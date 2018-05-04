如果女兒只喜歡穿男生的衣服，該怎麼辦？

我有一個兩歲的女兒，早兩天我和我媽媽坐在客廳看到小孩玩耍的時候，媽媽問了我一個問題：「如果小孩到了六歲，只喜歡穿男生的衣服，每每穿上就耍酷，那你會怎樣？」

我這個問題寫在自己的臉書和專頁上，大概是朋友和讀者都是比較開放的人（保守的家長可能一看到我就跑走了），大家的回應都是「隨便她吧」、「女生也可以帥氣」這類，或者是勸說我們順孩子天性。那天我也是這樣跟媽媽說：「愛穿就穿呀，一起去買男裝。」媽媽說，她這樣問是因為她的一位朋友跟她投訴說，一位晚輩的女兒整天愛穿男裝，她非常接受不了，覺得必須要趁年紀小時「糾正」。她說：「就是，穿男裝有什麼問題？」

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糾正這兩個字好熟悉，就像是上世紀的同性戀糾正治療一樣，因為你的性取向有異於異性戀框架，所以需要「糾正過來」。當我們以為社會有足夠的開放性時，還有一些人對女生穿男裝，或者男生穿裙子有那麼大的反應，就像是卡在牙縫間的肉末般，必須把它給剔除出來。

我對媽媽說：「就是啊，要趁小孩年紀小，把長輩的觀念糾正過來。」

成人才是那需要糾正的，以為世上只有那麼一條金科玉律。後來我把這事跟女兒的父親討論，他給我拋出了另一個問題：「如果小孩上了小學，也不願意穿女生校服，要穿男生校服，那又怎樣？堅持穿男生校服而遭到霸凌，那又該如何？」其中一位朋友在臉書上建議，我為了讓女兒可以穿褲子上課而成為抗爭媽媽。這剛好也是我回應女兒父親的答案：如果學校不讓她穿褲子上課，我就只好陪她抗爭了。但女兒的父親提醒我，有時候校園霸凌才是最可怕的地方。

校服從來是性別也是身體自主的戰場，從男生的襪子長短到女生的瀏海、胸圍內褲的顏色都被校規所規管。讀書的時候，我看著那些抓女同學髮飾儀表的訓導老師就覺得愚蠢︰你們每天花那麼多的時間，就是為了逼一個青春期女生脫掉她罩在白校服上的毛衣，好讓你們抓到她黑色的胸罩，這難道不是另一種的偷窺狂嗎？在他們的眼裡，學生們都是一具具赤裸裸等待性化的肉體。

我也曾目睹剃了帥氣平頭裝的學姐被老師抓出去責備的場境，但是校服也不是那麼必然和鐵板一塊的事情，去年英國埃克塞特市伊斯卡學院（Isca Academy）的男學生在高溫下挑戰不准男生穿短褲的校規，集體穿著裙子上學。因著家長的支持，校方非但未予處分，更不排除因而修例。[1]

又或者是日本山梨縣富士吉田市的縣立富士北稜高中的交換校服日，男生女生穿上異性的校服。[2]至於香港，雖然曾有男學生在便服日穿校裙回校而遭到記過處分，但實際上穿異性校服沒有觸犯香港法例，根據2014年平等機會委員會出版的《種族平等與校服》雖然著墨種族的部份較多，但內文亦有指出「校方應以開放態度制訂校服規則，避免性別定型。校服標準應均等地套用於男女生。」[3]所謂均等，亦應理解為男女對穿什麼校服有相同的權力。

如果我的小孩要穿異性的校服上學，那媽媽也只好奉陪到底了。

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在這之前，我希望帶著女兒去見識不同性別的朋友，看看這些酷兒是如何成長過來的，他們所經歷的快慰與被霸凌。越過界線是有代價的，可能是霸凌，也可能是一些朋友間的冷言冷語，在挑戰常規與定型的過程裡會有挫折，但重要的是我們如何陪著孩子和理解和跨越這些難過，支持他們的選擇。

特立獨行，但並不孤身一人。

此刻我這位正在對世界建立概念的女兒，有時候會指著書上短髮穿裙子的人兒說「哥哥」，有時候又指著長髮穿褲子的人兒叫「姐姐」，我每次回應都說：「啊是姐姐嗎？」、「啊這是哥哥啊？」就算和我的認知有所不同，我也沒有想要「糾正」她的意思——有什麼好糾正呢？就算是長著陽具也不代表認同自己是男性，那我們又如何從外表去判斷一個人的性別？

如今她的腦裡對性別有著隱約但又處於模糊不清的概念，會興高采烈地把蝴蝶髮飾別在最好的小男友髮上，我覺得這種性別惑亂的狀態真是美好，我們奮力爭取建立一個性別平等的世界，但天國就在此處，在還未受到社教化定型的小孩眼內， 一切都可以發生，一切都是新的。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