《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（二）：兄弟還鄉

文：王曉磊

►《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（一）：賄賂王甫

第六章：曹嵩出馬為曹操鋪路（下）

兄弟還鄉

過了半個月，在一個陽光明媚的早晨，曹嵩忽然把兩個兒子叫到了身邊。

「什麼？父親又叫我還鄉？」曹操不太理解。

「你還是回去吧！」曹嵩的口氣簡直就是發號施令：「孟德，你今年已經十九歲了，也該成家立業了。姓丁的那個姑娘家世還不錯，跟咱們也算門第相配，又是同鄉。我已經寫信吩咐家裡準備迎娶了，你趁早完婚。」

「諾。」曹操對自己的未婚妻還是充滿了憧憬的。

「另外成親之後別忙著回來，郡國的官員已經答應我了，保你當上明年的孝廉。」

「這麼快？」曹操沒想到王甫和父親辦事如此迅速。

「錢花到位了，還能不快嗎？」曹嵩沒好氣兒地說：「以後你當了官就身不由己了，恐怕想還鄉也是難事。趁現在多往家鄉的親友處走動走動，莫叫人家說咱們爺們生分。回去後言行要多加謹慎，管教好族裡的晚輩。聽說你那個堂弟曹洪在家鄉很不安分，你得照管好他們，千萬別在這個節骨眼兒上捅樓子，耽誤了你的前程。」說罷曹嵩又看了看小兒子：「德兒，你也和阿瞞一起走吧！」

「是！」曹德高興地應道。

「從今以後你就住在家鄉，不要再來洛陽了。」

「什麼？爹爹……您不要我了嗎？」曹德嚇壞了。

「傻孩子，爹爹怎會不要你？你如今也大了，我將鄉里的產業交與你打理！咱們曹家雖說出了宦官，但自你太爺爺那會兒就是頗受稱道的和善人家，以後你要安安穩穩管理家業、教養子弟。爹不指望你當官，只要能照管好咱的門戶，我就知足了。你愛讀書又明事理，將來還指著你教育族裡的孩子們呢！」

曹德明白父親不像看好哥哥那樣看好自己，從那一次他不能誦讀哥哥的兵法時，他就已經察覺這一點了。但這十幾年來，父親對他的關愛遠遠超過了對哥哥的。手把手教他寫字，一句一句教他朗讀詩賦，抱著他在花園裡逗喜鵲，深夜裡為他掩好衣被……霎時間所有的情感都湧了上來：「爹爹……以後孩兒不在您身邊……您要保重身體……爹爹……」一句話未說完，已哭得淚流滿面。

曹嵩被他這麼一鬧，也莫名其妙地傷感起來，但實在是覺得不雅：「好孩子，不要哭了，這成什麼樣子！這是怎麼話說的，又不是生死離別，你提前給我送終不成？」說著扶起跪在地上的德兒：「以後等我辭官不做了，就回家鄉終老。你們快去準備東西吧！」

「諾。」兩個兒子抹著眼淚，輕飄飄晃悠悠地走了。

看著他們慢慢離開，曹嵩長歎了一聲：「總算把他們教養成人了，我也快老了……我生下來就為父親而活，後來就是為了孩子們，現在差不多該放手一搏真正為自己而活了！難道我真的只能卑躬屈膝做奴才？難道真的只有楊家、袁家那樣的人才能被人敬仰？我一定要問鼎三公！到時候那些曾經恥笑我的偽君子們，你們還有什麼可說！」

曹嵩沒有為兒子們送行，只是打發幾個家人把他們送出洛陽。曹操和一個老家人騎馬在前引路，後面跟著三駕滿載著行李家資的馬車。曹德則坐在最後一輛車上，瀏覽著四處的景致。

曹德自幼時入都，僅回鄉過一次，而且還在懷抱的時節。平日裡他悶在府裡念書，極少出來走動，更何況出城遠行了。待車馬過了明堂、太學，看見道旁綠油油的田野、遠方無盡的山林時，便有了說不完的新鮮感。只恨自己沒多長幾隻眼睛，不能把這鄉間的一切都看過來，扯著身邊的小廝問這問那，念叨起來沒完沒了的。才走了一陣兒，前面的車忽然停了，曹德不知出了什麼事兒，連忙跳下來往前張望—原來是哥哥的朋友來了。

