《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（四）：英雄救美

文：王曉磊

►《卑鄙的聖人：曹操》小說連載（三）：桓府赴宴

第七章 入仕前夜失手殺人（下）

英雄救美

酒席散去時天已經黑了，桓大老爺親自挑著燈，把曹操和夏侯淵送到莊園大門外，千叮嚀萬囑咐：「下次一定要與夏侯元讓公子一起來！」

「好！您老放心，這事就包在我身上。府上的肉實在是好吃，今後少不了麻煩您老的地方。」夏侯淵有一搭無一搭地念叨了兩句便騎上馬，曹操則與周旌執手而別。

陰暗的鄉間道路很是難行，好在夏侯淵生於斯長於斯，早已熟識，就算閉著眼睛也能摸到家。他一邊在前面引路，一邊哼著亂七八糟的小曲兒，時不時還回頭看一眼在馬上沉默不語的曹操。

「我說你這人千好萬好就是太在意婆娘！怎麼又一臉苦瓜相？」

「妙才！你說這鄉里哪兒來的這麼一個脫俗的歌伎？」

「為了這個呀！」夏侯淵「撲哧」一笑，「你稀罕她？」

「嗯。」曹操羞赧地應了一聲。

「真的？」

「嗯。」

「走！」夏侯淵調轉馬頭叫了一聲。

「幹嘛？」

「搶了來不就成了？」

「這怎麼行？沒王法了嗎？」

「我的大少爺！你還當這兒是你住的那個天子腳下了？搶個歌伎回家，生米做成熟飯，算個屁？就算不妥，也不過是點子風流罪過罷了！誰叫你喜歡她呢？」夏侯淵蠻不在乎。

「那也不成！搶人豈是我等人家做的事？」曹操一把抓住他的轡頭：「再說我現在已經是……」

「已經被郡縣舉薦，要當孝廉公了！所以這個節骨眼兒上不能捅馬蜂窩，是吧？」夏侯淵齜牙樂了：「得！聽你的，都依著你就是了。反正你別心疼後悔就罷了！要不我替你想著這檔子事，今後要是遇見她，我替你求個親，咱們正正經經、三媒六證討回來，還不成嗎？可惜連這妞兒的姓名都不知道，這親可怎麼求呢？到時候我就說孝廉公曹孟德相中了妳，妳快給我當嫂子吧！只怕人家不樂意……」

曹操聽他一個勁兒挖苦自己，忙擺手道：「行了吧！大飯桶！天已經這般晚了，快走吧！」

「怎麼？不求親了？回家？得令呀！」夏侯淵怪聲怪氣地耍了一陣貧嘴便撥回馬來領路，可沒走幾步又哼起荒腔走板的曲兒來。

「我服了你了！快別唱了，荒郊野外你再把狼招來。」

「嘿！連唱都不行啦？」

「你唱得難聽。」

「我是怕你悶得慌，尋思你好聽個曲兒，特意給你唱上兩句，你還說吃甜咬脆三道四得的。早知道不跟你來了！」

「你講不講理？是你硬拉我來的！」

「不拉你來能見著那小妞兒，剛才你……」

兩人正在鬥嘴，忽然聽到後面遠處傳來一陣呼喊聲，還隱約看見幾個火把一閃一搖的。「走！看看去！」夏侯淵也不等曹操說什麼便打馬往回趕。曹操邊跟隨邊思量：難道這地方不乾淨，出了土匪不成？好在夏侯淵一身好武藝，我也會兩下子，乘著酒興鬥鬥他們又何妨？就是不成，憑這兩匹好馬也斷不至於有閃失。

隨著火光漸漸近前，二人勒住了馬細細觀看：只見一群家丁模樣的人，正手持棍棒和火把，圍著一駕驢車叫罵，趕車人早就嚇傻了，哆哆嗦嗦站在一旁不敢吱聲。

「小娘們兒！快點兒出來！別他媽給臉不要臉！」一個身穿黑衣的中年人扯著沙啞的嗓門叫嚷著。曹操向來眼尖，當時就認出是桓府的那個大管家。

「小娘們兒！妳尋思妳還能逃出本大爺的手心兒嗎？大爺我看得起妳，妳還真拿自己當了千金小姐了？再不滾出來老子我撕了妳的皮！鼻子底下有嘴妳也不掃聽（探詢）掃聽，這方圓幾十里誰不知道本大爺的手段……」這管家翹著鬍子破口大罵，還一嘴的淫詞穢語，方才在席間伺候人的那份兒恭敬小心的勁兒全都不見了：「妳他媽還不出來？臭娘們兒，兄弟們給我上！搶回去大夥一塊兒樂呵！」

