銀髮凋零之路（下）：絕望壽終，長達17年之久的韓國「病院身世」

►銀髮凋零之路（上）：無社緣、無血緣、無地緣的日本「無緣死」

若說日本當地流行「無緣死」的嚴重社會問題現象，那麼即將在2030年超越日本，成為全球壽命第一長的韓國，同樣也面對到了一些問題。諸如在老年人壽終正寢前，將近有平均17年之長的時間，都是作為「病院身世」（병원신세）活在世間上。

「病院身世」是什麼意思呢？平常人生病，上醫院看病問診治病，稀疏平常，病好了馬上就回歸到自己正常生活，然而病院身世的人們並非如此，它專指頻繁地上醫院的人，甚至長年往返醫院掛病號，躺在病床上，老是麻煩家人照顧或是醫生、護士的人，彷彿上醫院才是他生活的重心與活動場所。

2016年韓國當地推測，2015年出生的新生兒國民，平均壽命可以來到82.4歲，同時，若是排除「三大死亡原因」（3대 사망 원인）—依順序排列為癌症、心臟疾病、腦血管疾病（其中包含諸如腦出血、中風等），韓國國民將近還可以平均多活上七年之久。

首先，我們若是先針對這三大韓國國民死亡主因加以詳細分析的話，2015年韓國當地統計廳資料指出，每10萬名死亡男性數中，有將近187.3位主要死於癌症病因，女性則是114.4位；次之的心臟疾病，男性則是占了55.0位，女性則是56.2位；第三大死因的腦血管疾病，男性則是46.3位，而女性則是49.7位，共計這三大死因在2015年度，占了全體國民死因的47.0％。

因此，專家推算出，若是國民平均壽命排除掉三大死亡主因癌症下，男生平均可以多活4.9年，女性則是可以再多活2.9年，若是全部把這三大主因排除的話，國民平均壽命可多延長7.1年。

然而，就在此假想式理想性的推算下，我們卻看出「長壽卻不健康」的社會面向—即在OECD的35國家內，韓國女生平均患病（包含可能因交通事故，或登山摔傷等日常生活意外，重傷治療入院）時間長達20.2年，男生則是14.6年，分占OECD國家內第四位與第15位。

這樣換算下來，韓國國民平均壽命雖然增加，但是在人生旅途上，人們真正保持健康身體，沒有上醫院麻煩醫護人員的時間，平均僅僅只有64.9年，占了人來到世間走一回的78.8％時光。剩下來的人生時光，都是奔走於大小醫院的「病院身世」了，這也難怪韓國人自嘲，儘管國家國民平均壽命增長，卻造就另外一個負面面向的病院身世一詞。

接著病院身世流行語衍伸而來，韓國相較於日本當地指向孤單老人一人死去的「無緣死」、「孤立死」與「獨居死」等嚴重社會現象，相對應的概念，則是「孤獨死」（고독사）一詞。

韓國的孤獨死如同字面一般，描述多為老年人在走完人生最後一程，嚥下最後一口氣的身影。此孤獨死現象，根據當地統計，多好發於40-50歲年齡層人口，且多為孤家寡人生活狀況下。

2010年韓國約有414萬人孤身生活在外，而過了六年之後，等來到2016年，這樣的單身生活族則增加了125萬人，突破539萬人口，目前人數仍是不斷地增加中。

就這些539萬單身生活在外的人口中，其中又以20-30歲年齡層的青少年居多，但這也不奇怪，因為我們可以想像，20到30歲正是人們出外求學、畢業後求職，打拼事業之際，多為一個人離鄉背井，生活在外打理自己，衝刺學、事業之黃金時刻。

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然而，值得警惕的是，在50-60歲的年齡層中，卻從原先的59萬遽增到91萬人，成長幅度巨大，將近六成。而這年紀「還」會造成自身單身生活的因素，比起20-30歲人士主因出外求學，工作打拼而獨居因素來得更為複雜—50多歲本是已成家立業、事業有成、將近邁向含飴弄孫之年紀，卻「還」落得一個人獨自生活，其中大多因與配偶離婚感情問題，或是臨時被公司資遣經濟危機，甚至是因個人健康不佳，不想麻煩家人等許多因素導致而成的，而這些50多歲年齡層是潛在孤獨死的最大受害者。

