黎智英：有這樣的政府，我們還需要敵人嗎？

文：黎智英

AI功能下的政府

他拿走你每個月工資的三分之一或一半，還隨時劫走你一半身家，但你仍然信任他、擁護他。他保證你加人工，結果你失業了，你仍然信任他、擁護他。他說那些都是壞人，叫你去跟他們搏命，結果你的兒子送了命，你仍然要愛他擁護他。他魯莽殺錯了人，但你仍然尊敬他、擁護他。怎會有這樣荒唐的事？這個你既愛又信任、尊重更又擁護的到底是什麼魔王或神聖？

哈哈，這就是政府！為什麼我要笑，因為太荒唐，太不合理了；除了苦笑，我還可以怎樣？不是嗎？我們要是做了以上任何一件事，非要坐牢甚至喪命不可。政府做了卻神馳物外，正氣堂皇。駭人？政府就是這樣駭人！

當然我不是說北韓、中共、俄羅斯、古巴等國家的極權政府，那些政府駭人之處更不用說了；我說的是文明世界的民主政府。見鬼，連民主政府都這樣？不是嗎？你的工資他總要抽稅，拿走三分之一或一半，你要是不讓他拿，拉你鎖你。經濟不好，他說為了大家好要刺激生產，狂印鈔票讓貨幣貶值一半，劫走你一半身家，你還要感激涕零說他英明神武。他說你選我當總統吧，我會振興經濟使你工資飆升。你選了他，他亂搞，搞垮了經濟，最後你連工作都沒了。他說沒關係，我給你救濟金，你感激流涕感謝他雪中送炭，雖然寒冬的冰雪是他製造的。他說為了保衞和平要打仗，把你的兒子當砲灰，送你心肝寶貝上西天，你還要感到光榮，因為政府給你機會表示忠誠。他點錯相，判錯人殺錯命，仍理直氣壯，正氣凜然。

是，這正是我們的民主政府，有這樣的政府我們還需要敵人嗎？雷根說：「Government is the problem not the solution!」政府是困局，不是出路！

掌控政府的政治領袖難道是惡魔？不，他們都是熱心救世的大好人。他們愈想為人民多做好事，反而愈將人民困於水火中。他們要保護我們，故此要有軍隊、警察，不許我們擁有危險武器保護自己，否則犯法（除了美國），無問題。

他們講文明，要我們讀書，壟斷了教育，將學校搞到千瘡百孔，也不許我們在家裡自己教兒育女，否則拉人封艇。好，都無問題。

他們要大愛照顧我們，抽重稅大大削減我們的生計，萬幸沒有在職時做到死，終於退休了，給我們退休金。一副救世慈善嘴臉！喂，這不是施捨，是以前你拿走我的錢現在還我的！

好，算了，忍你。他們要居者有其屋，任何人都應擁有居所！偉大的宣言慈悲蓋世，於是要銀行猛放水，讓本來買不起樓的人不用交首期買到樓；原本買得起的則走去炒樓，樓巿超級熾熱大起大跌，居者有其屋的好意卻將本來只想安居樂業的人捲入金融風暴，變成金融風暴的受害者。

好，再忍你，算我倒楣。他們當然關心我們的工作，認為有工作能力不等於曉得怎麼工作。所以他們為我們設計好工作方程式：工作不能超時，例如法國，規定人民每週工作不許超過三十五小時，要是超時，可以鎖你，怕未？還規定你某時某日某些休假，醫療保險什麼的都要跟工作綁在一起，也規定要有工會保住你。啋！你當我傻的嗎？不，只想保障你。

好，繼續忍你……就是這樣，政府愈要為我做多點事，我的自由愈被剝削，最後在政客的偉大慈悲下，人民做了自由世界民主政府的奴隸。海耶克說，陷我們於奴役的道路是用善意鋪成的。

好，現在讓我們進入另一個世界，手機的電子智能（AI）世界。早上起來，智能手機提醒我，是否該買刮鬍刀了？按「是」，馬上買了，今日送到。今天是時候洗牙了，一按「是」，牙醫約好了，到時去牙醫診所的車會在樓下等候。今天家裡所需，冰箱補貨，一按「是」，隨時送到。

這些都是我剛要做但尚未想到要做的事，我的智能手機連結的「大數據」（big data），利用deep learning預先給我發出通知。在一個還未想到便被照顧到、預估先發的互動智能世界裡，我們還需要多少政府的照顧呢？不用政府照顧，政府的角色和規範必然縮小很多，人民的自由空間因而擴大了。

唏，政府提供的不僅是服務，更重要的是表達人民的意願！對，但社交網絡表達人民的聲音和意願比政府強大不知多少倍！你可能只有二百個臉書朋友，與你每天分享著相同的訊息和意見。這二百個網絡社交圈的朋友同時另外個別連結不同的網絡社交群體，這些群體個別成員又再與其他人連結，一連十、十連百，如此類推，你只有二百個朋友的臉書社交圈，雖只是一個有共識共鳴的小圈子，其實已連接著無數的不同網絡社交圈，在不同程度上分享著類似的資訊和意見，最後互通和互聯的互動，過濾出來的幾乎是統一的意見群體。

