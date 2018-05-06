《少爺的時代》五部曲（上）：為什麼天才總是成群地來？

人世間有些現象，人人都能觀察或感受得到它的存在，但永遠沒有辦法在因果的推論中，獲得正確的解答——「為什麼天才總是成群地來（Come in a cluster）？」就是其中之一。

前輩人類學家A. L. Kroeber於1944年出版的《文化成長的形態》（Configurations of Culture Growth）中，由近代學術研究的角度，提出這樣的追問，他當然不是首先發現的人，在他書中提及公元一世紀前後的史家維萊伊烏斯．帕特爾庫魯斯（Velleius Paterculus）那本著名的《羅馬史》就已發現了類似的現象。

《羅馬史》（Historia romana, 1600）｜Photo Credit: Wikipedia／BEIC Foundation

Kroeber在這部討論全球上層文化的巨著中，對於天才於一時一地波委雲集十分著迷，歸納出不同的類型，並比較了不同的文化，尋找相似和相異。這樣的研究範示，啟發了多產的日本文學研究大師唐納德．基恩（Donald Keene），在一篇研究日本元祿文學的文章裡，不僅在標題上使用了「天才成群」（Clusters of Genius）的概念，研究的手法也充滿了向Kroeber致敬之意，以中西比較的方式，分析了「元祿三文豪」井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉。

如同Kroeber不願替給予「天才成群」現象一個簡單的成因，唐納德．基恩雖然點出了一些寬泛的可能，在文末還是承認無法完全的解釋。

在華文世界，人們會留心到這個問題，多半出自於中研院王汎森院士的提醒，他先是在一篇討論傅斯年和陳寅恪的文章引用Kroeber的提問，在日後多次演講中，更直接以此為題，討論如何營造學術環境的切入。指出人們多半太重視直線、縱向的學術講授，忽視了從橫向、側面衝擊進來的火花，前者是穩定的積累和傳承，後者是一時的刺激和靈光，好的學術環境缺一不可，不斷交叉循環。

這橫向、側面的衝擊，可以有各種解釋，可能是跨領域的發現，甚或一句話的突然領悟，或從更宏觀的角度，是襲捲整個時代無所不在、「萬狀而無狀，萬形而無形」的「風」。同樣地，這恍兮惚兮的「風」，相當程度上仍是抽象的感受，無法成為邏輯上的成因。

「天才」的出現，即是在一群人所開發的思路和知識中，由個人發揮類似「四兩撥千斤」的功效，把整個學問和知識界給「撥」了上去。

關川夏央和谷口治郎兩人合著的《少爺的時代》五部曲，就是以圖像的形式，替人們講述著明治時期的日本，天才如何成群而來，改變了歷史。

日文原著於1987年至1996年於雙葉社的《漫畫ACTION》上連載，近十年的時間，以真實、虛構交替的方式，打造出明治的心靈世界。在日本好評如潮，獲得1998年第二屆手塚治虫文化賞漫畫大賞的殊榮，1997年手塚治虫文化賞創立時，漫畫大賞是頒給1996年去世的藤子．F．不二雄的《哆啦A夢》，多少帶有紀念意義，能承接其後，以線上創作者的身份得獎，即可知《少爺的時代》的價值和重要。

Photo Credit：尖端出版

中譯本於2000年時由尖端譯本，或為了和其他漫畫出版社區隔，尖端當年嘗試引進一系列以成人為對象的作品，谷口治郎的作品是其中之一，先是歐美風格的殺手漫畫《異鄉刺客》，其後便是《少爺的時代》五部曲的翻譯，花費近半年，將整套出齊。如同谷口那不慍不火的內斂筆觸，這部漫畫在臺灣似乎也十分慢熱，然而真金不怕火鍊，漸漸吸引了臺灣讀者的注意，甚至走了大學課堂，成為許多通識課的指定讀物。

2014年日本雙葉社將五部曲「重版出來」（重新再版），附上新的彩色封面，並加上兩位作者的新版後記，2018年由衛城重新中譯在台灣問世。

20年的蘊釀，本書已無需再和尖端版那樣慢慢加溫，谷口治郎因為《孤獨的美食家》系列，為人所熟知；本書內容和深度也已有口碑，於國際書展請來了中研院台史所吳叡人進行重量級的導讀。無論從看熱鬧或看門道的角度，本系列的出版都將是臺灣出版界的一大盛事。

相對陌生的作者以及明治文人這樣看似生澀的歷史課題，能引起這樣的反響，說明了本書的魅力，也因此尖端版絕版之後，成為二手拍賣網站上高價的夢幻逸品。整套作品的主旋律，聚焦在明治維新造成的新舊衝擊，從傳統走向現代的過渡，困擾並牽引著每一位身處漩渦之中的知識份子，他們所面臨的挑戰，創造的成就、遭遇的困挫，決定了日後日本的命運和走向⋯⋯

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航