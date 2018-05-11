敘利亞七歲女孩的烽火日常：不能上學，不能出去，只有炸彈，炸彈，炸彈

文：芭娜．阿拉貝得（Bana Arabed）

「只有炸彈、炸彈、炸彈。」

好像有人按了什麼按鈕，大炸彈又開始落下，每一天都是壞日子。天上一直都是密密麻麻的飛機，落下一個又一個的炸彈。再也不會安靜了。我都忘了安靜聽起來是什麼感覺。

媽咪跟我還是想上學，可是我們每次去，就看到小朋友一次比一次少，因為大家都好害怕，不敢出門。

有一天，學校的小朋友只有十五個左右。我們都在念書、上課，卻突然聽見遠方傳來戰鬥機的聲音。媽咪跟法拉老師覺得大家應該回家，留在學校太危險了。我好難過，這麼早就要下課，還好媽咪說，我們會在家裡繼續練習。

媽咪跟我馬上走路回家，因為炸彈隨時都有可能炸來。戰鬥機一過來，你只有時間數到三，也許數到五，就會聽見轟的一聲。所以如果人在外面，其實沒有多少時間跑去躲起來。我們還沒走到家，就聽見超大聲的轟，轟的聲音愈大，就表示炸彈愈近。這一個真的很近。剩下的路我們都用跑的，要趕快跑去地下室。

媽咪的手機響了，是爸爸打來的。我都聽得見爸爸講話，因為他是用喊的，「你在哪裡？你還好吧？你有沒有聽說出了什麼事？」爸爸一下子問了一大堆問題，都沒停下來讓媽咪回答。

「加珊，我們沒事。我們在家。出了什麼事？」

「啊，感謝上帝。」爸爸說：「學校被他們炸掉了 ！」爸爸人在市場，看見好大的一朵煙霧。好多人都跟他說，學校被炸掉了，他們要衝過去救孩子。還好我們都已經離開學校。

爸爸一直說感謝阿拉，感謝阿拉讓我們活著。可是我好難過，沒有像知道有人死掉那麼難過，但還是很傷心，會想念我的學校。現在我沒有學校可以去了。我知道一切都會回到以前的樣子。不能上學，不能上班，不能買東西，不能出去，只有炸彈，炸彈，炸彈。

死掉是什麼感覺？

後來我碰到很悲慘的一天，希望我能忘記這一天。

那一天我醒來，因為先是聽見很像地震的隆隆聲，又聽見東西掉下來的聲音，好大一聲。那個震動的聲音好響，我覺得骨頭都快要斷了。炸彈如果像這樣直接掉在你的頭上，那你什麼都聽不到。感覺就像全世界的聲音一齊撲過來，又很像有人拿枕頭蓋住你的頭。一切都在顫抖，所以你會感覺骨頭跟身體裡面都在顫抖，連牙齒都在顫抖。也覺得空氣壓在你身上，要把你壓扁在地上。

我尖叫著要媽咪過來。

現在是大清早，外面看起來卻像晚上。空中有好多好多灰塵。我隔著那麼多煙，還是看得見窗戶外面的亮光，對面的房子失火了。我從窗戶看著我們家的陽台，應該說曾經是我們家陽台的地方，因為陽台已經被炸掉，到處都是陽台門的碎玻璃。

爸爸把努爾跟穆罕默德抱起來，媽咪抓住我的手，我們全家以最快的速度朝地下室跑去。我們住的公寓的前門也被炸壞，只是掛著而已。

就算到了地下室，還是感覺得到震動，聽得見轟隆隆。我們都不講話，默默祈禱。每次在地下室，就會一直說"Ya lateef"，祈求阿拉垂憐我們。

我好怕我們住的公寓會整個垮下來，我們會埋在石堆裡。我一直在想，那會是什麼樣的感覺？死掉是什麼感覺？

我們回到樓上，真的好慘好慘，好像有人拿著榔頭，把這一整條街敲得粉碎。我簡直不敢相信，隔壁的樓房竟然被炸成碎片，好像從來沒有存在過。

都可以聽見好多人尖叫哭泣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有一個人的尖叫比其他人都大聲，是亞斯敏的媽媽，她大喊：「不要，不要，不要，不要！」我的心裡有一種很奇怪的感覺。亞斯敏跟她媽媽住的地方沒有了。

