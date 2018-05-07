銀髮凋零之路（上）：無社緣、無血緣、無地緣的日本「無緣死」

作為亞洲已開發國家，同時也是台灣人普遍印象長壽國家之一日本，現今老年人面臨到什麼社會難題呢？

根據日本厚生勞動省2016年7月27日統計數據，指出日本女性平均壽命為87.05歲、男性則為80.79歲，若跟去年相比，2016年的日本女性平均壽命增加了0.15歲、男性則增加了0.23歲，位居全球第二位，僅次於第一名的香港。

同時，BBC於2017年9月報導出，日本人平均壽命約為83歲，在南部列島沖繩，還有「不朽之國」之稱，因居住在此地的百歲以上老人，就超過400名呢。

從另一方面而言，日本也早已邁入「高齡社會」了。根據國際聯合國定義「高齡社會」，是以年紀65歲以上的老年人口比率為衡量標準，若占人口比率7％，則為「高齡化社會」，若來到14％則是「高齡社會」，再往上若躍升到20％以上，則被稱「超高齡社會」。就目前日本社會老年人口成長趨勢而言，現有約有1,500萬的75歲以上的「後期高齡者人口」，到了2025年則將增至約2,200萬人，到時平均下來，每四人內就有一人是年紀75歲以上的後期高齡者，換句話說，超高齡社會即將到來。

但不論是高齡社會也好，抑或超高齡社會也好，政府當局若沒有穩定妥善長期的老年人長照計畫，抑或是個人安穩的退休生活計畫，在社會內所會引發的問題，著實不小—例如老年人孤獨地死去，即是一個典型問題案例。

2011年前後，日本當地興起「無緣死」（こどくし）流行語。所謂無緣死，指得是一些社交層面狹窄（無社緣）、身邊也沒有親人照顧（無血緣），甚至不喜歡麻煩他人，久未與前後鄰居聯絡（無地緣）的老人，因年歲已高默默死去，甚至淪落到無人收屍的慘況。

這些無緣死老人去世，一般不易被他人發現，而且能認識這些死者的人們也寥寥無幾，甚至有的死者連姓名都無法被人順利地查出，導致最後警方也無法通知家屬來領遺體。

然而，更令人悲傷的是，有些無緣死死者身份儘管被警方查明，相關單位打電話通知家屬過來領取遺體時，有些家屬竟還不願意前往領取—好像死者和他們毫無關係一樣，無緣的人一般。

這些無緣死死者像與他們生前的世界毫無任何緣分。社會政府的輔導、人情的溫暖、家人的關心，在這些老人生命末期，嚥下最後一口氣之際，彷彿全部消失不見。所以，無緣死準確地描述了不少生活在日本高齡社會內，老年人最後淒涼的結局。而與「無緣死」相關連的詞語，還有「孤立死」（こりつし）、「獨居死」（どっきょし）等，這些詞語所具有的共同意涵，皆指向孤單死去的老年人身影。

就日本當地而言，最先著眼「無緣死」問題的是NHK。NHK紀錄片攝錄人員偶然於街上遇見了一位失去勞務派遣工作、從公司宿舍裡被趕出來的五十多歲的男子，此男子失去派遣工作後，久久尋找新的工作，試圖東山再起，而他一開始，晚上只能借宿在便宜的桑拿洗浴店，或者是廉價的膠囊旅館，但日久下來，花盡手邊錢財，最後淪落到街頭，成為街友。

當記者訪問這名五十多歲男子，男子只說自己還不想領政府發的生活救濟金，因為他才五十多歲，還很年輕身體算好，完全可以靠自己勞動養活自己。但讓記者意外的是，他在那次訪談脫口而出，他之所以孤苦伶仃一人生活，在於「他不想因為自己的問題，給別人添麻煩。」即，無論發生什麼事情，他也不想麻煩家裡親人的幫忙，連最親近、具有血緣關係的家人都不想麻煩了，更何況是無血緣之外的外人呢？

這個男子的回答，讓一位參與拍攝人員在之後發行的《無緣社會—「無緣死」三萬二千人的衝擊》紀錄片內，提出底下問題：「所謂關連或是緣，難道不正是意味著互相添麻煩，並且也允許對方添麻煩嗎？」同時拍攝人員也傳來一句感嘆，說道：「『不想給別人添麻煩』，正是表明『關連』是何等脆弱啊！」