曹操也沒料到許攸會來為他送行，畢竟他們只有一面之交呀！他連忙下馬施禮。許攸忙回禮道：「聽聞阿瞞兄還鄉，有心到府上探望，又恐唐突叨擾，所以攜了兩位學友在此恭候。」

曹操聽他直呼自己乳名，覺得好笑：看來這許子遠是認定只叫我小名了！

「來！我為阿瞞兄引薦一下—這個大個子是南陽樓圭，字子伯；那個生得像姑娘似的是汝南王儁，字子文。我們仨現都在橋公門下習學《禮記章句》。」

曹操雖覺他言語輕佻，但細觀這兩個人倒覺得很恰當。樓圭身高九尺有餘，龍眉鳳目，籠髮包巾，身著絳紫色綢衣，頗顯魁梧，舉止瀟灑氣派。那王儁中等身材，身穿雪白的長服，外罩一件別致的貂衣，格外俏；再往臉上看，這男兒面如冠玉，齒白唇紅，眉若彎月，耳似元寶，目含秋水，顧盼神飛，勝過子都，不讓宋玉，比畫畫失色，比玉玉黯然，真真比畫中西施、屏上嫦娥還秀美三分。

曹操暗自稱奇。這橋公果然與眾不同，雖然不收名門望族的子弟，但這幾個門生卻個個一表人才，僅這三人一高一醜一俊就是世所罕見。

「久聞曹孟德大名，才略過人，今日一見三生有幸呀！」樓圭話語十分恭敬。

「孟德兄的才華我等已經領教，日後必是國家棟樑之才。我等由心敬佩，特來相送，還望兄長不棄，日後多加親近。」王儁也隨著道。

曹操不明白他們為什麼這樣客套，自己素來沒什麼名氣，而且「宦官遺醜」的家世更是毀多於譽，遠不能與袁紹、楊彪之流相比。這兩個人半路送行也還罷了，言語這般謙遜，真令人不解。

許攸見他一臉狐疑忙解釋道：「阿瞞你莫要見怪，他們是看了你注的《孫子兵法》，從心裡服你，才特意前來的。」

曹操這才憶起：先前自己注解的兵書被許攸借走了，原來他拿著與同門一起玩味去了。也多虧這卷書，竟引來這兩位朋友。他頓時升起知音的親切感。

「哦！實是慚愧，叫幾位見笑了。」

「曹阿瞞你別忙！還有一位大人物要見見你呢！」說著許攸拉著他，指點他往遠處一棵大樹附近看。

只見驛道附近停了一駕馬車，車夫從人十多個在樹下肅立，正當中有一榻一案，坐著位衣冠華貴、鬍鬚飄逸的老者。曹操一見此人如此氣派，馬上意識到—這人若不是大名鼎鼎的橋公還能是哪個？

他的胸口頓時怦怦直跳，這才真叫受寵若驚呢！趕緊拉著弟弟一路小跑，搶步上前跪倒在地：「晚生拜見橋公！操兄弟何德何能，勞煩橋大人來此相見。死罪！死罪！」

「沒這麼多虛禮，起來吧！」橋玄的聲音很厚重。

曹操如履薄冰，拉著弟弟緩緩起身，緊低著頭始終不敢看一眼橋玄，真連呼吸都不敢出聲。

「你抬起頭來。」

「是！」曹操微微抬起頭來，正見橋玄望著他，那雙眼睛真好似帶電一般，直懾人肝膽，使人不寒而慄。他不禁一陣心慌，又趕緊把頭低了下去。

「怎麼了？抬起頭來，叫老夫看看你嘛。」

曹操又抬起頭來，只見橋玄面容清瑲消瘦，骨骼分明，一雙鳳目，眼睛閃著嚴峻犀利的光芒，薄嘴唇緊閉著，顎下留著修長的花白鬍鬚——不怒自威貴人之相。

「你叫曹孟德？」

「是。」

「大鴻臚曹巨高之子？」

「是。」

「哼！你可沒我想像的那麼威武呀！我原以為你必是個身高體壯、膀闊腰圓的漢子，沒想到你個子矮小，遠不像個精通兵法的好武之人。」橋玄邊打量他邊笑：「哈哈哈……你長得也不怎麼像你父親，你弟弟倒是很像他。你父鼻直口闊、厚唇長鬚，乃是富貴榮養之相；可他的福相你卻一點兒也未隨上，恕老夫說句不中聽的話，你的相貌恐還在中人之下。不過，你左眉之上有一顆朱砂痣—眉上生朱砂痣，乃大慧之相！」

