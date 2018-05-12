《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（三）：桓府赴宴

文：王曉磊

第七章 入仕前夜失手殺人（上）

桓府赴宴

這個清晨天氣格外晴朗，特別是在譙縣的鄉間，氣息清新，花草繁茂，越發把天空襯托得蔚藍無邊。曹操和夏侯淵信馬在空曠的原野上前行，其實他們也不知道要去哪兒，只不過是出來遛遛罷了。夏侯兄弟可為曹操的婚事幫了不少忙，這兩日才歇下來。可夏侯淵是個穩當不住的，哪管曹操是不是新婚燕爾，剛一得閒就把曹操叫了出來。

曹操臉上帶著還未睡醒的倦容，看著又高又胖的夏侯淵騎著大白馬在眼前來回馳騁，卻怎麼也提不起精神來—他還在為新娘的不如意而感到失望。

曹鼎當初把她誇得像朵花，可新婚那天曹操一見到新娘就洩氣了，他心儀的是那種恬靜幽雅的女人，而他的這位丁氏夫人明顯不是。她比孟德大一歲，龐大的身軀甚至將孟德襯托得格外矮小，再加上姿色毫不出眾，稍黑的一張大圓臉，還嵌著一雙瞇瞇細眼。總之一切美好的辭藻都註定與她無緣，她雖稱不上十分醜陋，但也只不過是那種讓人產生不了愛慕的平庸女人。曹操心中不悅，乾脆借酒消愁，與送親來的酒鬼丁沖你一杯我一盞，喝了個酩酊大醉，躺在洞房裡時，腦海中浮現的竟然是隨妻子陪嫁來的那個美貌丫鬟。

「孟德！」夏侯淵勒住馬：「別一副愁眉苦臉的樣子！不就是婆娘長得醜嗎？」

曹操低著頭苦笑了一聲：「你說得容易！她又不是你婆娘，你當然不覺得寒磣！」

「有啥寒磣不寒磣的？」夏侯淵是個沒念過書的粗人，什麼話都往外道：「人家好歹也是丁氏的大家閨秀。你說寒磣，要到了夜裡把燈一吹往懷裡一摟，還不都一樣？」

「少貧嘴。罷了！不與你講這個！」

「說到你心坎裡去了吧！」夏侯淵憨著臉道：「等你當了孝廉，在外面做了官兒，將來再討個漂亮的小老婆不就成了嘛！」

曹操被他這麼一攪，心裡頓覺那陣陰霾一掃而光，也開玩笑道：「那可就不勞你費心了。」說著打了個哈欠：「我真想不通，你們整日在這裡廝混有什麼意思？難為你們也不膩得慌。」

「待膩了就習武，你跟我練練如何？」

「我可不敢和你練武動手。」曹操可知道夏侯妙才的本事。

「對啦！」夏侯淵停下馬，「今兒倒是有個熱鬧。」

「什麼熱鬧？」

「桓大老爺家宴客，咱們去走走！」

「河西的桓家嗎？」曹操有過風聞：「人家又沒請我，我不去。」

「沒關係，請我大哥了。」

「哦？元讓和桓家很熟嗎？」

「也不熟，他才懶得理桓大老爺那樣的土財主呢！只不過那桓家曉得大哥有名聲，想往自己臉上貼金。我大哥那人你又不是不知道，哪裡看得上他們家？反正他不去，我去也一樣！」夏侯淵擺弄著韁繩說。

「你去倒說不出什麼，可那人家又沒請我呀！」

「沒關係！你是大官的兒子，桓家想巴結你還怕巴結不上呢！你要是去了，桓大老爺還不得美得躥上房？」

「那我也不去。」曹操說著又打了個哈欠：「元讓瞧不起這等土財主，我也不給他臉上貼金。」

「你這人跟我大哥一樣，都是他媽死腦子！桓家今天預備了美酒好菜，說不定還有些歌伎、舞娘什麼的，有吃有喝有玩有樂，為什麼不去？放著清水還不洗船？不吃白不吃，不喝白不喝！由得他們吃香的喝辣的，好東西全便宜了狗肚子不成？」

曹操早聽得樂不可支了：「好好好！衝你這幾句痛快話，我陪你走上一遭。」說著往馬屁股上狠著一鞭，兩人一前一後都馳騁在荒原之上。曹操也不回家，隨至夏侯淵家中換洗一番，也沒知會夏侯惇一聲，便奔桓家去了。