幾個無賴得令，忙一哄而上掀車簾子拿人，哪知剛一動手從裡面咕嚕嚕躥出一個小孩來—正是剛才為歌伎吹笛子的那個童兒。

那孩子不由分說，拉住一個無賴的胳膊狠狠地就是一口。那無賴疼得直學狼叫，回手就是一巴掌，把童兒打了一個趔趄。童兒還沒站起來，就被那管家一把掐住了脖子。

「阿秉！」車簾又一掀，裡面果然就是那個楚楚動人的歌伎：「無賴！快放了我弟弟！」一句話未說完，就被兩個無賴架住了。

「放了他也行，除非你把大爺伺候美了！」

「都住手！」曹操也不知從哪兒迸出一陣火氣，立刻喝住這幫人。

這群傢伙只顧搶人，聽到喊叫才發現身後多了兩個人：「什麼人？吃了熊心豹子膽，敢攪大爺我的好事，你活得不耐……哦！是兩位公子呀！怎麼驚動了你們。這是怎麼話兒說的，我該死！該死！」那管家剛要發威卻認出了他們，連忙換了一副面孔。

「為什麼搶人？」曹操跳下馬來。

「曹公子有所不知，我們哪兒是搶人呀！這小娼婦本是我特意找來，給公子們唱曲解悶的，誰想唱完了曲兒給完了錢，他們臨走還偷府裡的東西。這還了得！我這不趕緊領著人追來了嘛！」

「你他媽胡說！」那童兒奮力掙開了管家的手，大罵道：「兩位大哥別聽這老狗放屁！這老王八瞧我姐姐長得漂亮要搶回去做妾！你這狗都不踩的爛屎蛋子，也不撒泡尿照照你那龜模樣！還惦記我姐？癩蛤蟆你就死了這條心吧！回去找個糞坑一頭扎進去，來世托生張體面皮再說吧！」

「哈哈！」夏侯淵聽了這小子一大車髒話竟大笑起來，也翻身下了馬：「你小子笛子吹得不賴，罵人也能罵出這麼多花樣來，佩服！」

「你們別胡鬧啦！」曹操訓斥了他們一聲，又問：「管家！你說他們偷了府上的東西，那東西是什麼？現在又在哪兒？他們偷東西時誰看見了？」

「這、這……」那管家眼珠一轉：「曹公子，這裡的事您就甭操心了，我們幾個拿了人，明兒就送交官府，有縣令老爺做主就是了。二位公子早些回去歇著吧！」

「不行！」曹操還未張口，那童兒見有人幫忙，就叉著腰跳著腳又罵了起來：「別聽他的！這老王八還不死心，以為二位公子是糊塗油蒙了心的不成？你這老混蛋，平日一向仗著主子的勢力翹尾巴，捧著你們老爺那半年不洗的，皴了皮裂了口子的臭腳當寶貝，幹了多少缺爹少娘、斷子絕孫的不義事兒？明兒你們打點官府，沒罪也能判成有罪，以為小爺我不曉得哩！你這掉了腰子沒胯骨的老東西！」

「小兔崽子！」那管家被他罵得火冒三丈，上前又是一個嘴巴。

「你還敢欺負人！」夏侯淵聽了那童兒的罵覺得很對胃口，這會兒見管家又動了手，哪裡還容得他？一個箭步躥上去，劈頭蓋臉就是一馬鞭！那管家「媽呀！」一聲慘叫，打個滾翻起身來，捂著鮮血淋漓的臉，殺豬似地大叫：「打人啦！你們都他媽死絕了麼！管他什麼人，動手呀！」夏侯淵見他喊人，哪裡還壓得住火，把手中馬鞭掄得風響，趕著那管家猛抽。

