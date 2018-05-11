老的意義是什麼？知道自己會死，不代表不能抱持希望

文：賴喬治．華倫特（George E. Vaillant）

完整：死神別驕傲

老人不過是風中殘燭，

一件拄著拐杖的破衣裳，

除非他的靈魂拍手歌唱⋯⋯

——愛爾蘭詩人葉慈，《航向拜占庭》（Sailing to Byzantium）

掌握艾瑞克森最後一項人生課題「完整」，是指在生命盡頭坦然面對改變與末期疾病。過程中，老年人的掌控能力愈來愈小。第2章提過，「完整」這項任務是指接受自己沒得商量的人生週期。以最極端、最直接的話來講，成功老化的意思是與衰退共存，也因此「完整」這項任務迫使我們在面對失能時，思考人性尊嚴。在人生最後的階段要做到成功老化，的確需要做到接近佛教徒般的接納。據說瑞士精神科醫師榮格大師在人生尾聲，被記者問到變老有什麼感想。榮格回答：「我老了。老了就是老了。那又怎樣。我又不是該死的美國人！」我試著向35歲的兒子解釋艾瑞克森提出的這項人生最終任務，他大呼：「噢，我懂了；『完整』就是接受人生次好的事！」

檢視高齡的動力學，就像看著一棵古樹，可以惋惜被時間修剪、不再存在的茂密枝葉，也可以欣賞剩下的簡單樹幹伸展姿態。你永遠會感到一個兆頭，甚至是一股恐懼，知道死亡將臨。然而，你也永遠——如同枯萎的橡樹——每年春天都會冒出新芽；老化永遠同時包含發展與衰退，直到最後死神降臨。

傑出記者馬爾文．巴瑞特（Marvin Barrett）曾一路挺過癌症、心臟病與中風，他在78歲寫道：

老年是平原，是高原，一望無際，只有地平線；少有可以辨識方向的景物，至少乍看之下找不到可以依循的足跡。一生習慣了界限、方向指示與路標後，你站在那驚歎，自從20歲就沒感受過那樣的平靜——壯麗景象令人心生敬畏。

美國文學評論家考利在《八十觀點》一書中，試圖描述那片高原上的景象。他說人發生以下的事之後，就知道自己老了：

藥櫃裡有愈來愈多小瓶子。

時間一年年過去，他的手愈來愈碰不到腳。

下午打瞌睡。

骨頭痠痛。

決定晚上再也不開車。

如果發現一腳穿棕色鞋子，一腳穿黑色鞋子，鞋櫃裡很可能有另一雙類似組合。

考利用芙羅里達．史考特——麥克斯威爾（Florida Scott- Maxwell）的話來平衡令人憂鬱的老年景象。她是演員、家庭主婦、作家與諮商心理師，83歲時在《日子的測量》（The Measure of My Days）一書中提到：「我們老年人知道，老了不只是不行了而已。老化是一種被巨大力量帶著走的多變歷程，有時幾乎超出我們所能承受的範圍，但有時也能把我們帶到高峰。如果說老化是一種深沉的挫敗，同時也是一場勝利。我的70歲人生有趣又祥和，但80歲人生則充滿激情。年紀愈大，情感愈濃烈。」

78歲的特曼女性愛格尼斯．艾克雷斯（Agnes Eccles）告訴我，自己過去三年因三度手臂動脈阻塞而多次住院。此外，她動過髖骨骨折手術，最後不得不進行全髖關節置換術。「這些身體上的打擊造成我失能，但沒擊倒我。我碰上疾病後的成就是依舊還活著，並且感謝自己獲得的一切恩典。」

近期的研究問卷詢問她未來的目標，她並未勾選「平靜死去」對自己來講是否重要，在方框旁寫上：「誰能選擇？死神要來，就是會來。」她也沒勾選「貢獻社會」是否重要，在一旁寫上：「我已經用小小的方式做到。」她的過去替她留住夠多意義，她能以平靜之心接受逐漸衰弱的身體剝奪尊嚴。「我們有的人可以和雀巢三花奶粉那堆牛一樣，開心坐著反芻食物⋯⋯我們能正面迎擊局勢的能力，以及不慌不忙處理緊急情況的能力，也是不容忽視的禮物。」

成功做到「完整」這項任務，不一定代表已經掌握先前人生的所有課題，但人生研究顯示能先做到的話會有幫助。正向老化永遠以充滿活力的方式面對改變、疾病與環境失衡。正向老化並不單純只是避免身體機能衰退，也絕對與逃避死亡無關。

我們問哈佛樣本以下問題：「如果您能與我們分享智慧、人生法則，或您在一生之中撿拾到可以傳給下一代的珍貴『珍珠』，我們將深感榮幸。」一位研究成員回答：「我認為對下一代來講，我們開心接受晚年相當重要—開心又有自信—我們不一定是對的，但堅持自己對於意義與公義的追尋是好事。那將是我們最寶貴的遺產—相信不論是現在或過去都該活出最超越極限的人生。」