譙縣桓氏乃光武帝時名臣桓譚之後。那桓譚相貌俊雅、暢曉經籍、精通音律，在當時的名聲僅次於揚雄，卻因為不信讖緯頂撞劉秀被罷免官職。此後該族人始終不得志，人口也逐漸凋零。然而即便桓氏雖家道衰退，卻仍是譙縣首屈一指的大地主，如今雖沒有族人當到縣以上的大官，但論及田舍產業，卻不亞於曹氏、丁氏。特別是一座大莊園修得格外氣派，手下佃戶也有一百多家。桓大老爺錢財富裕，也培養出幾個讀書的子姪，卻總是對自己家族名望日益衰退心有不甘，一直想結交名士圖個好名聲，無奈曹家、丁家卻始終不買帳。

偏巧附近的寒族裡出了個夏侯惇，十四歲那年有人侮辱他老師，他竟將那人給殺了，從此大名可就傳揚開了。桓大老爺於是動了心思，一心要和這夏侯惇攀上點兒交情。怎奈這夏侯惇也不買帳，幾年來桓大老爺今兒請明兒請，他總是藉故推託，弄得桓大老爺都有些心灰意冷了。

今天桓大老爺心情相當不錯，只因沛相師遷的外甥周旌，游獵從桓家莊園經過，討碗水吃的工夫，桓大老爺打聽清了底細，軟磨硬泡，費盡心思，把人家留下來招待，還拉來了鄉里的三老一同奉迎，這就免不了又給夏侯惇送了請帖。桓大老爺本沒料到夏侯家會有人來，可下午家人來報，說夏侯公子到了。他美壞了，親自出門一迎，才知道來的不是夏侯惇，而是什麼族弟夏侯淵，還另帶了一個白吃的，心裡就有點兒彆扭。但聽夏侯淵一介紹，那個其貌不揚的年輕人，竟然是當朝大鴻臚曹嵩家的大公子，他心裡忽地一驚，真覺得露臉都露到天上去了！

桓大老爺連忙恭恭敬敬把他們讓進屋，親自把曹操、夏侯淵以及師遷的外甥周旌一同讓到上賓之位。酒宴一開始，又是叫家人布菜，又是吩咐姪子桓邵給他們敬酒，真忙得不亦樂乎，好半天才落座。

「今日三位貴客至此，老朽不勝感激，甚覺蓬蓽生輝！久聞幾位公子的大名，今日才得相見，真是、真是……」桓大老爺搜腸刮肚地尋思著讚頌之詞，臉上帶著不自然的笑。曹操和周旌見他誠惶誠恐的樣子，甚覺好笑，相互對視了一眼。

「桓大老爺忒客氣了！」夏侯淵倒是滿不在意，只管低著大胖腦袋緊盯著桌上的菜說，「本來我兄長今天要親自來的，全都準備好了，誰知要出門了卻犯了腹痛的毛病。您老想想，要是腹痛，這麼好的酒菜消受不了，豈不浪費了？兄長一回頭，正看見我身寬體胖的，就打發我來了。」

這話帶著諷刺，曹操聽了越發覺得好笑。可那桓大老爺似乎美過頭了，絲毫都沒聽出來：「夏侯公子病了？要緊不要緊？我這兒倒有些治胃氣的好藥，只是不知對症不對症，公子不嫌棄的話……」

一旁的桓邵聽不下去了，猛然起身，滿滿斟上一盞酒，三步併兩步走到夏侯淵近前，肅然道：「久聞二位公子大名！夏侯元讓曾有一面之交，妙才兄是初次相見，觀君食可兼雙人，氣死酒囊，不讓飯袋，真乃不俗之人。」

曹操聽他這話也帶著譏笑，剛要開口，那桓邵卻把臉一扭對他說：「曹公子乃名門之後，祖父就在宮中享有盛名，令尊及兩位叔父在朝中官聲極好，與那王甫老常侍、段熲段太尉都是人人稱讚的一代忠良。我久聞公子大名，今日一見方知……」桓邵話說到這兒忽戛然而止，一揚脖把酒喝了，然後睬也不睬曹操一眼，回自己的位子去了。

曹操心裡大為光火：這分明是罵自己祖父是宦官，說自己父親是奸臣。怎奈他這番話語說得滴水不漏，也不好指責什麼，光火之餘也感歎這桓邵口舌厲害。

這麼一攪自然冷了場，眾人都各自低頭用餐。別人倒猶可，那夏侯淵天生的粗人，一會兒的工夫就弄得杯盤狼藉，時不時還自言自語幾句：「這骨頭硌了我的牙了！」眾人看了各自矜持，唯曹操就坐在他身邊，實在是忍不住笑了起來。

