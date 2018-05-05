從兩韓峰會反思台灣：要跟流氓叫囂，也應該利我們的小刀

金正恩與文在寅這一次的歷史見面，跟過去的兩韓會面有很大的不同。

以前的韓國經濟很弱，如果大家有印象，1997年的韓國甚至慘到要和IMF國際貨幣組織借款，1960年代GDP甚至還輸給北韓，跟許多人現在對北韓的認知是相反的，這個原因跟南北韓的地理有關，北韓多山礦產資源豐富，要煤有媒要鐵有鐵，還有豐富的稀土跟各種金屬資源礦產，得天獨厚，二戰時期，日本在那裏建立了許多重工業的設備，如煉鋼廠、煉鐵廠、各種軍工廠等，可說是為北韓打下很好的發展基礎，根本就是一個重工業國家，所以二戰結束後，北韓很快的就從經濟衰敗中復甦起來。

可是韓國正好相反，韓國天然資源缺乏，要什麼沒有什麼，所以二戰之後，韓國一直找不到自己可以走的路，反觀北韓過去在禁運令以前，專賣天然資源給前蘇聯，前蘇聯在拿錢或民生用品來跟北韓購買，所以北韓這個國家可說是身懷寶山，根本就不怕窮。

這個現象一直到了前蘇聯解體後，不再需要跟美國冷戰，而後聯合國又對北韓展開經濟制裁，北韓的經濟才逐漸江河日下，而韓國到了後來，發覺自己甚麼都沒有的狀況下，無法像北韓那樣靠著賣資源過活，就從此決定要研發技術，靠著科技領先來過活。

於是從此兩韓在後期，就走上了我們現在所熟知的現狀，韓國經濟很強，北韓很窮。

技術加資源，南北韓合作的經濟動能將震驚世界

現在兩韓峰會的意義，也跟過去不同，過去北韓認為我們什麼都有，我們也過的很好，看到韓國還破產，根本就對韓國不屑一顧，過去的兩韓峰會，北韓可說是根本就沒想過統一，或者應該說，要統一也是我們統一你，不是你們統一拯救我們，可是現在不同了，兩方可說是完全站在差不多相等的天平上。

為什麼說是相等？因為北韓已經成功了研發出彈道飛彈，幾乎可說是就差一點，就能跨入彈道飛彈的核武大國，在軍事上，北韓自認他有足夠的實力。同樣的，強者尊敬強者，在北韓來看，韓國如今的經濟雖然不是世界前幾名，但是從當年一無所有甚至破產的狀況發展到今天，三星手機、現代汽車，韓流韓服偶像劇，無一不是端得上世界檯面的強悍軟實力。

一個是堅強的硬實力，一個是堅強的軟實力，南北韓結合，一定能爆發出恐怖的龐大經濟動能，北韓的重工業有了經濟做後盾，馬上能夠成為可怕的軍火輸出國；韓國的各種代工廠不是在中國就是在越南，其中三星手機最大的代工廠就在越南，可是那些便宜的人力怎麼樣也沒有北韓的低廉便宜，真要說，北韓還比越南還更好管理，語言又通，北韓人也不會像越南那樣搞暴動，所以越南現在非常擔心南北韓和好，擔心的要死，深怕韓國把代工廠轉移到北韓去。

南北韓對於雙方的優勢，都很清楚，所以未來南北韓是很有可能在38度線這裡做出經濟上的合作，統一我認為還言之過早，但是經濟上的合作我認為是可預期的，至於能夠暴發出多少能量，就要看雙方合作的程度夠不夠深，美國的干預大不大，如果雙方合作的程度夠深的話，南北韓的實力跟影響力，都會大大的比現在還要更強。

若真如此，韓國就絕對不是什麼亞洲四小龍，而是世界強悍的經濟體，到那個時候，與韓國發展方向高度重疊的台灣，就很危險了，現在就已經節節敗退，未來可能就是泰山壓頂，政府在這產業方展方向上，一定要有全盤的因應與盤算。

台灣想和中國對等談，得先建立自己的「實力」

回過頭來談台灣，台灣的產業被中國壓著打是眾所皆知的事，中國要資源有資源，要科技有科技，兩韓的問題是雙方實力對等，所以沒有誰壓誰的問題，最少在峰會上，雙方都很平等，一邊一國。

而台灣跟中國不能一邊一國最大的根本性原因，還是在於實力，這世界就是如此現實，你拳頭大就贏，別說中國很鴨霸，今天如果中國還是跟以前一樣的窮，然後台灣有錢到橫著走，你中國出一千億買邦交國，台灣如果有這個錢，你可以出兩千億同樣買人家的邦交國，相信大家都是向錢看，有錢你也能買到中國沒有邦交國。

這就是世界的硬道理：有錢就是大爺。如果你不是大爺，那是因為你還沒有錢到那個高度，但是台灣受到土地面積的影響，人口沒有那麼多，稅收自然也無法跟中國相提並論，可是台灣仍然可以在科技上努力，發展出更強的技術來求生存，沒有天然資源的小島，這樣的路線絕對是台灣未來的生路。

不包含「經濟」的台獨論述，終究只會害到自己

過去我常常對獨派專注於推廣台灣要獨立的思想分流運動覺得不以為然，不以為然的點不是我覺得不可以或不應該，而是獨派在推動這些路線的時候，常常不談經濟。不談經濟的下場，就是你每天對著一個流氓叫囂，說「來啊，我就是看你不爽，你流氓你了不起啊」，就算再有道理，你去跟流氓這樣叫囂，流氓一定有辦法讓你感覺到痛，他不必跟你講道理，更不必聽你的道理對不對，但你一定會痛。

而中國就是這樣的流氓。

現在他的方法就是拔了你的多明尼加和巴拿馬，現在還不停努力地拔你的梵蒂岡，如果梵諦岡真的被拔了，那真的是中共的一大勝利，台灣人一定會感覺到痛，最少，你都可以想像那些藍藍路會怎樣嘲諷你了，而且別說台灣沒邦交國以後就實質獨立了，這種話一點都不好笑，可能只有獨派人笑得出來，但台灣多數的民眾就是會覺得痛。

這樣的工作，對獨派是毫無益處。

Photo credit: Reuters / 達志影像

要跟流氓叫囂一定可以，可是我們除了叫囂以外也應該還利我們的小刀，一但流氓對我們揮拳就能拿出這把小刀，狠狠的插向流氓的腰，你打我一拳，我必定給你來一下狠的，來而不往非禮也。就算我的腦袋痛，我也要讓你的腰子痛，這才是硬道理。

那麼，台灣人的刀在哪裡？我們應該搞清楚，我們有甚麼樣的刀可以來發展，來磨利，然後用十年來把他磨成劍，因為只有實力，才能讓你的敵人感到害怕甚至尊敬。

想想自己就好了，在各種類型的敵人中，我們最看扁哪種敵人呢？那就是，只會打嘴砲的敵人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航