不過，老人是透過自己的身教而非言教，讓年輕人明白人生最後幾年的尊嚴。特曼女性艾倫．凱勒（Ellen Keller）要求我們在中午到她家進行訪談，因為她通常得花一整個早上才能起床，到了下午二、三點又累了。凱勒罹患末期肺氣腫，過去十年間，每年至少得住院一次。除了肺氣腫，還至少有兩年的時間有慢性帶狀皰疹問題。雖然還有白內障問題，好消息是醫生說她剩下的壽命並未長到需要動手術。凱勒的房子不論是外觀或內部擺設，看起來都像英格蘭的古樸小屋，不像任何我們先前造訪的加州房屋。那棟屋子位於十分美麗的街道，立著白色柵欄、百花齊放的花園，以及爬滿整面牆的攀緣植物。屋內每項擺設都比較接近維多利亞風，而非加州風。每樣物品似乎都代表著一段特殊回憶。

凱勒是卡車司機的遺孀、小鎮巡迴樂師的女兒，額頭高、笑容親切、舉止優雅，最令人訝異的是留著一頭近乎波西米亞風的灰色長髮。雖然臉上皺紋讓人看得出年紀，穿著打扮有女孩子氣息，身上是簡單針織衫、名牌藍色牛仔褲，以及金色珠寶。身材十分苗條，而且沒忘了如何遊戲。

凱勒現在靠每個月八百五十美元的社會安全福利支票以及一小筆積蓄過活。先前她不得不拿房子去抵押二胎貸款。二十年前，她智能障礙的女兒顯然得把自己的孩子交給福利機構，當時凱勒與先生便決定：「我們必須活久一點，讓孫女的人生能夠開始。」他們扛著那份責任活了二十年，報酬是孫女可愛的兒子，「他是我最心愛的小傢伙。」此外，凱勒的兒子也每晚打電話回家。凱勒同時與過去和未來保持連結，甚至一直延伸到第四代。

凱勒早上十點才起得來，下午五點又得躺回床上，孫女會幫忙帶晚餐過去。凱勒說自己依舊能醃梨子，也能做蘋果醬。如果慢慢來，也依舊可以自己購物，不過無力走到公車站，無法利用公共交通工具，也無法爬樓梯或自己鋪床。洗澡很不容易，洗完後要穿上衣服也不容易，這項要耗雙重力氣的動作令她氣喘吁吁，不過最難的地方其實在於無法掌控自己的身體。我們因為知道失去控制能力是老年的詛咒，特別詢問她如何處理這件事。凱勒解釋，自己每失去一項身體功能，就會坦然承認並難過一陣子，接著就會比較容易接受。面對的方法就是讓平淡與激情能夠歸一。

凱勒的咖啡桌中間放著一個菸灰缸—那是她的「暗殺者」默默留下的紀念品。凱勒解釋自己目前依舊無法不碰菸，從1937年就開始抽，半世紀以來每天要抽掉一包。現在雖然肺活量嚴重受損，依舊每天抽八根菸。她說自己曾兩度試著靠催眠療法戒菸，但徒勞無功。

凱勒除了帶有女孩氣質，另一項突出的性格是脆弱，訪談期間顯然保留力氣，動作十分遲緩，身體失能情況相當明顯，我感到一陣微風就能帶走她。不過，凱勒依舊面帶微笑，儘管虛弱，那不是烈士壯烈成仁的笑容，而是長者令人感到真心快樂的微笑。如果說凱勒不甘願的躺在臨終病床上，她依舊保有幽默，給人一種真誠感，不過不是喜悅。她有耐心，但活力不再。我和妻子感到印象深刻，你會喜歡上她這個人，簡單純樸，以及最重要的是充滿尊嚴。人生求而不可得時，「完整」是接受人生次好的事。

此外，凱勒讓人看到，女性可能比男性更難接受老年任務。女性必須重新學習和青少年一樣，把專注力放在自己身上，而不是他人身上。

凱勒雖然宣稱自己行將就木，上週才剛和孫女朋友到燭臺球場（Candlestick Park）看舊金山巨人隊的棒球比賽。孫女還帶她去門洛帕克（Menlo Park）的露天園遊會。那是她第一次推新輪椅出門。

被問到最老的朋友時，凱勒提到以前在「佛雷斯諾福利部」（Fresno Department of Welfare）一起工作的女士。那位朋友現在定居門洛帕克，但行動能力有限，因此兩人靠電話聯絡。被問到最願意麻煩誰的時候，凱勒說自己是「四人寡婦團」成員，「我們彼此依靠，一起慶祝彼此的週年紀念日。」凱勒必須倚賴其中一位寡婦朋友帶她到醫生那打流感疫苗。