這麼一鬧，桓家的家丁也都急了，一陣吆喝，十幾個人提著棍棒，也不分說，圍著夏侯淵就打。曹操也怕夏侯淵吃虧，忙撿了一根木棍在手，但哪兒還用他伸手。這夏侯淵自幼與兄長夏侯惇一處習武，身手在這一帶是第一號的；這些惡奴欺侮老百姓是把式，三腳貓的手段，夏侯淵哪兒放在眼裡？他越打越起勁兒，縱橫躥跳，一根普普通通的馬鞭竟舞得宛若蛟龍，恍惚閃搖神出鬼沒，鞭著處無不皮開肉綻。眨眼間打得這些家丁拋下棍棒、火把，也顧不得重傷在地的管家，一個個逃得比兔子都快。就連那趕車的人也被無故掃了兩鞭，嚇得丟下驢車不要了。

那管家見幫手全跑了，掙扎著爬起身拔腿也要開溜，那童兒瞅見了趕上前一把抱住，衝著他的大腿就是一口。「我的媽呀！」疼得他一個趔趄又栽倒在地。

「好小子！你這張嘴還真是不含糊，我給你數著了，會吹笛，會罵人，會咬人，牙口不錯嘛！」夏侯淵甩了把汗取笑道。

「那是！我不光咬人還咬狗，咬他這路仗勢欺人的看家狗！」

曹操心裡明亮：妙才太過莽撞了！這幾十鞭子下去，氣是出了，人是救了，可傷了桓家這麼多人，又把大管家揍得血葫蘆似的，桓家也算是手眼通天的，這可如何收場啊！

想到這兒他趕忙上前扶起桓府管家探問傷勢，誰料那管家挨了毒打心中憤恨，開口便罵：「你們這群兔崽子，真是沒王法了！敢打人！也不掃聽掃聽，以為我們桓家是好欺侮的？我們姪少爺在郡裡也是有頭臉的人物，叫你們吃不了兜著走！看誰的胳膊根粗！狗娘養的……」

夏侯淵上前又是一鞭把他打倒在地。曹操起先還呵斥夏侯淵住手，後來卻聽那管家罵道：「打得好！好一個土匪胚子！仗著有一門子閹人親戚就不知好歹了！祖宗不積德，才養下斷子絕孫、長頭沒長尾巴的太監來！認了老閹人當爹，還敢叫兒子出來行凶，真是一幫老黃鼠狼養下的耗子……」曹操聽到此已覺大不入耳了，強壓怒火勸阻。

哪知那管家早被打瘋了，扯著嗓門叫嚷：「小黃鼠狼子你別假惺惺裝好人！你爺爺就是個閹人，你爹還不知道是哪裡來的野種呢！」

曹孟德心頭一悸：好啊！天下人都道我父子是野種！他順手將管家一推，掄起右手的棍子使盡渾身力氣朝管家砸了下去。

霎時間，好似萬朵桃花開，將那管家打得頭頂粉碎、腦漿迸出！

「不得了！打死人啦！」歌伎嚇得尖叫一聲。

「別喊！」曹操一把捂住她的嘴：「死得好！打死更乾淨！」說這話時他眼裡透出一陣寒氣，面目猙獰得近乎扭曲。

「這可怎麼辦？」歌伎急得哭了起來：「打死人命可如何是好！」

「死了就死了！」那童兒卻滿不在乎：「有什麼大不了的！實在不成咱上山當大王，保著這位哥哥當寨主，姐姐就跟他做個娘娘，誰又敢拿咱們怎樣？」

「你懂什麼？別胡鬧了！咱們姐弟好命苦啊！」

曹操喘了幾口涼氣才緩過神兒來：平日裡就算打死個無賴也算不得什麼，可如今自己已經被舉為孝廉，要是捅到京裡豈是鬧著玩的？這半生的功名全沒了！剛才怎麼一時衝動就把他打死了……

「咱們快走！」夏侯淵冷靜下來：「回去再想辦法，留在這兒罪可就坐實了！」

「對！還有辦法，桓府就是出來找人也得有一段時間，咱們兩家的門豈是隨便敲的？」曹操一回頭，「可他們姐弟怎麼辦？」

月光之下，那歌伎正摟著弟弟啼哭。這會兒她早已洗去了唱曲時的裝扮，穿著簡樸的衣衫，苗條的身段，秀麗出眾的面龐，加之晶瑩閃爍的淚光，更使她顯得嫵媚動人。她見曹操問話，把眼淚一抹道：「此人雖不是我打死的，但此事卻因我而起……我不走！小女就是被拿到官府，也要講明實情，為公子作證！」