一個小小的網絡社交圈，透過互相滲透和過濾，最後與千千萬萬個網絡社交圈，融匯成廣泛而綜合的意識群體，是我們在未有網絡社交活動前始料不及的。以前的沉默大眾在網絡社交活動的推動下，成為了全民一致意識的始作俑者。

眾所皆知，臉書和谷歌都在馬不停蹄猛力發展網絡智能功能。有智能協助網絡社交活動，我們更能簡單和方便地溝通，找出共鳴，達成共識。智能會過濾掉小眾興趣和資訊，讓主流資訊更廣泛地綜合成統一的意見。

例如政府壟斷的教育系統爛透了，人們在自己的小小網絡社交圈裡討論這問題，最後達成共識要政府發行學券（school voucher）打破這壟斷，還教育選擇於民，打開學校之間的競爭，促進教學改革和進步。

雖然這是網絡社交小圈子的共識，你猛然發覺，因為網絡社交圈互透互通互動，這幾乎同時是每個社交小圈子的共識，這廣泛而綜合的共識等於全民在發聲，那麼政府還有藉口不實行學券制嗎？受制於全民共識的壓力，政府除了還政於民，哪還有空間妄自專橫呢？民主國家的政客官僚，把政府當成是予取予攜以自肥的特權機構，在AI智能的網絡世界促成的統一意識下，看來距壽終正寢的時候不遠了。

相關書摘 ►黎智英：兒子天真無邪的七歲，令我想起自己七歲已歷盡滄桑

書籍介紹

本文摘錄自《人生不是名利場》，新經典文化出版

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作者：黎智英

受自由觸動，從地獄般的童年逃亡，偷渡都要去香港；

挺六四遭封殺，捨全球服飾大廠投身媒體。

他一生拚搏，追的不是名利，而是追一個每個平凡人都有權作的夢：

自主的人生，選擇的自由。

從一元港幣白手起家，傾盡一生只為追逐每個平凡人都有權作的夢：自由

二○一四年底，香港雨傘革命登上美國《時代》雜誌封面，照片一角，燃燒彈的煙霧中，一個熟悉的身影踉蹌而行，那是當時六十八歲的黎智英。隔年，他獲選《時代》雜誌年度「百位最具影響力人物」，以〈一個香港英雄〉為題：「許多坐擁財富或走入體系的人，會因害怕而決定噤聲；黎智英不是這種人。他從一個童工晉升到連鎖服飾、傳媒集團的創辦人；而他不甘止步於此。為了心愛的土地香港，他勇敢面對遭擲燃燒彈、被捕等後果，鼓舞了全世界追求自主自決的人們。正是這樣的勇氣，提醒世人不畏強權，說出真相。」

貧困的童年，開啟充滿傳奇與爭議的一生

一九四八年出生廣東農村，黎智英是二房的小孩，有七位兄弟姊妹。共產黨進駐廣州，父親散盡家財逃到香港，母親被抓進勞改營，留下年僅七歲的黎智英擔起家計。貧困的生活下，他混街頭、闖黑市，學會了生意買賣，也學會更多人情世故。十二歲時得到偷渡到香港的機會，他帶著一元港幣落腳異地，在香港白手起家，33歲成立「佐丹奴」連鎖服飾店，獨創fast retailing系統，Uniqlo、GAP、Wal-Mart等企業紛紛效仿。八九年中國六四事件爆發，他將民運口號印上T恤響應抗爭的青年，因而被中國全面封殺。深受影響的黎智英決心轉戰影響力更廣的媒體業，隔年出售「佐丹奴」股份，接連發行《壹週刊》、《蘋果日報》，屢屢打破銷售紀錄……這一切風光的前頭是滿天地流言爭議，風光背後的故事卻少有人知。

走過巔峰與低谷，他總能不斷翻轉人生

本書收錄二○一四年至今黎智英58篇人生隨筆，沒有天花亂墜的杜撰故事，不必再透過電視螢幕、報章雜誌來認識這位媒體大亨，就是一字一句、原原本本的黎智英。看他自述從赤貧到富貴的人生轉折、還原雨傘革命現場、綜觀全球時事，以及處處流露對朋友家人的珍惜，你會讀出他的成功並非偶然，他花火迸發的生命熱情，讓他不斷突破逆境，屢次翻轉人生。

Photo Credit: 新經典文化出版

選擇，不做普通人 黎智英X詹宏志 談《人生不是名利場》

黎智英，一個經營媒體超過20年的人，也可能是被媒體理解最少的人。因為他很少回應他人的評價，不喜歡受訪為自己的生意信念辯解。寫專欄往往直率表達，一字一句都是真實的想法。

睽違三年，歷經香港佔中、淡出媒體風雨起伏，今年即將七十歲的他，選擇不接受任何媒體訪問，直接面對老朋友詹宏志和對他的人生故事有興趣的讀者，說說在他將近一甲子的打工創業路上，哪些失敗有趣，哪些成功難忘，在意什麼，害怕什麼，還有他登上時代雜誌封面那一刻，內心的感受。

勇於冒險開創的一代人：黎智英X詹宏志，聽他們自述人生機運、談讀書遠行，感受創業不只是求名求利，更是一種運用知識、改造人生、突破命運的熱情。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