「曹公子無端笑什麼？」桓邵面無表情地問。

曹操見他又來尋釁，不禁咬牙暗恨，決意報復一下，便道：「沒什麼！我想起一件前朝往事。」

「噢？」桓大老爺冷了半天，這會兒終於插上話來：「曹公子博學多才，不妨講出來讓大家聽聽。」

「好呀！」曹操放下筷子：「嘉威侯陳遵為人最是好客。每當有客路過，他總要把客人拉進來，叫家人把大門關緊，並把客人車軸上的車轄取下來丟到井裡。這樣客人想走也走不了啦！」

「哈哈哈！」周旌聽著聽著，聯想起早上桓大老爺死活留他的樣子，不禁大笑起來。

他這一笑，弄得桓大老爺臉上紅一陣白一陣。桓邵再也坐不住了，把杯盞一放，道了句：「小姪告辭了！」說著把衣袖朝曹操一甩，大步流星揚長而去。

桓大老爺更是過意不去了：「這是怎麼鬧的？想必是小姪家中有事，列位不要介意……管家！去把中午尋來的那個歌伎叫來。」

不一會兒工夫，管家就領著一名歌伎和一個童兒走了進來。曹操抬頭一看，頓覺心中爽朗，一陣暖意直襲心底：這歌伎亭亭玉立、身姿窈窕，梳著一把抓的美人髮髻，點綴著亮銀的鳳頭釵，身穿猩紅的錦繡長裙，清水絲線漫繡團花朵朵，下擺拖著地。一雙顧盼神飛的大眼睛，彎月一般的細眉，臉上擦著不薄不厚的胭脂粉，口點著朱紅，耳戴著金耳環，雖一身鮮紅打扮，卻不顯濃豔。

那歌伎上前給眾人一一行禮，曹操細細打量，這女子至多十七、八歲，但舉止卻端莊大方不帶俗氣。尤其是那一雙白嫩似藕的玉臂，未待其唱先有了三分愜意。

「把那熟演的曲子唱上兩段，讓眾位貴客高興高興！」桓大老爺捋著鬍子說。

「諾！」那歌伎微啟朱唇答應了一聲，忙抬手示意童兒起樂。小童兒才十一、二歲，梳著小辮子、穿著藍衫，相貌伶俐可愛，看到招呼便舉起笛管輕吹起來。眾人開始還不甚在意，但細聽來竟如同寒泉滴水、幽咽欲絕一般。那歌伎低聲吟唱：

有頍者弁，實維伊何？爾酒既旨，爾肴既嘉。豈伊異人？

兄弟匪他。蔦與女蘿，施於松柏。未見君子，憂心奕奕；

既見君子，庶幾說懌。

有頍者弁，實維何期？爾酒既旨，爾肴既時。豈伊異人？

兄弟具來。蔦與女蘿，施於松上。未見君子，憂心怲怲；

既見君子，庶幾有臧。

有頍者弁，實維在首。爾酒既旨，爾餚既阜。豈伊異人？

兄弟甥舅，如彼雨雪，先集維霰。死喪無日，無幾相見。

樂酒今夕，君子維宴。

曹操越聽越覺得驚異，這歌伎不唱普通的民歌，唱的竟然是《詩經．小雅》中的曲子，真真與眾不同。

曹操久居洛陽天子腳下，都不曾聞過這等脫俗的曲子，今不想在這窮鄉僻壤之間，竟還有這樣技藝精湛的歌伎。

「不好！不好！什麼兄弟舅舅外甥一大堆的，還什麼死、什麼喪的，多喪氣！」夏侯淵搖著大腦袋。

曹操經四叔點撥熟讀《詩經》，原十分喜歡這曲子，見夏侯淵這樣說，也故意附和道：「我們倆是山野村夫，可聽不懂這等風雅之曲。可有歡快的，隨便唱一支來！」說著乜斜著眼有意瞅了她一下。

那歌伎聽他道出「風雅」二字，已明瞭他知道這曲子的來歷，但又聽他說要唱世俗歡快的，心知他有意為難自己。於是朝童兒把嘴一撇，童兒的笛音突然陡然一轉變得十分歡悅，那歌伎也邊歌邊舞起來：

