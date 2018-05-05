《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（一）：賄賂王甫

文：王曉磊

第六章：曹嵩出馬為曹操鋪路（上）

賄賂王甫

漢家在董仲舒上書漢武帝宣揚「天人感應」以後，但凡國家發生叛亂、災荒或施政有重大過失，就要更換太尉、司徒、司空這三公。

而至熹平三年（公元一七四年）三月，漢靈帝劉宏坐上龍位僅七載，染指三公的大臣就有胡廣、周景、宣酆、王暢、劉矩、劉寵、聞人襲、許訓、劉囂、郭禧、橋玄、來豔、許栩、李咸、袁隗、宗俱、楊賜、段熲等十八人之多，為後漢以來宰輔更替頻繁之最。你方唱罷我登場，而且派系紛呈、賢愚畢至，真好似走馬燈一般，也足見局勢之動盪。

這一日，曹操在後花園練劍，正練到興起之處，弟弟曹德跑過來說：「孟德，父親叫你去前堂會客。」

曹操擦了把汗道：「又是什麼勞什子的人物，樊陵、許相那兩個老貨？我都快看吐了。」

「王甫來了。」

「他來做什麼？」曹操耳朵裡已經灌滿了王甫的劣跡，但從沒想過他會出現在自己家裡。

「這些年你不在這裡不曉得。王甫時常來咱家，每次都是乘坐小車，偷偷摸摸的。」

「背人沒好事兒——那他見我做什麼？」

「依我看，你要交好運了。當初他在咱府裡見了樊陵，沒幾天的工夫，樊陵就從一個散秩郎官升到京兆尹了；許相也是一樣。今天他要見你，必定是福不是禍。」

「是禍可躲不過。」曹操立刻想到了何顒的事。

「你只管大大方方去見，叫老閹人見識一下咱曹家後生的風度。」

「那是自然。」

話雖這樣說，但真見到王甫時，曹操卻怎麼也瀟灑不起來。閹人作為不完整的男人，過了三十歲便衰老得很快。王甫已經年近六旬，一張白淨的面皮皺紋堆壘，但卻慈眉善目、和顏悅色、白髮蒼蒼，就像一位和氣的老太太。曹操甚至有點兒懷疑：這樣一個和藹可親的人，真的會是專橫跋扈、不可一世的大奸臣嗎？

「孟德小子出落得越發體面了。」王甫越笑皺紋就越多：「當年你過周歲，我還來抱過你哩！」曹操真不曉得這樣的話該怎樣回覆：「小可依稀記得，依稀記得。」

「你還真會順藤爬。那時才一歲，能記得什麼呀？」曹嵩打趣道。

王甫被逗樂了，哈哈大笑起來。那笑聲尖厲高亢、陰陽怪氣，好像夜貓子的叫聲：「今天是我休沐的日子，特意來看看曹兄弟。您真是客氣，還叫令郎公子來拜見我。老朽深感榮幸呀！」

他說到這裡突然話鋒一轉，「咱們都是老交情了，有什麼事兒，老弟你可以直說。」

曹嵩摸了一把兒子的肩膀：「我這小兒今年一十有九了，自幼研讀詩書，還略通兵法，有志為朝廷效力。您老看看，可不可以稍做疏通，讓他早早入仕呢？」

曹操這會兒明白了，為什麼在自己府裡見到王甫的人都交了好運，原來父親一直是以這種方式向他「推舉」人才。其實他本心並不急著為官，因為本家七叔曹胤的影響，甚至還有一點兒抵觸的情緒，但這會兒可由不得自己了。

王甫點點頭，卻道：「俗話說：『子孫自有子孫福，莫為子孫做罪人。』現如今五十歲的明經、孝廉車載斗量，賢姪還不到二十，你就忙著為他的仕途操勞，是不是太心急了？」

「這可不算心急，孩子現在雖小，一晃可就大了。趁著我們老兄弟們都在，好好扶持一下他，不為了他，還為了我曹家祖上留下來的名聲呢！您說是不是這個道理？」曹嵩陪著笑臉：「我也不求什麼高官厚祿，只望他早日當個孝廉，以後的事情就看他自己的本事了。」

王甫卻不理他的茬，兀自感歎：「依我說，近些年這察舉之事也太過草草了。甭管有沒有本事，只要攀上關係，什麼人都能當官，這也太失朝廷的體面了。你知道老百姓街頭巷尾都是怎麼說的嗎？舉秀才，不知書；舉孝廉，父別居；寒素潔白濁如泥，高第良將怯如雞。你聽聽，這都是好話嗎？處在我們這等位置上，到處都是人情，管不管都不合適，難啊！」