曹操聽他給自己相面，心裡一陣冷一陣熱，最後聽到自己也算好相貌，才壯著膽道：「小人之貌確實有礙大人觀瞻，不過所謂『不見無鹽之美，是為無心也。』」

「哦？哈哈……你說得好！這部《孫武子》十三篇是你批註的？」橋玄說著拿起了案上的竹簡。

「是。」曹操本想謙虛兩句，但實在摸不清他的脾氣，話到了嘴邊又嚥了回去。

橋玄聲音忽然提高，厲聲問道：「《孫子．行軍篇》有云：『軍行有險阻』，我且問你，『險』與『阻』有何不同？」

曹操明白這是考教，忙趨身回答：「險者，一高一下之地。阻者，多水也。」

「我再問你：『凡地有絕澗、天井、天牢、天羅、天陷、天隙之別』，你可知其意？」橋玄緊接著問道。

曹操不假思索答道：「絕澗者，前後險峻，水橫其中。天井者，四方高峻，中間低下。天牢者，三面環絕，易入難出。天羅者，草木茂密，鋒鏑莫出。天陷者，土壤泥濘，漸車凝騎。天隙者，道路迫狹，地多坑坎。」

眼見橋玄不住點頭，曹操以為他問完了，剛緩了口氣，忽又聞他厲聲問道：「所謂『軍貴勝，不貴久』是何意？」

曹操也漸漸放開膽了，趨身走到橋玄案前，隨手拿起筆，在自己那卷書上補充道：「久則不利，兵猶火也，不戢將自焚也。」

「用兵不速如有引火燒身，這句話補得好。」橋玄抬起眼皮盯著他，「孟德，你覺得應當如何用兵呢？」

「這個……」曹操微一猶豫才道：「小可不敢謬言，不過孫武子說得很好：『其疾如風，其徐如林；侵掠如火，不動如山；難知如陰，動如雷霆。掠鄉分眾，廓地分利，懸權而動。先知迂直之計者勝，此軍爭之法。』」

「風林火山，懸權而動，這就是洋洋《孫子》一書最重要的主旨，孟德好眼力。」橋玄忽然站了起來，踱了幾步又道，「我也看了半輩子兵法，只有一事未曾參透，何為『霸王之兵』呢？」

曹操這會兒真是徹底放開了手腳，朗聲道：「霸者，不結成天下諸侯之權也。絕天下之交，奪天下之權，故己威得伸而自私！」他說完這番話，連自己都嚇了一跳，這等言語離仁義禮教似乎太遠，也忒張狂跋扈了。但那一刻曹操絕想不到，這席話將來會親自實踐，他只是怯生生看著橋玄。

橋玄似乎也聽著有些扎耳，但僅僅是面部抽動了兩下，隨即仰面大笑：「哈哈哈……你這小子很好！精闢入裡，言簡意賅，這哪裡像沒上過戰場的人寫出來的！當年老夫統度遼營征討胡虜，要是當時讀了你的書，全殲胡虜豈用得了三年？」

曹操做夢都夢不到橋玄會給他這麼高的評價，誰人不知橋玄當年因為征討有功名滿天下，鬆了口氣忙推辭道：「橋公過譽了！在下實在是……」

「我從來不說過頭的話！」橋玄打斷了他，「好就是好，用不著謙虛客套。」

關於橋玄為人古怪的傳言，曹操耳朵裡都灌滿了，今日一見果然名不虛傳。他眼珠一轉連忙改口道：「我是想說，我所注兵法實在就是專為橋公這等慧眼所作，若他人愚目拙眼怎值一觀？」

「哈哈哈！」橋玄放聲大笑起來，一拍他的肩膀：「好小子！跟你爹一樣的聰明！」

曹操看得有些愣了，這麼大的一個角兒，竟站在大道邊跟一個後生大說大笑，莫說位列公臺之人，就是莊稼老漢也沒幾個這樣的呀！還沒等他醒過盹兒來，橋玄就一把拉他坐了下來—這越發沒個體統了！曹操實有些哭笑不得。

「老夫自知秉性孤僻，雖在官場摸爬滾打了半輩子，卻沒什麼朋友。那些客套的禮節我瞧著彆扭，唯獨愛和年輕人交往，你看子文、子伯、子遠他們仨在我府裡學經，私下裡也是說說笑笑和朋友差不多！你們都來坐！都來坐！」

曹操對這番情景真是聞所未聞，見所未見！這老爺子竟和學生論起朋友來了，還叫他們圍坐在一處！心中琢磨：「他真是研學《禮記》的嗎？」曹德在家一向受管教甚嚴，哪兒見過這等陣勢，早愣在原地，王儁一把拉他也坐下。

