時開這種玩笑戲弄人，而諸葛恪、羊衜等大臣也都是深諳此道的行家。有一次，孫權在與眾臣宴會時，命人牽了一頭驢過來，然後在驢子臉上寫「諸葛子瑜」四字。子瑜是諸葛瑾的字。諸葛瑾臉長，孫權藉此嘲笑他的馬臉，不，是驢臉。諸葛瑾之子諸葛恪立即起身上前，在「諸葛子瑜」的下面加上「之驢」二字。眾人見狀大笑，孫權也很樂，就將那匹驢子送給了諸葛恪。

從君臣間的歡樂氣氛，我們可以感受到吳國宮廷的朝氣蓬勃，相形之下，蜀國在諸葛亮的薰陶下就顯得謹嚴而質樸。經常出使吳國的費禕，後來繼承諸葛亮成為蜀國的尚書令（實質上的宰相），對於吳國君臣的開玩笑、惡作劇完全不予理會，始終正經以對。有一回，孫權故意灌醉費禕後，向他刺探蜀國內情，眾人又七嘴八舌向他發動論戰，費禕稱醉推托事後再以書面應答，事後果然來信回答得一絲不苟。由此不難看出兩國國情之不同了。

三國間的政治聯姻

前面已經提過，官渡之戰後，曹操讓兒子曹整娶了袁紹長子袁譚之女，後來又讓自己的侄女嫁給孫策之弟孫匡，讓兒子曹彰娶孫策堂兄孫賁之女。前者，是為了激化袁譚與其弟袁尚的對立，後兩者是為了加強與孫策的關係，兼在孫氏親族內安插親曹勢力，全都是政治聯姻的外交手段之一。

除此之外，曹操還讓兒子曹均娶張繡之女，讓兒子彭祖娶漢中的張魯之女；張繡為南陽軍閥，讓曹操吃了不少苦頭，他和張魯後來都投靠了曹操，所以這兩次政治聯姻的目的，在於完全收服投降者。而彭祖就是後來的燕王曹宇，他的兒子是魏國的最後一位皇帝曹奐，因此，曹奐說不定是張魯的外孫呢。

孫權所做的最重要的政治聯姻，就是為了荊州攻防而將妹妹嫁給劉備，後來他又因同樣目的欲與關羽結親，但遭關羽拒絕。此外，當曹丕再三要求孫權將兒子孫登送到魏國當人質時，孫權提出讓孫登娶曹氏或曹氏親族夏侯氏之女的建議，但這並非出於真心，只是為了擺脫人質要求罷了。曹操以政治聯姻這招成功讓孫權的親族內部出現背叛者，孫權也一定想以牙還牙吧。

魏蜀兩國之間按理不會有政治聯姻才對，但出人意表地，據傳兩國的皇室竟是姻親關係。之前提過，曹操可能出身夏侯氏；夏侯氏中的有力人物夏侯淵，他的侄女，也就是次子夏侯霸的堂妹，有一次到山中撿柴被張飛抓走，張飛不知她是夏侯氏的人，便娶她為妻。他們生下的女兒後來成為劉禪的皇后。

《真三國無雙六》台灣光榮特庫摩發行 夏侯霸

另一方面，夏侯淵在攻打漢中時，遭蜀國大將黃忠所敗而死。他的次子夏侯霸擔任護軍右將軍，為報父仇多次與蜀對戰，但之後司馬懿發動政變，夏侯霸自覺地位不保，便逃到蜀國去。當時，劉禪對夏侯霸說：「你父親是死於亂軍之中，並非由我父輩親手所殺。」並把張皇后所生下的皇子們全都叫出來，告訴夏侯霸，他們就是你夏侯霸的外甥孫。

以上都是出自《魏志．夏侯淵傳》裴注所引用的《魏略》。夏侯淵的妻子是曹操的妹妹，長子夏侯衡的妻子又是曹操的侄女，如果上面那段故事是真的，魏國曹氏與蜀國劉氏之間便確有姻親關係了。不過，張飛在山中巧遇夏侯姑娘而與她成親的事，實在太過離奇而令人難以置信，會不會是夏侯霸逃到蜀國時，劉禪為了拉攏他而故意編出來的謊言呢？果若如此，這就是一段為達政治目的而編出來的姻親關係了。

無論如何，政治聯姻的確為三國外交戰略的重要手段之一。中國史上分裂的時代很多，但如三國時代這般盛行政治聯姻的，就屬絕無僅有了。值得一提的是，劉禪的前後兩任皇后皆為張飛之女，孫權的步夫人則是宰相步騭的族人，也就是說，吳蜀兩國的皇后都是出身重要的大臣之家。魏國則無此狀況。

此外，諸葛亮之子諸葛瞻為劉禪之婿，周瑜之子周循為孫權之婿，周瑜之女成為太子妃等，顯示吳蜀兩國，皇室與大臣家族通婚的情形很普遍，而魏國除了曹操之女嫁給荀彧之子，並無其他案例，這也顯示魏國厭惡外戚跋扈，魏國皇室與大臣之間的關係較疏遠吧。

相關書摘 ►《三國志》的新興宗教太平道與五斗米道，如何影響台灣道教？

書籍介紹

本文摘錄自《三國志的世界：東漢與三國時代》，台灣商務印書館

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：金文京

譯者：林美琪

對於三國時代的印象，大多由羅貫中的小說《三國演義》所建構。事實上，《三國演義》是將正史的內容，以通俗易懂的方式解說而成的作品。既然是小說，自有不少虛構情節，本書將以我們所熟悉的小說為線索，描述我們並不熟悉的三國時代歷史，相當程度地還原三國時代的真實面貌。

對於現代的中國歷史、社會與文化，「三國時代」具有你所不知道的重要性。三國時代是繼諸子百家活躍的春秋戰國時代後，另一個華麗的亂世，在宗教、思想、文學、藝術等各方面都具有劃時代意義的重要時代。

在政治上，三國時代更是重要的起點。綜觀世界史，中國最大的特徵，就是一個領土遼闊且長期存續的統一帝國。這種對統一帝國強烈嚮往的理念，在三國時代確立，並且大大影響後世及周邊諸國。

從「吳國」角度看三國時代。陳壽的正史《三國志》以魏國為正統；羅貫中的小說《三國演義》則是以蜀國為中心。過去吳國長期淪為配角，其實卻是真正掌握關鍵一票的幕後主角。從吳國的角度來看三國時代，打開迄今尚未注意到的面向。

作者金文京教授，以中國古典文學《三國演義》為本，對於三國歷史有著深入的認識和研究，加上其集中、日、韓三國歷史和文化之學養於一身，故其眼界自有其獨特之處，並得以將兩者結合起來進行具體而微、生動活潑的解讀。

Photo Credit: 台灣商務印書館

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航