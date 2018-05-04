生病也不敢請假、禁止戴口罩，空服員工會揭露「麻疹失控」原因

（中央社）

虎航等航空公司人員日前傳出麻疹群聚疫情感染，桃園市空服員職業工會今（4）日召開記者會，批評各航空公司在職業安全衛生防護上的怠惰，更控訴航空公司禁止空服員戴口罩及手套。

桃園市空服員職業工會召開「拒作疾病傳播源，爭取自我防疫權 」記者會，針對此次麻疹群聚疫情感染，檢討包含華航、長榮及虎航等航空公司在職業安全衛生上的防護措施是否足夠。

工會表示，虎航在第一時間得知載到麻疹旅客時，就應該要求該趟航班機組人員在家隔離，並給予公傷假，但虎航不僅延誤告知疫情，也未給予組員公傷假，讓組員在請假會被罰的規定下抱病上班，是造成這次麻疹疫情擴散的主因。

在長榮航空部分，工會指出，長榮航空雖然有要求疑似感染的組員隔離，但卻未依照勞動部職安署指示給予隔離者公傷假及相應補償，造成第一線相關人員必須承擔損失薪資的風險，甚至因次不願請假。

此外，工會也批評，華航在這波麻疹疫情裡與虎航一樣消極的要求員工「自主管理」。桃園市空服員職業工會華航分會常務理事張書元更透露，在華航內部的職業安全衛生會議上，華航說衛生福利部疾病管制署不建議戴手套，因為戴手套會忘記洗手，更稱疾管署表示，「目前還沒到全面戴口罩的地步」。

張書元批評，礙於公司嚴苛的請假規定，即便空服員身體不適也不能請假，中華航空不應為了管理權威，將大眾暴露在風險之中。

工會表示，目前台籍航空公司都為了「民眾觀感」，不開放空服員戴口罩，華航更在去年8月起禁止空服員收餐時戴手套，但航空業從業人員因頻繁接觸出入境人員，感染傳染病的機率特別高，航空公司應提供完善的防護措施，也呼籲疾管署應立即了解各航空公司防疫具體情形、要求業者立即給予機組人員配戴手套、口罩的權利。

桃園市空服員產業工會於記者會中表示，華航不只禁止收餐戴手套，甚至將爭取戴手套的會員代表潘家洛予以調職，工會曾申請勞動部裁決，勞動部認定華航資方不當打壓，並要求公司在七天內回復原職，但至今，潘家洛還是沒有恢復原職。

長榮、華航：都有讓員工打疫苗

（中央社）對此，長榮航空今天透過簡訊回應，公司對於防疫措施一向嚴謹，除了主動提供疫苗及鼓勵第一線同仁施打外，並早已明確規範客艙組員於機上服勤如發現有疑似傳染病症狀之乘客，需提供乘客口罩及視狀況採取必要的隔離，服務該區域的專責組員需戴上口罩及手套服勤。

另外，長榮航空於2016年底即已全面開放組員於收餐時可以配戴手套，至於防疫期間員工給假及薪資計算方式，均會依照相關法令規範辦理。

華航也透過聲明強調，華航自2015年起即針對空勤組員、機場運務人員等一線同仁提供MMR疫苗免費接種，並因應最近麻疹疫情發展，提供全體同仁即時疫情管理訊息及出差旅遊建議，同時一再要求同仁一旦發現自身異狀時應落實通報，並依據衛福部疾管署通告的自主健康管理遵循事項辦理。

華航說，交通運輸產業性質特殊，具備相當程度公共性及公益性，每天要面對成千上萬旅客，員工的健康跟上萬旅客的健康，在防疫上是互為表裡且同等重要，沒有任何航空公司會忽略公共衛生，拿企業信譽與乘客健康開玩笑，無法認同工會狹隘觀點，呼籲員工與所有的民眾，為台灣的公共衛生一起把關。

《中央社》報導，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天受訪時表示，根據「傳染病防治法」規定，航空公司及其工作人員有責任協助機上感染管控。

疾管署早訂有「入（出）境航空器疑似傳染病旅客（含機組員）之處理作業建議原則」，若旅客出現明顯不舒服、持續性咳嗽、呼吸不順或困難、持續性腹瀉、持續性嘔吐、皮膚出疹、不正常出血、意識不清楚等疑似傳染病症狀，空服員都可以戴口罩或手套避免被傳染，航空公司也有責任提供這些物資給空服員使用。

不論是否有疫情爆發，上述規定都適用，羅一鈞強調，疑似傳染病個案可能出現在任何時刻，因此空服員服務疑似有傳染病的乘客時，可以戴上口罩、手套進行自我防護，日前曾多次與航空公司開會溝通，會中航空公司也都點頭表示願意遵辦。

羅一鈞說，空服員若發現航空公司沒有落實或刁難，可向主管機關提出檢舉，疾管署會與主管機關共同展開調查，最重可依法開罰新台幣1萬至15萬元。

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核稿編輯：楊之瑜