媽咪跟我還有其他鄰居跑過去。亞斯敏的媽咪滿頭都是灰，灰塵蓋在黑髮上，變成白髮，看起來好像老婆婆。她身上只剩臉頰沒有灰塵，因為眼淚一直從臉頰滾下來。

有一位先生把一個人從石堆裡抬出來，亞斯敏的媽咪又尖叫。那是亞斯敏。她軟軟的，好像睡著了，滿身都是血跟灰塵。亞斯敏是我的好朋友，看到她這個樣子，我嚇到不能動，也不能呼吸。他們把卡車當成救護車用，把亞斯敏載走了。我一直祈禱亞斯敏會好起來。媽咪緊緊抱著我，對我說：「來，乖乖，我們回家。」這一天我都沒心情玩，滿腦子都是渾身血的亞斯敏。

那天晚上，我們還在打掃被轟炸過的家，聽見外面有好多人在哭，也在祈禱。街上有好多人把屍體帶到清真寺，為死者祈福。每次大爆炸過後就會這樣。以前都是在祈福之後，把死者葬在公墓。可是自從有了戰爭，所有公墓都滿了，現在只好把死者葬在公園的空地。

那天我一直問媽咪，亞斯敏還好嗎？媽咪說，志工帶亞斯敏去看醫生，我們要多多禱告。那天晚上，我看見亞斯敏的媽咪在街上哭，也聽見她的哭聲。

隔天，我又在街上看到亞斯敏的媽咪，她還是哭得好厲害。她對我說：「芭娜，亞斯敏不在了。」我知道她的意思。亞斯敏死了。

書籍介紹

本文摘錄自《我只想活著：七歲女孩的敘利亞烽火日常》，天下文化出版

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作者：芭娜．阿拉貝得（Bana Arabed）

譯者：龐元媛

困在內戰連綿的祖國，她擁有的，只是勇氣。

她發了一則簡單訊息，啟發了全世界：

我需要和平。芭娜 #阿勒坡

親愛的世界，我只希望能過不再恐懼的日子

那一年芭娜．阿拉貝得七歲，開始上推特描述自己和家人在飽經戰火摧殘的敘利亞所經歷的恐懼。她以一則又一則令人揪心的訊息感動世人，並為數百萬名無辜的孩童發聲。

芭娜三歲大時，敘利亞暴發內戰，讓她原本快樂的童年瞬間被打亂。接下來的四年裡，除了轟炸、毀滅和恐懼之外，她什麼也不知道。她的苦難在一場殘酷的圍攻中達到高點，她、父母和兩個弟弟被困在阿勒坡，幾乎被斷了糧食、飲水、藥物和其他必需品。炸彈一次又一次無情轟炸他們生活周遭，熱愛閱讀的她學校被摧毀、最好的朋友被炸死，他們的家也被夷為平地。面對這樣的死亡威脅，芭娜和家人展開前往土耳其的危險逃難旅程。

七歲女孩的文字簡單卻充滿力量，書中還收錄幾篇母親法特瑪令人動容的短篇章節。這不只是一部描寫一個家庭飽受戰爭威脅的動人故事，更以孩子的觀點，呈現這件史上最嚴重的人道危機事件，讓更多人重新思索戰爭帶來的影響。

芭娜持續為自己，以及世界各地因戰爭受害、淪為難民、值得過更好生活的孩子發聲。這是一個極富張力的故事，提醒我們人性的韌性、孩子堅不可摧的勇氣，以及希望的永久力量。這個故事將會為你帶來改變。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航