流落街頭的這名男子，接受完NHK採訪後便消失了，眾人再也尋不到了，人們猜想，最終他是找到了工作，順利重新開始？抑或繼續是在街頭上，餐風露宿尋找下一份工作呢？然而，人們可確定的是，接受訪問完的他，離開的身影是孤身一人，無依無靠地，即使後來他找到了工作，工作性質也八九不離十，大多不是正職，而是屬於沒有保障的派遣工作居多吧，同時，想必他身邊也缺乏人情關懷的溫暖，最後必定走向「無緣死」的隊伍之內。

NHK七位記者，加上一位導播與兩位攝影師，組成了採訪團隊，耗時兩年，從東京出發，腳步幾乎踏遍日本各地，諸如從最北端的北海道到九州最南端的鹿兒島縣南大隅町，採訪認識無緣死死者的人，抑或擔心自己會無緣死，以及持正面態度，希望能用「結緣社會」終結「無緣社會」（むえんしゃかい）的眾人，製作出以「無緣社會」為切入點的紀錄片，最終也把這些採訪過程收錄成書出版，讓「無緣死」一死成為當年度日本社會最震撼人心的十大流行語之一、21世紀百大關鍵詞、第58屆菊池寬賞受賞。

看看日本，對比韓國，似乎韓國也沒有好到哪裡去？

Photo Credit: Reuters/達志影像

屢次與台灣比較生育率誰最低的韓國，若把韓國生育率與「經濟合作與發展組織」（OECD）主要國家做一比較，可以發現到韓國從生育率最高的國家，變成生育率最低的國家—1970年代的韓國生育率約為4.53位，高於當時OECD會員國平均的1.2位，過了20年，等來到1990年代，韓國生育率已經跌到1.57位，且這20年來，小孩生育率皆低於OECD的平均值。

再過15年，根據韓國企劃財政部「國家預算」數據指出，2005年韓國生育率已經創下歷史新低紀錄1.07位，爾後，2006年1.12位、2007年1.25位、2008年1.2位、2009年1.15位、2010年1.23位、2011年1.24位、2012年1.3位、2013年1.1位、2014年1.2位、2015年的1.25位等，皆低於對比值OECD會員國家，在此期間的平均生育率1.7位；易言之，2000年代後的韓國，平均新生兒生育率一直維持低迷的1.2位左右。

另一方面，韓國當地老年人人口持續增加也成為趨勢。2018年，當地65歲以上老年人口，預計將會超過總人口（約5,000萬人口）的14％，正式宣告進入高齡社會，且根據《英國金融時報》2017年11月報導，韓國生育率若是持續低迷—2016年總出生新兒為40.6萬人，比起1981年的86.7萬人，還少了一半之多——恐怕不出半個世紀，等來到2060年時，韓國當地人口每十位國民中，將會有四位為65歲高齡人士。

生育率低，再加上醫學發達，韓國人的壽命相對拉長。據韓國當地2018年數據指出，韓國國民平均壽命為81.8歲，已經突破81歲大關；同時BBC也於2017年2月報導，指出根據倫敦帝國學院（Imperial College London）和世衛組織（WHO）的研究人員，針對35個富裕國家進行研究，預測出2030年的韓國男性和女性的預期壽命，將達到世界最高水平—2030年韓國女性的平均壽命，將由2010年的84歲攀升至90.8歲，女性平均壽命一舉來到91歲，突破過去人類均壽90歲上限。除位列世界第一之外，韓國也是人均壽命增長最快的國家，同時男性平均壽命也將由77歲提升至84歲，雙雙位居全球之冠，到時可望超越日本，稱冠全球壽命第一長的國家。

然而，人的壽命增長真的快樂嗎？抑或只有正面、樂觀向度呢？韓國當地就誕生出「病院身世」（병원신세）與「孤獨死」（고독사）等語詞，來反應出由此所興起嚴重的社會現象。

►銀髮凋零之路（下）：絕望壽終，長達17年之久的韓國「病院身世」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航