曹操見她這麼說心裡頓生敬佩之情，一把拉住她的肩膀問：「你叫什麼名字？家在哪裡？」

「小女子姓卞，這是我弟弟阿秉。爹娘都因為饑荒瘟疫死了，我們從小在外面賣藝，走到哪裡住到哪裡，哪還有什麼家？我只求公子把我弟弟帶走，保存我爹娘這點骨血……」

「跟我走吧！」曹操不等她說完，「把你弟弟也帶上！」說罷抱起卞姑娘就放到了馬上。

「這……」

「我現有功名在身不能打官司，有話回去再說！」說著曹操也翻身上了馬。

「哈哈！」夏侯淵見了一陣大笑，「孟德兄！你這不是搶人也是搶人啦！」

「少說沒用的！你把屍體搭到車上，給那驢來一刀讓它跑出去，再鋪些土把血蓋好。帶上孩子，咱們走！」

兩匹馬載著四個人飛奔至夏侯家的莊子上，所幸朦朧月色之下並無他人留意。夏侯淵馳騁在前，離著老遠就看見一人舉著燈在門首張望。

夏侯淵趁著火光見此人五短身材，結實強悍，雙目炯炯，一張容長臉被殷紅的火光照得異常威嚴—這不是兄長夏侯惇又是哪個？趕忙緊加兩鞭跑上前去。

「你們倆跑哪兒去了！也不叫僕人跟著，這麼晚才回來！」夏侯惇話裡帶著責備：「德兒兄弟還來找孟德呢！你們也不早點兒……唔？這孩子是誰？那邊還有誰？」

曹操和夏侯淵連忙示意他放低聲音，拉著他進了莊園後，才把先前發生的事情一五一十地說了。

夏侯惇聽了神色沒有什麼改變，只是搖了搖頭：「偏在這個時候出事，豈不壞了兄長的前程。」他來回踱了幾步，思索良久才道，「就算把屍首藏了也沒用，這麼大一個活人，挨完打不見了哪兒是尋常事？桓家逃走那麼多家奴，事情怎麼完得了？紙裡包不住火，早晚會驚動官府查到咱們兩家來。」

「那怎麼辦？」夏侯淵幹瞪著兩隻大眼睛看著他。

「除非……」夏侯惇抬起頭來看著他兄弟：「除非你去投案！」

「我？」

「對！只有你去投案才能兩全！聽你這麼一說是你先動的手，而且那些家丁都是你打傷打跑的，他們不在場，聽說出了人命自然第一個想到你。只要你去投案，把罪名往自己身上一攬，孟德就脫了干係了。」

「不行！」曹操馬上反對：「禍是我闖下的，大不了不做官了！」

「我倒覺得這法子行！」夏侯淵把牙一咬：「不就是坐牢嘛！咱們這樣的人家誰敢把我如何？只要孟德當上官，還愁救不了我？老子倒要看看桓家能有多大本事，我去！」

「孟德兄你放寬心，」夏侯惇倏然轉過頭來：「我在這縣裡還是有點子名氣的，他們哪個敢把我兄弟怎麼樣！我出面上下一打點，再把他們搶人的事兒一說，妙才不會吃虧的。」

曹操這會兒已經被這兄弟倆的話深深震撼了，心中一熱，暗道：「莫非天賜這對兄弟與我？」趕忙上前拉住他倆的手，心頭千言萬語竟一句都道不出來。

「孟德！你也要做好準備，過幾個月你就要進京了，你得先知會你叔叔曹熾一聲，如今他兒子，也就是你那個堂弟曹仁，在郡裡有些朋友，有給師遷當幕僚的，也有幾個縣尉，讓他們活動活動。另外，你們今天不是結識周旌了嗎？若能請他再出出力，這官司弄好了也就不了了之啦！」夏侯惇想得很周全。