「莫見怪，老夫性情如此！」橋玄已沒了剛才那份威嚴：「實不相瞞，子遠把書拿來我一看，當天就想見見你。可一琢磨，怕惹人閒話，說橋玄和曹家的人怎樣怎樣了，京師之地嘴雜呀！」

「今日能得相見，小可實是萬幸。若橋公不棄，我也願隨子遠、子文、子伯他們同在您門下習學《禮記》。」

「嗐！有什麼好學的？這門學問不過是塊敲門磚！世上有幾人能學到馬季長、鄭康成那種境界？」橋玄倒是直言不諱：「說實話，我不過是因為族裡世代相傳而不得不學罷了！子文他們仨名義上在我府裡習學，其實每天都是沒事兒幹了才看兩眼書，大多數時間不過是閒話消遣而已。你小子可跟他們不一樣，家裡有個當大官兒的爹，還有一門子和皇后沾關係的親戚，你自己又有本事注解兵書戰策，還學《禮記》幹嘛？別瞎耽誤工夫了！」

「哈哈……您說的這些真是時人不敢言之語。」曹操從小面對時刻板著臉的父親和拘謹保守的七叔，今兒是有生以來第一次見到這麼直爽的老人，也明白了怪不得許攸言語輕佻，真是有什麼樣的師傅就有什麼樣的弟子。

「孟德呀，當師生咱恐怕是沒緣分了，咱就算是忘年交吧！」

橋玄是隨口道來，卻把曹操兄弟嚇得不輕：六十多歲的老人家竟和不到二十歲的小夥子稱起忘年交來了，需知他們老爹見了橋玄還得以長輩之禮相待呢！

「不敢……」

「有什麼不敢的？別跟袁家的小子們那樣假正經，率性而為才是真丈夫！」橋玄似乎對袁氏一族有些成見。

「是！」曹操呵呵一笑：「不過我還沒娶妻，這次回鄉娶了妻才是真丈夫呢！」

橋玄聽了仰面大笑，許攸撫掌稱妙，樓圭沒聽出來，一個勁兒扯著許攸問：「怎麼了？怎麼了？」饒是王儁文雅矜持，也掩口而笑。曹德已樂不可支了，他從沒見過哥哥與外人這樣玩笑過。

哪知橋玄笑了一會兒，突然收斂起來，一把攥住曹操的手道：「小子！咱們既然已成了朋友，是不是當無所隱晦，推心置腹呢？」

「哦？」曹操一愣：「蒙老大人器重，小可敢不盡命。」

橋玄點點頭，壓低了聲音道：「孟德可識得此人？」說著指了指站在遠處樹下的一個家丁。

曹操不解，自己怎麼會認識他家一個僕人呢？但只看了一眼，便大吃一驚—正是自己日夜牽掛的何顒！

「那是伯……」

橋玄見他呼之欲出，趕忙一伸手捂住他的嘴：「莫要聲張，這裡只有我師徒知道此人來歷，其他家丁尚不知曉，不要泄漏。」

「是是是。」曹操連連應聲，「小可奇怪，他怎麼到了您府上？」

「說來話長，我與陳蕃神交已久。」他所言神交，可見並不熟識，而是互相仰慕。「那一日我乘車出朝，竟見他怨氣沖沖要到省中投案。趕緊派子遠、子文暗暗把他攔下，藏到府裡。」

曹操道：「怪不得段熲搜他不到，原來是橋公救下了，您的府邸他豈敢搜？」

橋玄捋著他的長鬍子，臉上泛起一陣得意：「哼！我當度遼將軍那會兒，他段紀明不過是我帳下一個別部司馬。後來他當到度遼將軍，老夫我已經是太尉了。他一路走來，每每在我手下任職，我叫他幹什麼，他焉敢說一個不字？」

「哈哈……何兄藏到您府，算是找到全天下最穩妥的地方了。」曹操說著瞥了一眼許攸：「子遠，你還真是嘴緊，有這樣的好事，卻不告訴我。」

「當時我不知道你與他相厚，所以只得三緘其口。不料那日將兵書拿回去一說，何兄竟然也認識你，還說你曾經救過他的命。這才曉得大夥都是一路的人馬。」許攸也笑了，「總之多虧了你的兵書。」