朝廷用人不明，根子不就在你身上嗎？曹操聽他打官腔，情知父親是要白費心機了。

「曹老弟，我沒有別的意思，不是說孟德這孩子不好。咱只是就事論事，談談這些年的弊政。」王甫不動聲色，又上上下下打量了曹操一番，突然道：「賢姪，你肋下佩戴的那柄寶劍看起來不錯呀！」

一句話出口，曹操差點兒沒趴在地上。他只知自己的叔父曹熾心思縝密，有過目不忘的本事。難道王甫也識得此劍？

卻聽王甫笑道：「想必那就是隔斷段紀明兵刃的那把劍吧？」說著似乎毫不在意瞄了一眼曹嵩。

曹嵩這會兒已經明白了八九不離十。如今段熲比自己炙手可熱得多，又更敢不顧臉面為王甫辦事；前番令段熲受辱，他必定到王甫跟前添油加醋，詆毀了自己一通，所以王甫才會故意不管兒子的事。想至此心中暗罵段熲，也後悔自己一時衝動無故結仇。眼見得不拿出點兒真東西撼不動王甫了，便笑道：「王大人您說得對，我們孟德就是孝順。那次要是沒有他相救，我這條老命可就斷送在段熲之手了。這樣的孩子要是當不了孝廉，豈不委屈死了？慢說是陪上幾句好話，就是叫我破費萬千家財又有何妨？」

王甫之所以推三阻四，要的就是他這句話！

曹操有生以來第一次親眼目睹賄賂這種行為。只見這個剛才還信誓旦旦冠冕堂皇的老閹人，倏然止住了笑顏，一臉嚴肅道：「哦？聽你這麼一說，這孩子還真夠得上當個孝廉的，老夫也愛惜他這點孝心。了不起，了不起。這事兒我就試著替你辦辦吧！」

跟宦官辦事，只要錢一出手，立刻水到渠成。曹操還在詫異，這個人怎麼能變臉這麼快，曹嵩卻連忙催促道：「你還愣在那兒幹什麼？還不謝謝王大人！」

曹操趕緊跪下，違心拜道：「多謝王大人栽培！」

「你們太過客套了，咱們是什麼交情呀？」王甫訕笑著。

什麼交情？錢的交情唄！若不是老曹騰富可敵國，留下這片花之不盡的家財，他王甫豈能好心好意提攜他曹家？曹操這會兒算是把官場上的事態人心瞧明白了。不過還沒當官，就先要靠王甫這等臭名昭著的閹賊提攜，這滋味實在是酸酸的。

曹嵩是多少年摸爬滾打出來的，可不像兒子那麼臉皮薄：「交情歸交情，辛苦歸辛苦。您既幫了我們小子，您就是我家的大恩人，以後孟德有出息，也不會忘了您老人家的恩典。有什麼不順之處，我們父子自當效勞。」

王甫點點頭：「這也是你們父子厚道呀！賢姪想必還有些功課，就先忙你的去吧！」

曹操知道他們要談錢了，趕緊再拜而出，卻尋自己的老地方，蹲下來偷聽他們說話。

只聽父親娓娓道：「如今劉悝也死了，礙眼的太學生也殺完了。您老人家可以高枕無憂了吧？」

「唉……話雖如此，但我這邊還是很難呀！」王甫的口氣似乎比剛才放鬆了不少：「你不知道，如今宮裡那幫小崽子們不安分，打著我和曹節的旗號，四處招搖撞騙、受人錢財，可沒少給我添麻煩。就說前幾天吧，幾個小子偷了宮裡幾件寶貝，跑到河南地面去賣，結果犯了案，叫人家鎖拿在監。這幾個小人也太不厚道，硬說是我支使他們偷的，還說賣了的錢還要孝敬給我。這不是不白之冤嗎？賊咬一口入骨三分……」

「就是就是，您老人家是國之棟樑，怎麼會行那等下作之事。」曹嵩順著他說：「還不叫人趕緊殺掉這幾個小人？」

「唉，曹兄怎麼這樣說？那些小子畢竟剛入宮，都是窮苦人家的孩子。好歹叫我一聲爺爺，我能忍心弄死他們？」王甫假模假式慈悲道：「所以，我想還是把他們保出來，多少破費點兒錢有什麼要緊的。」

曹操在窗下聽得明白，心道：「想必那幫小宦官定是受他唆使，不然他豈會發這等善心？身為宮中主事，竟私自販賣國寶，這老東西也真是貪婪至極。」曹嵩卻是誠惶誠恐，道：「您老人家真是好心腸，以德報怨，佩服佩服！」

「別佩服我，我雖是這樣想，卻是有心無力啊！老弟想想，這裡面牽涉國寶，豈是尋常？我至少也得跟京兆的官員破費一番，不能叫人家說我仗勢欺人，私縱囚犯。再說了，上上下下那麼多辦案的人，人家受了苦擔了責任，又是為朝廷辦事。怎麼也得一人混雙鞋穿吧？可這全都算下來，少說也得花幾千萬錢吧？」

