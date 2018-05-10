《明治維新》：在傳統與西學間，勾畫可替代幕府的天皇體制

文：威廉・比斯利（William Gerald Beasley）

1868年最初幾周日本政治的中心問題是在天皇統治被「恢復」後，德川家族是否，或者在何種程度上，應該保留政治影響力。但是，幾乎同等重要的是藩國與中央政府關係的改變必須走多遠的問題。換句話說，當時的人們爭論的問題只侷限於相當狹義的政治領域，涉及的是政府的組織以及政府組織的性質問題，諸如封建制度與由天皇任命官僚的郡縣制度相比的優越性問題。

最初，有關社會經濟結構的問題，除了那些與權力歸屬直接相關的問題，均未被提出。從邏輯上而言，這場爭論從檢討天皇的地位開始，因為對他個人的控制一直是此前鬥爭的焦點。

在好幾個世紀裡，日本天皇一直是一個象徵，而非一個統治者。他是「民族獨立、歷史傳承、國家統一、內部和諧以及統治者與被統治者之間和諧」的體現。因此，對於維新領導人而言，天皇非常重要，因為他能夠給予明治政府領導人以合法性，一如在過去的近七百年中，天皇的先人給予將軍以統治合法性一樣。

像德川統治者一樣，明治領導人也給予天皇以巨大的儀式性尊敬。這樣做使他們能夠在一個「不因對德川政策負責而被玷污的」主權的名義下，強調一種文化的延續，但實際上他們所追求的路線在日本歷史上並沒有真正的先例。從長遠的觀點看，這一點，對他們把對日本人的心理衝擊控制在最低水準，重新塑造日本人的生活方式來說，是至關重要的。從短期的觀點看，這一點也是把難以控制的諸藩聯盟維持住的關鍵所在。如一位當時的觀察家所言，新政府的存在一度「完全繫於他（天皇）神聖之名的光環之下。」

但是，由此我們絕不能推斷明治政府的功能只能在一個中央集權的行政框架下運作，一如早些年間志士所鼓吹的尊皇主義並沒有排除封建國家的存續一樣。像真木和泉和武市瑞山一類的志士，雖然常常蔑視他們的藩主，卻並沒有廢除藩主賴以生存的整個體制的打算；他們提出以天皇為中心的封建制度取代幕府，創造一個天皇所有的國家，他們以及朝廷公卿都能從中獲得一定的回報。因此，他們對江戶的仇恨，起因於希望實現驅逐外夷，絕非必然意味著對革命性創新的呼喚。

實際上，在這一點上，我們必須轉而思考另一個不同的傳統，一個與其說是政治的倒不如說是學術的傳統。這個傳統視封建制度為對中國規範的背離，而這個規範在日本非常久遠的古代就已確立。

德川的學者不會意識不到他們生活在一個與中國有很大不同的政府體制下；其中的不同，不僅在於天皇和將軍的雙重權威，而且也在於領地制、封建義務和世襲身份上。他們明確地把一個具人身依附和分離主義傾向的制度（封建），同另一個強調中央集權的制度（郡縣）區分開來，而且會非常自然地會比較其制度的優劣。

封建諸侯自己，和幕府以及大名的儒教學者們認為，封建制度對軍事力量的增強，提供了比中國體制更好的基礎；他們還相信封建階級結構提供了一種中國所無法企及的持續的社會穩定性。然而，作為儒家學者，他們對他們所教授的東西是否受到重視，有著一種職業利害的關切。這一關切又夾雜著他們對在中國，如他們當中的一位學者所言，「生於農家之人」亦能「升至國之宰相」的景仰。所以，對於他們來說，兩個傳統中的任何一個都並非必須不遺餘力去衛護。

這一事實對日本進入現代世界具有某種重要意義。

首先，因為兩個體制都為人熟知並在部分上被接受，因此，就有了把忠誠從「封建」制轉向「官僚」制而不掀起巨大的情感波瀾的可能。

其次，因為關於官僚制的知識僅僅是學理性的——作為一種現實的官僚制在歷史上和地理上都是遙遠的，所以用新概念重新塑造官僚制並不困難。鴉片戰爭時期，日本評論者把中國的戰敗歸罪於其行省制度在軍事上的缺陷。他們相信封建制能夠避免這些缺陷。然後，當他們自己的國家與西方打交道也不成功時，他們開始論證封建制也有缺點，尤其有問題的是一直備受珍愛的諸侯分立制度。這個制度導致的碎片化和分立化，置整個國家的安全於危險之中。這實際上是在以「西方的」方式，為中央集權官僚制做論證。不過，他們能夠把這一制度附會為熟知的郡縣制，而非某個西方的模式，使這個制度為人們接受變得大大容易起來了。

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在日本就以上問題進行論述的人中，大多數是為藩主服務的武士學者，然而正是在天皇朝廷中，存在著一種可歸之為中國式中央集權結構的殘留。很重要的一點是，這是後來被取代的八世紀模式的殘留，而不是當時的宮廷高級職位，這些職位如關白是幕府藉以在朝廷行駛權力的管道。因此，在這個背景下，呼喚回到過去——復古一詞意為恢復古代，就意味著在宮內，權威從藤原家族轉移出去，一如在全國，權威從德川家族轉移出去一樣。毫無疑問，出於這個理由，王政復古的號召對如岩倉具視那樣的低級公卿具有巨大的吸引力，如果一切照舊，他們不可能指望獲得最高的官職。

確實，正是岩倉提出了以日本這一傳統特徵為基礎的憲制方案。在他於1867年春天為雄藩大名來到京都與慶喜討論兵庫和長州問題而準備的一份文件中，他已經就日本在其統治者每每執迷於「為小權而爭執」的局面下，怎樣在政治上變強的問題進行了探索。他說，只有一個解決辦法：「把全國六十多個藩國改造成一個堅強的帝國，以此保證民族的統一。」