曹操似乎明白了，原來橋公今天來找他，絕不單單因為看了他批註的兵書，必有要事相囑。又見老少六人所坐之地離家丁僕人頗遠，才明白他剛才叫大家過來坐是有意回避手下。曹操暗自感歎：「人說橋公粗率乖張無大體，卻不知他粗中有細，城府極深。」

只聽橋玄又緩緩道：「此事萬萬不可聲張！何伯求之事可憫。當初蒙闖宮怨罪，現又有干宮闕劾書之事。昔日陳蕃取義，八十多名太學生，只此一人生還；眼見他一時衝動又要枉送性命，老夫焉能不管？實不相瞞，自那日到今天，他一直都未曾離開過我府。但洛陽終究是虎狼之地，不可久留。此番他計劃往南陽避難，順便聯絡各處的朋友。可這一路上州城關隘盤查嚴密，所以有勞孟德將其混在從人當中，順路護送他至南陽。」

「沒問題。此事有我們兄弟一力承當，您就儘管放心吧！」曹操爽快答應。

「好！能通兵法者果然亦明是非。」橋玄又笑了：「不過此事僅可咱們六個人知道，切不要傳揚出去。就是你爹、你叔父，乃至你那些朋友袁紹、崔鈞，都不可告知。」

「行！」曹操轉頭又囑咐弟弟：「德兒聽見沒有？你也要記住。」

「兄長放心吧！弟弟從小到大，什麼事兒不幫你藏著掖著？」曹德笑了。

「你們也不必緊張，由他混在從人之中，應該不會有什麼枝節。」說著橋玄已經起身，「想必孟德舉孝廉，過不了一年半載還要進京來，那時你只管來府裡找我吧！我還有些公務要辦，就讓子文他們再送送你們吧！」

曹氏兄弟就此向橋玄拜別，許攸三人也跟隨橋玄上車離去。哥倆長揖到地，直到橋玄的車馬走遠了，再也看不見了，才緩緩起身。扭過頭來，又見一身家丁服色的何顒過來問安：「小的橋府管家，奉我家大人之命往南陽公幹，順便一路上伺候二位，望公子不棄。」

曹操知道他這是故意演給眾隨從看的，便大模大樣道了句：「知道啦！你暫且在我身邊，也給我講講你家大人的軼事。」

「諾。」得了這話，何顒便可以大模大樣，不離曹操左右了。

就這樣，何顒跟著曹家的一行人，順利混出了司隸之地，直到沛國才分手。

臨行之時，曹操勸他要保重自己，切不可再行險。

何顒拉著他的手羞愧不已：「大恩不言謝，兄弟兩次救我出水火，實在令愚兄慚愧。本指望皇上能夠振作朝綱、掃除奸徒，哪知他偏聽偏信不辨忠奸。不但沒能給陳太傅報仇，反又害了千餘名太學兄弟！昏庸啊！我大漢有此昏君，天下豈能安穩？愚兄此番又要奔走逃亡了，不知何年何月才能相見，也報答不了你的救命之恩了。願賢弟日後為官能匡扶社稷，為我正義之士揚眉吐氣！」

►《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（三）：桓府赴宴（5/12發表）

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本書主角：

曹操（公元155年－220年3月15日），字孟德，小名吉利，小字阿瞞，沛國譙（今安徽省亳州市）人。中國東漢末年著名軍事家、政治家和詩人，三國時代魏國奠基者和主要締造者。曹操在世時官至漢丞相，爵至魏王；去世後，諡號武王。其子曹丕稱帝後，追尊其為武皇帝，廟號太祖。

長相：散眉、突鼻、斜額

身高：七尺（約160公分）

武力：80 智力：92 政治：95 魅力：98 統禦：97 （最高分100）

曹操的爺爺是宦官，在他懵懂的年紀，父親曹嵩已經是大鴻臚，位列九卿，位高權重，曹操可說是頂著官二代光環出生的。熱衷當官的曹嵩，一心想栽培兒子踏入政壇，他在權臣和宦官之間奔走，賄賂，兩面討好；然而，曹操並沒得到他想要的父愛，反倒是父親陰晴不定的情緒和算計，讓他無所適從。

曹操十九歲當上縣令，他治理有方，能籠絡人心，又抗詔免除徵兵，廣受縣民愛戴。但是長期受到父親曹嵩的「薰陶」，使他對「能屈能伸大丈夫」這句話有了深刻的體悟；終於，在「閹宦遺醜」陰影干擾下自卑且自傷的曹操，如東漢名嘴許劭所評「治世之能臣，亂世之奸雄」，在紛亂的世局中踏上了一代梟雄的不歸路。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