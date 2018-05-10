《明治維新》：信念被統治者蔑視，暴力反抗成為武士的唯一出路

文：威廉・比斯利（William Gerald Beasley）

對維新社會（雖然未必是對其領袖意圖的）特徵的一種檢驗方式是考察它引起的反對力量，後者可以說是明治政府政策的一面鏡子。有的決策無可避免地是分裂性的，儘管關於團結就是力量的話題不斷地被提及。這裡的團結是大多數人心目中所有的特指的團結。木戶孝允在1873年底反思他在歐洲得到的教訓時，把團結放在摧毀封建主義的背景下考慮：

一根木棍，哪怕是很粗的木棍，也可被小孩折斷。但是，要是把十根木棍，哪怕是很細的木棍，綁在一起，一個成年人也難以把它折斷⋯⋯同理，如果一個國家由多個小君王分治，各人在自己的地盤上具有完全的權威，⋯⋯各個君王就將追求於己有利的目標，為他自己的收益出謀劃策。在這個體系下，國家強盛變得虛無縹緲⋯⋯這樣的君王怎能抵抗一個能把各方力量團結起來的強敵呢？

在其後的一年中著文主張日本創設代議制的板垣退助，則以相當不同的觀點看待團結：「怎樣才能做強政府？需要依靠帝國人民的同心協力⋯⋯一個由人民選舉產生的國會，將在政府和人民之間創造一個感情共同體，它們相互結合成一個整體。那時，也唯有那時，國家才會強盛。」

甚至大久保利通也承認政治形式對國家的統一和強大至關重要，雖然他在儘早頒佈憲法這一特定問題上反對板垣的觀點。他說，英國這個人口和面積均不及日本，卻「把它的權力延伸至海外，把許多土地置於其控制之下」的國家所樹立的樣板，證明了「國家的興衰取決於支持它的民眾所具備的素質，以及培育這一素質的政府體制。」在日本，「當人民和政府團結一致時，」現代化就不會無果而終。

這是一個視民族主義目標高於社會變革（除非社會變革僅限於作為達到更高的效率或消除民眾不滿的手段）的人所說的話。他的同事們大抵也是如此。甚至木戶在上面引用過的文件中也就他們的決定說道：「真相是我們所做的改變，沒有一個不是不可避免的。發生的改變，首先是因為我國的內部條件，但同時，雖然在較小的程度上，也與我們同外國的關係相關。」這當然帶來一個問題：究竟什麼才是「不可避免的」。這個問題曾在明治領袖中多次引起爭論。但這並不意味著「改良」社會意義上的改革是政府政策的首要目標。那麼，在什麼意義上，明治政府的政策遭到反對了呢？

確定反對性質最容易的途徑是考察那些來自武士的反抗。大多數武士喪失了他們的特權，包括俸祿，而且發現自己被那些蔑視自己最珍貴信念的人所統治。毫不奇怪，考慮到他們尚武的傳統，許多武士以武力抗爭。更有甚者，當他們這樣做的時候，在很多場合下，是在那些心懷不滿的寡頭的領導下進行武裝抗爭的，而這些寡頭在上述問題上，每每與其在政府中的同事們爭執不休。於是，江藤新平於1874年初在肥前舉起反叛的旗幟，部分是因為有關朝鮮的決定，部分則與廢藩相關。有包括地方官員在內的三千餘人參加了叛亂。大久保本人親自指揮鎮壓了這次叛亂。

1876年，有關強迫進行俸祿轉換的政策一經宣佈，又引來新的、更加廣泛的爭端。10月，武士攻擊了熊本的政府辦公室，殺死縣知縣。幾天之後，附近的秋月也發生騷亂。11月，前原一誠領導了長州的一場叛亂。最後，在1877年1月，一些仇恨東京政策和大久保的薩摩武士（他們稱大久保為叛逆者），在西鄉隆盛的領導下起義了。這場叛亂直到9月才被撲滅。那時，西鄉的軍隊（曾一度人數多達四萬）餘部被政府軍擊敗，而後者的規模又一次只及敵手的一半。西鄉在戰場上自盡。八個月後，在1878年5月14日，西鄉的一些同情者（來自於前藩國加賀）刺殺了大久保，為西鄉報了仇。

大多數武士騷亂發生在「尊皇主義」藩國——薩摩、長州和肥前——這一事實告訴我們明治維新運動的某些特徵。那些為打倒德川幕府做出貢獻的普通武士，絕大多數在這樣做的時候，根本沒有想過採納他們領袖在1873年底所採取的政策。然而，同樣地，他們缺乏組織把他們的意願表達出來，一如1860年代的「志士」同樣缺乏這樣的能力。結果，訴諸暴力（如果不屈服的話）就是他們唯一的出路。由於他們的暴力活動的失敗，武士從此不再是日本政治的決定性因素。