舉例而言，根據韓國社會財團法人針對「首爾市孤獨死現狀與支援方案研究」（서울시 고독사 상태파악 밒 지원 방안）報告指出，統計2016年一整年發生在首爾市內孤獨死的總數，約有163件，其中發生在20到49歲（細部為20-29歲、30-39歲，與40-49歲等三項目年齡層）的人只有55件，然而，發生在50多歲則是高達58件，比前面三項總和還多，繼之60歲到70歲以上的孤獨死案件，也高達50件（包含無法判斷年紀2件）。

若是放大到全國孤獨死的整體人數而言，根據韓國保健福祉部統計，2013年全國孤獨死死亡人數為1,280位，2014年為1389位，2015年為1,679位，2016年1,832位，四年之間增加57％，2017年人數則是突破兩千位紀錄，創下2010位死者記錄。而從這五年的指數來看，孤獨死的人數仍在持續攀升。

再進一步，從與家人分開居住的老年人口（65歲以上）層面來分析，由2013年的原先110.7萬人，也於短短四年間，增長了20萬人，來到133.7萬人，而這些將近140萬老年人在人生最後一途，都有極大可能，列隊排入到「孤獨死」行列中。

2016年，日本當地不分年紀「無緣死」的人數，來到17,433位，占整體國民死亡人數比率的3.5％，但這只是官方「發現死者」的數據，我們知道真實的數據，可能還多上好幾倍。

然而，韓國「孤獨死」人數似乎也不容小覷。若是我們集中韓國當地65歲以上，且死於事後被人發現的孤獨死老人，根據統計2012年約有175名左右，然而過了五年後，2017年則來到392位，呈現2.2倍的成長。

其中諸如被報導出來，從2013年以來，就領著政府基本生活津貼補助金過生活的61歲游姓婦人，之後她也曾長達約四年期間，拖著患上大小病痛身體，度過晚年「病院身世」時光，儘管政府單位於期間有注意到，且試圖輔導她，但在2017年2月游姓婦女最後一次與住處房東聯絡後，便銷聲匿跡、消息無存，等到人們於2017年6月19日主動發現陳屍在家的她，已經是游姓婦人嚥下最後一口氣的四個月之後了—孤獨死的她。

這樣的孤獨死新聞事件層出不窮，甚至韓國當地統計2012年至2017年數據，提及這期間約有1,500位孤獨死死者，華麗的首都首爾為首位，有412位、次之為京畿的216位，而第三位為仁川則為169位。然而，這還僅僅是官方數據，我們更可以想像，已經呈現冰冷體溫、臥躺在屋內一角，等待他人發現的孤獨老年人屍體，應該更多吧。

且從第一名與第二名的比數相差距大，將近來到一倍的現象，讓人看到理當人越多的首都，應該人們更有機會接觸到人群，更便於享受到人與人之間的溫情交流，似乎並非如此。

韓國不是「有情社會」嗎？怎麼會這樣呢？

人擠人的首都首爾，人感受到的是人潮的寂靜，孤身更顯得落寞，更能體會到孤獨，若是加上病痛纏身，淪為病院身世的話，很難不造成孤獨死現象產生。

看看日本，對比韓國，再回頭想想台灣—台灣預計於2018年，65歲以上老年人口比率將達14.36％，正式邁入國際慣稱的「高齡社會」；甚至持續低迷的生育率、老年人口的增加，再過八年的2026年，台灣更將走入「超高齡社會」，老年人口比率即將達20.63％。

台灣社會是否會產生如同日本的「無緣死」、「孤立死」與「獨居死」現象，抑或走上韓國的「病院身世」、「孤獨死」之路呢？這真值得我們好好深思的課題。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航