凱勒時常想起與死亡有關的記憶，回想起母親臨終前，自己待在她床邊，突然間明白「自己再也不是女兒，而是媽咪」。丈夫的死更令人恐懼，她向治療師堅稱自己走不出去，不過治療師告訴她：「你可以的。當她告訴我：『我們需要你』，有這句話的鼓勵就夠了。」凱勒開始當安養院義工，「協助其他人走出傷痛」。凱勒解釋，自己花很多時間陪伴臨死之人，希望自己死前的表現能成為子孫的模範。她接受自己即將離開人世的事實，「只不過有時我會說：『可惜啊，我還想再活久一點』。」此外，凱勒也相信自己會以某種方式和丈夫在天上相會。「人生經歷這麼多事的目的，不會只是為了塵歸塵，土歸土。」知道自己會死，不代表不能抱持希望。

凱勒認為，成為安養院輔導人員「是我人生的高峰⋯⋯安養院工作很好的地方是施比受更有福⋯⋯我得到好多愛，無法感到自己貧窮。」凱勒的話不太符合自己的真實人生，她其實一輩子受困於貧窮，然而懂得感恩和幽默一樣是靈丹妙藥。

凱勒在青少年時期被牧師性騷擾，也因此對組織型宗教的偽善感到恐懼，日後不曾踏進任何教堂一步。儘管如此，她表示：「我知道冥冥之中自有一股力量。」凱勒的感恩之心源自何方？我必須坦承我不知道。感恩、希望，以及成熟防禦機制（例如：石東教授的自制〔「壓抑」〕、凱勒的幽默）的源頭是個謎。

凱勒的情緒一直在波動，最近變得更為自省與焦慮，不過我們談到死亡時，她有辦法相當溫和的自嘲，微笑表示：「我正在快速走下坡，但還有好多事想做。」被問到自己留給後世最大的遺澤是什麼，她一開始堅稱不知道，但後來想了想之後回答：「我的家人會有善報。」她的遺澤將是家人被愛、被支持；她相信自己讓家人感受到有人關心他們。凱勒細數自己帶給孫女的麻煩，但不內疚，也不諱言自己因為生活起居需要有人照顧，造成他人很大負擔。她雖然再也幫不上別人什麼忙，但她坦然接受這個事實。人死之前，原本就得麻煩別人。

凱勒即將過世前，她的屋內充滿六代家人的回憶。一年前，醫生判斷她剩六個月至兩年壽命，她便開始安排後事，「讓我離開時大家比較容易處理。」她的房間堆滿檔案盒與相簿。這位當曾祖母的人給我們看相簿，裡頭放著她母親與外祖母的照片，還給我們看她當傳教士的祖父母從印度帶回來的棋盤，以及一把她母親出生時製作的椅子—歷史超過一百年。我們準備離開時，凱勒提到自己已經準備好生前遺囑，家具也都貼好要贈送給哪個兒孫的標籤。

在訪談的尾聲，我和太太都感到筋疲力竭。凱勒十分脆弱的外表底下，埋藏著她好好壓抑住與抗拒的沮喪之情，甚至可以說她制伏沮喪。她是真心沮喪，但由於內心深處已經接受死亡，不讓沮喪妨礙溫暖陽光灑落她的英式小屋。她的一生過得不太平順，不過近日已經明白施比受更有福，也不畏懼死亡。

相關書摘 ▶退休的重要課題是學習「如何放下自尊，但依舊尊重自己」

書籍介紹

本文摘錄自《哈佛教你幸福一輩子：史上最長80年指標研究，揭露快樂到老的智慧》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：賴喬治．華倫特（George E. Vaillant）

譯者：許恬寧

史上最長80年哈佛研究，追蹤個案超過800人

首度揭開創造幸福、快樂到老的人生密碼

老年就像照顧秋日花園，完成收穫，並細心做好讓花園過冬的準備。

老年的意義是去愛、去工作、學習昨日不知道的知識，並與所愛之人共享寶貴時光。

哈佛大學〈成人發展研究〉自1938年啟動，迄今持續進行，是史上最長的社科研究計畫。這項研究有如探索老年的豐富礦脈，讓後人循跡前行，並指引我們：「老的意義為何？」「如何幸福到老？」

不必含著金湯匙，也能幸福一輩子

哈佛研究小啟示

曾經遭遇不幸，不代表一輩子都會不幸福。

不把自己當病人，生病也可以享受生活。

50歲的婚姻和人際關係，可以預測80歲的生活滿意度。

退休後交新朋友、學新東西的快樂勝過退休金。

50歲開始還來得及！只要培養良好生活習慣，便能老得健康有活力。

「老得好」的重點是原諒、感恩與喜悅。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航