將仲子兮，無逾我里，無折我樹杞。

豈敢愛之？畏我父母。

仲可懷也，父母之言亦可畏也。

將仲子兮，無逾我牆，無折我樹桑。

豈敢愛之？畏我諸兄。

仲可懷也，諸兄之言亦可畏也。

將仲子兮，無逾我園，無折我樹檀。

豈敢愛之？畏人之多言。

仲可懷也，人之多言亦可畏也。

她嗓音明快、舞步輕盈，宛如一朵隨風搖曳的牡丹，直引得堂下的管家、僕人都瞪大了眼睛往內觀看；一把年紀的幾個鄉老也都放下筷子用心觀看。周旌不住會心微笑，夏侯淵聽得搖頭晃腦，桓大老爺更是美得拍起手來。曹操見她又是一首《詩經》之曲，心裡也是十二萬分的贊歎，只是故意板著臉，直待她一曲唱完，卻又刁難道：「難得妳還知道這歡快的曲子，只是『人言可畏』終究不是什麼好詞啊！」

「哦？」那歌伎整理了一下裙襬笑笑說，「公子的品味可真高！這還不合您的口味嗎？」

「那就另換一支吧！」曹操有些心潮起伏。

「公子又想換什麼？」那歌伎的語氣裡帶著嗔怪：「我瞧公子的打扮出眾，原料你必定不是俗人，誰知你這麼挑刺兒！難道還要奴家唱世俗淫曲不成？奴家雖然卑微，但也是正經人家的孩子，別看家貧，也沒人逼我們下作！《詩經》三百思無邪，乃是君子之曲，公子你要是不好這君子之樂，不知公子是什麼身分？」

「哈哈……」眾人聽罷齊聲大笑。

「你們瞧！」曹操也笑著說：「我才說了兩句，竟引出她一車沒輕沒重的話來，還繞著彎兒罵我是小人……也罷！隨便唱一曲吧！」

那歌伎也忍不住笑起來，道：「公子既然挑了，我這裡倒有一首很新奇的曲子，唱給你聽吧！」說罷擺了擺手，也不叫童兒起樂，逕自高歌起來：

迢迢牽牛星，皎皎河漢女。

纖纖擢素手，札札弄機杼。

終日不成章，泣涕零如雨。

河漢清且淺，相去復幾許。

盈盈一水間，脈脈不得語。

曹操的心怦然一動！好個貌美又多才的少女，可惜生平多舛淪落為歌伎。想起家中那位糟糠之妻的尊容，簡直是一個雲上一個泥裡。不過丁氏夫人甚是賢德，加之如今他是待舉的孝廉，這個時候得注意言行，所以也只能是把萬千感慨化作一聲無奈地苦笑了。

那歌伎退下後，原先尷尬的氣氛變得十分融洽。曹操發覺師遷的外甥周旌頗有些見識，三老為人很是和藹，就連桓大老爺似乎也是個不錯的厚道鄉紳。

於是大家彼此相敬，酒過三巡，菜過五味，也就其樂融融了。

►《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（四）：英雄救美（5/13發表）

書籍介紹

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本書主角：

曹操（公元155年－220年3月15日），字孟德，小名吉利，小字阿瞞，沛國譙（今安徽省亳州市）人。中國東漢末年著名軍事家、政治家和詩人，三國時代魏國奠基者和主要締造者。曹操在世時官至漢丞相，爵至魏王；去世後，諡號武王。其子曹丕稱帝後，追尊其為武皇帝，廟號太祖。

長相：散眉、突鼻、斜額

身高：七尺（約160公分）

武力：80 智力：92 政治：95 魅力：98 統禦：97 （最高分100）

曹操的爺爺是宦官，在他懵懂的年紀，父親曹嵩已經是大鴻臚，位列九卿，位高權重，曹操可說是頂著官二代光環出生的。熱衷當官的曹嵩，一心想栽培兒子踏入政壇，他在權臣和宦官之間奔走，賄賂，兩面討好；然而，曹操並沒得到他想要的父愛，反倒是父親陰晴不定的情緒和算計，讓他無所適從。

曹操十九歲當上縣令，他治理有方，能籠絡人心，又抗詔免除徵兵，廣受縣民愛戴。但是長期受到父親曹嵩的「薰陶」，使他對「能屈能伸大丈夫」這句話有了深刻的體悟；終於，在「閹宦遺醜」陰影干擾下自卑且自傷的曹操，如東漢名嘴許劭所評「治世之能臣，亂世之奸雄」，在紛亂的世局中踏上了一代梟雄的不歸路。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