不過，儘管如此，岩倉仍舊感到封建制力量強大以致無法忽視：「自鎌倉幕府創建（1192年）以來，軍人家族一直擁有自己的領地，各個領主在自己的領地內經營管理。現在，任何貿然管制他們的企圖都將困難重重。但是，如果不進行管制，我們就不可能奠定向世界展示天皇優越的基礎。」因此，在他的心目中，他所預期的願景僅僅是藩國臣服朝廷，而非摧毀藩國。

岩倉提議建立地區政府，這些政府的行政管理範圍將大於藩國，這個制度復活了八世紀的「七道體制」，即在京畿區域內的五國（又稱畿內）之外，日本全土被劃分為七道。統治這些地區政府的官員「將從天皇家族親王、宮廷公卿和封建領主之中，按選賢任能的原則任命。」這些人將按一定的期限在道內輪流任職，並「承擔指導和控制道內封建藩主的職責⋯⋯並協調彼此之間的行政管理責任」，貫徹為國富所需要的新舊政策：促進農業，開荒墾殖，為福利專案籌集資金，擴大稅基；發展對外貿易；於小學之外，在每個地區建立一所地區性大學，這些學校的授課應包含儒教價值，確保國家的年輕一代不至於「為逐利之途所誘惑」，即便他們被鼓勵走上這樣一條道路。

岩倉在這個文件中提出的建議，預見到了不少明治政府早期所要面臨的問題及其對策。實際上，唯一缺失的是那些最終將為明治政府塗上現代官僚、工業和軍事體制色彩的西式元素。同樣在政府問題上，他勾畫出一個可替代幕府的天皇體制，但這個體制既沒有讓權力從當下的統治階級那裡旁落他人手中，也談不上對封建體制及其政治形式作完全西式的攻擊。可以說，岩倉所論就是日本傳統憑其自身所能走得最遠的地步。

當然，另一方面，日本不再侷限於它自己或者中國的經驗，無論在文化上還是在政治上都是如此。其悠久的「蘭學」傳統，於19世紀中葉在外部威脅的陰影下在深度和廣度上大大擴展。而到明治早期，這一傳統又因外國領事和公使願意教授日本人西方社會的運行方式，以及那些到過外國的日本特使和學生的親身觀察而加強。

在幕府自1860年開始的外交出使活動中，有的人就專門負責搜集有關西方社會制度方面的情報，以為他們自己和上司所用。好幾個藩國獲准派遣自己的人員加入幕府的外交使團。而有的藩國則自行派出留學生甚至使團，如薩摩在1865年所做的那樣。在少許場合下，還有個別積極分子能夠自費出洋，只需得到官方的贊成；例如，在長州就有好幾例。

結果，到王政復古的時期，日本已經擁有了一個「專家」核心，他們的知識，在有的場合中，僅僅是建築於對歐洲或美國的一次訪問的基礎之上；但在另一些場合中，則反映了他們長年學習的結果，或許包括在西方大學學習的經歷。這些「專家」不僅能夠在科學和技術方面，而且也在法律、政治、經濟和哲學方面，以其所學補日本傳統之不足。

當時，一方面，在日本居住的西方官員和人士一般都好為人師，而另一方面，武士官員都受到中國式的上書請願傳統的薰陶。這保證日本的統治者能夠從這兩個集團那裡——無論是他們自己的毛遂自薦還是應政府的要求——獲得大量的建言。這些建言通常出自於那些地位較低的日本人之口，唯有在建言是有吸引力的時候，他們才可能產生決策影響。西周儘管在萊頓接受過訓練，但在幕府的最後幾年中卻基本被忽略而倍感挫折。然而，當有想法的人恰好也是有地位的人的時候，他就能向政府高官們面呈自己的觀點。正是部分由於王政復古使不拘一格廣開言路之風盛行，或者至少是由於出現了從重地位向重能力的轉變，維新開啟了巨變的大門。

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書籍介紹

本文摘錄自《明治維新》，遠足文化

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作者：威廉・比斯利（William Gerald Beasley）

譯者：張光、湯金旭

比斯利的《明治維新》是一部史論結合的歷史著作。大體上按照歷史發展的時間順序，依次探討維新政治的各個階段。導論以簡明的方式討論至1970年為止，有關解釋和評價明治維新的性質、地位和歷史影響的主要學說及代表學者、著作。

它的導言也是全書的第一句話是：「在十九世紀中期的幾十年裡，中國和日本都面臨著來自西方擴張的威脅和壓力。」這些威脅和壓力使兩國都陷入政治和軍事的危局，對兩國的傳統政治文化都形成致命的挑戰。兩國對這些威脅和壓力的最初的反應也多有相似之處：「不分青紅皂白地一概敵視，文化上盲目自大，不情願地承認自身在『財富和力量』上的劣勢。」

然而，這些反應在中日兩國所引發的後果卻大相徑庭。在前者那裡，對內保守主義聯手，對外節節退讓，直至王朝覆滅和革命到來；但在後者那裡，「以夷制夷」卻獲得了成功，一系列建立「現代」國家政策的實施使它最終成為一個與西方平起平坐的強國。「於是，與日趨貧困、內戰不已的中國不同，日本走向了帝國與發展工業之路」。緊接著這段話，比斯利斬釘截鐵地寫道：「明治維新乃是這一對比的核心所在。」

身在與日本、中國一衣帶水的台灣，時值這場撼動日本歷史的革新屆滿150周年，本書值得讀者駐足一覽。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航