寧做「偏安」東吳人，不做「黷武」蜀漢人

文：富察

《出師表》差不多是中文寫作裡留下最多典故成語的一篇文章，並因為一定要背誦和考試的原因而幾乎全民普及，所以每每看到政客文人動輒引用。而諸葛亮也因此獲得非常高的知名度。

遇到環境丕變，就說「此誠危急存亡之秋也」。



遇到壞人，就說「作姦犯科」，謙虛一點，就說自己「妄自菲薄」。



給總統建議，則曰「親賢臣，遠小人，……親小人，遠賢臣」，一旦要下野，就說「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」。真是超級好用。

然而你一旦深入問：作姦犯科的「科」，犯的是什麼科？就幾乎沒人知道。《蜀科》是諸葛亮制定的，劉備集團入蜀（殖民四川）後，馬上大力推行蜀科，「八務、七戒、六恐、五懼」，訓誡臣民，打壓本地豪強，這和毛澤東實施三反、五反及蔣介石的二二八，屬於同樣的歷史結構和邏輯。

當然，這不是諸葛亮的錯，也不是國文老師的錯，我只是覺得，講解古文而不講歷史脈絡是大有問題的，而講錯了歷史脈絡，問題更多。

我們的歷史教育一般是高度評價蜀漢、諸葛亮的，對東吳卻很少談，這是因為在大一統史觀下，東吳實在太不爭氣，只想「偏安」東南過小日子、搞小確幸，乏善可陳。你看曹操和諸葛亮追求大國復興、又做得一首好詩、寫得一手千古文章，你孫權太遜啦，連川普發twitter都比不上。然而在中國儒家的文治主義考核標準下，川普也一定不及格啦。

歷史就是這樣被定格、認識的，並被國家主導下的歷史教育所普及，培養出一堆鋸斷自己所坐樹枝的人。

然而在三國，我更想做東吳人，不想做蜀漢人。誠如劉仲敬所言，「蜀漢的災難不僅在於荊襄士族的外來性質，而且在於諸葛亮的名法之治和黷武主義」「他知道時間和資源對自己不利，必須在漢室的記憶消失以前北伐成功」「巴蜀民窮財盡，在他看來屬於次要問題」。

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舉例說吧。蜀漢的人口大約是90－100萬上下，軍人卻有16－20萬人，也就是每5個人，就要1人去當兵作戰，扣除小孩、老人和婦女，可謂是全民皆兵。此外，蜀漢養著一群龐大的官僚體系來維持對四川民間的汲取（收稅、徵兵、服役），大約四萬人上下。

經濟上的剝削更是嚴苛。劉備佔據四川後，軍需不足，怎麼辦？他們的做法是發行「直百錢」，就是大額鈔票，和民間流通的「五銖錢」兌換，一枚換一百枚，超級剝削，結果，「以數月之間，府庫充實」。府庫充實的另外一面，就是四川人民的財富被榨取了。

諸葛亮五次北伐，姜維十一次北伐，可以說，蜀漢政權是戰爭機器。諸葛亮說，決戰之資，唯賴蜀錦。然而，到了不爭氣的二代投降時，宮廷裡竟然發現藏有蜀錦、綺、彩、絹各20萬匹。20萬匹是什麼概念呢？就是北宋每年送給遼國的20萬匹的數字。

如果生活在這樣的政權下，我真的想逃到東吳。

東吳大約有人口250萬多，軍人大約是20多萬，大約十比一。這是在面臨蜀漢和曹魏都要攻打吳國的前提下，所維持的軍隊人口。如果沒有外患，應該會更低。

而孫權政府，保留了非常多封建特質，他和陸遜的關係更像合作夥伴和朋友，可以一起跳貼面舞（對舞），不是劉備和諸葛亮的君臣關係，貌似一體，但以忠誠而非信任為前提。

《三國志12》台灣光榮特庫摩發行 孫權

柏楊說，孫權是中國歷史上最可愛的、最有人情味的皇帝。人情味來自哪裡？來自他沒有被儒家官僚體系所綁架、沒有被大一統中國夢所束縛，堅持在地的封建本質和傳統。孫吳是內在生成的土著共同體，「利益和本地社會攸關」，而非外來政權、殖民政權。

蜀漢，則是漢在蜀，可類比為中華民國在台灣。如果劉備和諸葛亮選擇成為「劉蜀」而非「蜀漢」，則大約可類為中華民國是台灣。

我覺得劉仲敬最獨特的地方，是不會拘泥所謂的史料，而是希望看清楚每一個政權的憲政結構，《經與史》就是這樣來看中國史——不，是華夏史——的一本書。

本文經富察授權轉載，原文發表於此

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