「好！這事就交給我吧！」

「還有這對姐弟呢！」夏侯惇打量了一眼卞氏姐弟：「要是妙才去頂罪，官府找到他們反倒不好了。編排供詞難免會有疏漏，不如……找個地方藏起來！」

「我有辦法，我家剛置了縣東五十里外的一塊荒地，在那兒起了幾間茅舍，現在天暖，正好把他們送過去安頓。一去一返這一夜足夠了。」曹操已經計劃好了。

「我看行，不過你不能去。你兄弟德兒就在屋裡呢！你去告訴他這些事，叫他替你送這對姐弟去，你得趕緊回家裝作什麼事也沒發生。桓家只要一報官，縣吏連夜找上門也不是不可能，到時候你不在家可就麻煩了。一會兒我叫家丁準備輛車，德兒帶他們去，你速速回家。如有人問起，你就說我們留德兒住下了，這樣萬無一失。」囑咐完，夏侯惇拍了一下兄弟的肩膀：「走！我現在就帶你投案去！」

「這……大恩不言謝。」曹操深深一躬，暗暗佩服夏侯惇臨危不亂：「妙才！我這一身血跡，咱倆得把衣服掉換一下。」

「行！」夏侯淵笑著脫下衣衫，「孟德兄！你把她藏起來，這也算是金屋藏嬌了吧！」他倆儘管體形有異，但勉勉強強還是能將對方的衣衫套上。

一切打理已畢，曹德也帶著卞氏姐弟匆忙趕車而去。待曹操回到家，已經是將近定更時分了，先往七叔曹胤處問了安，又特意稟明弟弟在夏侯莊上留宿的事，才邁著沉重的步伐踅進自己的臥房。

這一天的經歷真如同做夢一樣！曹操閉著眼斜歪在榻上想心事：這一關應該勉強過了。可下一步呢？得有所防備，案子一出得叫族裡人安分點兒。曹洪平日最能惹禍，不能讓他出去捅樓子。還有，這件事的真相要保密，除了夏侯惇、夏侯淵和德兒，誰都不能告訴！卞家姐倆今後的吃用也是麻煩事，只有讓德兒祕密給他們送東西，好在那地方偏僻，極少有人到那兒去，家裡也不急著用那片地。

曹操忽然想到那卞姑娘，方才臨別時真是依依不捨，難得有這麼一位既多才多藝又漂亮可人的姑娘，金屋藏嬌辦不到，茅屋藏嬌也不錯呀！只可惜過些日子就要上京了，不知道什麼時候才能再見面。想到這兒他不禁歎了口氣。

「別整天唉聲歎氣的！」他妻子丁氏恰巧走了進來：「有話你就直說。我知道你嫌我醜，瞧你天天盯著我丫鬟的樣兒，魂兒都不在身上了。你趁早把她收了房，臨走也好放下這檔子心事。我不是小心眼兒的人，你莫要整日耷拉著驢臉耍小性。」

曹操睜開眼端詳著妻子的尊容，真是感到哭笑不得。

書籍介紹

本文摘錄自《卑鄙的聖人：曹操》，印刻出版

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作者：王曉磊

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本書主角：

曹操（公元155年－220年3月15日），字孟德，小名吉利，小字阿瞞，沛國譙（今安徽省亳州市）人。中國東漢末年著名軍事家、政治家和詩人，三國時代魏國奠基者和主要締造者。曹操在世時官至漢丞相，爵至魏王；去世後，諡號武王。其子曹丕稱帝後，追尊其為武皇帝，廟號太祖。

長相：散眉、突鼻、斜額

身高：七尺（約160公分）

武力：80 智力：92 政治：95 魅力：98 統禦：97 （最高分100）

曹操的爺爺是宦官，在他懵懂的年紀，父親曹嵩已經是大鴻臚，位列九卿，位高權重，曹操可說是頂著官二代光環出生的。熱衷當官的曹嵩，一心想栽培兒子踏入政壇，他在權臣和宦官之間奔走，賄賂，兩面討好；然而，曹操並沒得到他想要的父愛，反倒是父親陰晴不定的情緒和算計，讓他無所適從。

曹操十九歲當上縣令，他治理有方，能籠絡人心，又抗詔免除徵兵，廣受縣民愛戴。但是長期受到父親曹嵩的「薰陶」，使他對「能屈能伸大丈夫」這句話有了深刻的體悟；終於，在「閹宦遺醜」陰影干擾下自卑且自傷的曹操，如東漢名嘴許劭所評「治世之能臣，亂世之奸雄」，在紛亂的世局中踏上了一代梟雄的不歸路。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