不過，在幾乎所有的領域，武士的教育、家庭鏈結和遺留下來的聲望，仍然給予他們和他們的人數不相稱的影響力。再者，他們的態度和觀念樹立的規範，為其他人所嚮往，從而仍對社會行為具有廣泛的影響。一些情況下，他們把行為準則轉給了特別的繼承人，特別是軍官和員警；這些人中，許多以前就是武士。在另一些情況下，他們推動了社會中特定壓力的產生，尤其引人注目的是要求「強硬」外交政策的壓力，這個傳統源自「攘夷」。不過，我們不能說，在此之後，武士仍在古老的意義上「統治著」日本。他們對現代化的反抗，表明他們正確地認識到現代化對他們自己和他們的地位都構成了威脅。

不幸的是，即使我們能夠搞清楚武士抗爭與那些人離開明治政府的關係的話，我們也無法清楚地把日本社會中的「新」力量與留在明治政府中的人聯繫起來。如前所述，朝鮮之爭的一個後果，是有的寡頭為了組織意在削弱大久保及其同盟權力的立憲運動而離開了政府。這場運動首先由板垣、後藤象二郎以及其他土佐武士領導，後來大隈重信也加入領導層。它最終代表的是那些「資產家」，首先是地主和商人的利益，這些人雖然不再像在德川時代那樣被完全排擠於政治事務之外，但覺得自己在正在興起的官僚國家那裡沒有得到適當的代表。就此而言，明治中期的政黨與其說是維新動盪的表現，倒不如說直接體現了明治維新後長期的社會變動。

同時，我們應當明白他們反對明治政府的本質。因為提拔「有才之人」的原則已經給予他們有限的獲得權力的路徑——第二代領袖的武士背景就不如第一代那麼濃厚——因為追求「富強」的政策給予那些具有經濟專長（不管是在農業還是在工商方面的專長）的人以機會，地主和商人總的說來是能夠並且願意在體制內追求自己的目標，而無意於打破體制。我們甚至可以說，他們曾經享受過的與封建權威共生關係，在本質上已被轉移至明治天皇政府那裡，不同之處僅在於他們的利益得到了新政權之政策更好的維護，因此，他們甚至連潛在意義上的顛覆者都談不上。

最後，農民的境遇如何？與維新使地主成為統治階級（在較廣的定義下）成員，從而給予他們前所未有的機會不同，村莊社會中最低階層的獲益微乎其微（如果有任何獲益的話），而在政治上他們無疑沒有獲得任何收益。農民像武士一樣，對許多改革（以及原先苦難的延續）進行了暴力抗爭。像武士的抗爭一樣，他們的抗爭也遭到了無情的鎮壓。

實際上，得到電報和鐵路支援的現代軍隊和員警隊伍所具有的更高的效率，再加上那些處於鄉村結構上層的人，比過去更加願意支持當權者，最終，農民甚至連通過叛亂制約政府行為也不再可能。1880年代的反叛被鎮壓後，農民變成政策制定的物件，而不是決策的參與者，甚至連投票權都沒有。這一局面，直到20世紀，隨著工業社會在日本的興起，方才發生變化。

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書籍介紹

本文摘錄自《明治維新》，遠足文化

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作者：威廉・比斯利（William Gerald Beasley）

譯者：張光、湯金旭

比斯利的《明治維新》是一部史論結合的歷史著作。大體上按照歷史發展的時間順序，依次探討維新政治的各個階段。導論以簡明的方式討論至1970年為止，有關解釋和評價明治維新的性質、地位和歷史影響的主要學說及代表學者、著作。

它的導言也是全書的第一句話是：「在十九世紀中期的幾十年裡，中國和日本都面臨著來自西方擴張的威脅和壓力。」這些威脅和壓力使兩國都陷入政治和軍事的危局，對兩國的傳統政治文化都形成致命的挑戰。兩國對這些威脅和壓力的最初的反應也多有相似之處：「不分青紅皂白地一概敵視，文化上盲目自大，不情願地承認自身在『財富和力量』上的劣勢。」

然而，這些反應在中日兩國所引發的後果卻大相徑庭。在前者那裡，對內保守主義聯手，對外節節退讓，直至王朝覆滅和革命到來；但在後者那裡，「以夷制夷」卻獲得了成功，一系列建立「現代」國家政策的實施使它最終成為一個與西方平起平坐的強國。「於是，與日趨貧困、內戰不已的中國不同，日本走向了帝國與發展工業之路」。緊接著這段話，比斯利斬釘截鐵地寫道：「明治維新乃是這一對比的核心所在。」

身在與日本、中國一衣帶水的台灣，時值這場撼動日本歷史的革新屆滿150周年，本書值得讀者駐足一覽。

Photo Credit:遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航