曹嵩當然明白這是給自己「開方子」，接過話茬：「您不用說了，就衝著您這點兒善心，我掏三千萬給您，咱得把這件好事辦成。」

「喲！」王甫假意推辭，「拿您的錢，這合適嗎？」

「有什麼不合適的？能為您老人家解憂，豈不是我的福分？這不是今天您老提到這兒了嘛，若換做平日，想為您辦點事兒豈輪得到我？」

曹嵩頗爽快：「再說您老人家為我們孟德操這麼大的心，幫幫您也是應該的。」

曹操一陣陣不滿：父親也是位列九卿的人了，對王甫也太過屈媚，有失大臣的威嚴。這時又聽王甫道：「也難為老弟一片赤誠，那老朽我就笑納了。咱還按照老規矩，你差人送到我休沐宅子去就成。」

「您老放心吧！」曹嵩趕忙應承，舉孝廉這段事兒才算完。「王大人，最近宮中可有什麼見聞？」

「董太后正在生氣呢！」

「怎麼了？」

「都是橋玄那個老東西招惹的，董太后的兄長董寵貪了點兒小錢，就被橋玄彈劾了。其實人家好歹是皇帝親舅舅，何必這麼嚴苛呢？董太后本就是藩妃，名分原有些不正，他這麼一攪，太后的臉往哪裡放？」王甫哼了一聲：「咱們這點兒事，切不可走漏風聲讓橋玄知道，不然又要惹出麻煩來了。」

「您還怕他不成？」曹嵩笑道。

「自然是不怕，不過當今萬歲很倚重這老兒。他年歲高、功勞大、資歷又深，倚老賣老的，滿朝文武卻都得給他面子，就連我和曹節也是撼不動他的。別的且不論，單說段熲搜拿何顒，京城裡外哪個官員敢不讓搜？就連袁家、楊家不也搜了嗎？哪知到了橋府，那老傢伙站在門口把眼一瞪，硬是沒人敢往裡面邁一步。」

曹操暗地裡叫聲好：「好一個厲害的老臣，對付宦官和段熲那等小人，就該有這等氣魄！」

「這等乖張之人目前還不少呢！」曹嵩借題發揮：「就比方現任的沛相師遷，這個人骨頭就硬得很。如今我家孟德要舉孝廉了，郡裡的事情若無此人點頭，很是難辦。」

「師遷算個什麼東西？我治不了橋玄還治不了他？」王甫一陣冷笑：「你只管派人給他遞句話，賢姪的事情他若管便罷，若是不管，留神他項上人頭！」

「好！有您老這句話，我就心安了。」

曹操實在是覺得此事不光彩，自己這個孝廉是拿錢換來的，還要仗勢壓人。等到自己當了官，還不知道要挨多少罵呢！聽他們又說起別人的是是非非，有些話實在不堪入耳，索性不再聽下去，起身躡手躡腳回了房。

曹德笑嘻嘻地等候著兄長：「怎麼樣？去了這麼久，你是不是要交好運呢？」

曹操搖了搖頭：「唉……好運是有的，但來得卻不甚光彩。」

►《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（二）：兄弟還鄉（5/6發表）

書籍介紹

本文摘錄自《卑鄙的聖人：曹操》，印刻出版

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作者：王曉磊

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本書主角：

曹操（公元155年－220年3月15日），字孟德，小名吉利，小字阿瞞，沛國譙（今安徽省亳州市）人。中國東漢末年著名軍事家、政治家和詩人，三國時代魏國奠基者和主要締造者。曹操在世時官至漢丞相，爵至魏王；去世後，諡號武王。其子曹丕稱帝後，追尊其為武皇帝，廟號太祖。

長相：散眉、突鼻、斜額

身高：七尺（約160公分）

武力：80 智力：92 政治：95 魅力：98 統禦：97 （最高分100）

曹操的爺爺是宦官，在他懵懂的年紀，父親曹嵩已經是大鴻臚，位列九卿，位高權重，曹操可說是頂著官二代光環出生的。熱衷當官的曹嵩，一心想栽培兒子踏入政壇，他在權臣和宦官之間奔走，賄賂，兩面討好；然而，曹操並沒得到他想要的父愛，反倒是父親陰晴不定的情緒和算計，讓他無所適從。

曹操十九歲當上縣令，他治理有方，能籠絡人心，又抗詔免除徵兵，廣受縣民愛戴。但是長期受到父親曹嵩的「薰陶」，使他對「能屈能伸大丈夫」這句話有了深刻的體悟；終於，在「閹宦遺醜」陰影干擾下自卑且自傷的曹操，如東漢名嘴許劭所評「治世之能臣，亂世之奸雄」，在紛亂的世局中踏上了一代梟雄的不歸路。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