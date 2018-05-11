EQ之父 X 腦神經權威的禪修科學：日本禪修者的「痛閥」比你高了攝氏兩度

文：丹尼爾・高曼（Daniel Goleman）、理查・戴維森（Richard J. Davidson）

大腦中的疼痛

如果你重重掐一下手背，就會激活幾個不同的大腦系統，有些是對疼痛的純粹覺知，另一些是不喜歡那痛的感覺，大腦把這兩個統合成一個本能反應，馬上就：哎喲！

但只要我們練習身體的正念，多花時間細密注意我們的身體，這個統合會分崩離析。只要繼續保持這份專注，我們的覺知就會發生變化。

原來的掐痛會轉化，分解為幾個成分：掐的強度、疼痛覺受和情緒感受——像是我們不要疼痛、我們急著要疼痛停下來。

但如果我們堅持用正念的探索，那個掐痛變成了可以用興趣、甚至平等心去拆解的體驗。我們於是看到，嫌惡之心消失了，「疼痛」分解成為更細微的滋味：跳動、熱度、強度。

想像一下，你聽到一個很輕的咕嚕聲，那是約19公升（五加侖）的水箱開始沸騰，從薄橡皮水管送出液體，通過繫在你腰間的五公分見方的金屬板。板子加熱了，開始還很舒服，但水的溫度在幾秒鐘內跳了好幾度，那舒服感迅速變成疼痛，你終於受不了了——要是你碰到熱爐子，絕對會很快抽手，但此刻你無法拿開金屬板，整整十秒鐘，你感到沸騰的熱，這下子絕對會燒傷了。

但是你沒有燒傷，皮膚仍然完好，你只是達到了最高的痛閥（pain threshold），這正是神經纖維刺激器（Medoc thermal stimulator）的設計，神經科學家用它來評估中樞神經系統變壞的神經病變，這個刺激器有內建的安全裝置，因此，即使它精確校準最大痛閥，也不會燒傷皮膚，因為人的痛閥離燒傷的高範圍還遠，因此神經纖維刺激器就用來證實禪修如何轉變我們對於疼痛的認知。

疼痛主要組成因素，有純粹的生理覺受，如燙傷，以及心理對這些身體覺受的反應。理論上，禪修會關掉對疼痛的情緒反應，所以較能忍受熱的生理覺受。

例如日本禪，修禪者不起心理反應，也不分別內心或周遭生起的現象，這樣的心態逐漸延伸到日常生活中。露絲．佐佐木（Ruth Sasaki）老師這樣說：「有經驗的坐禪者並不只是安靜坐著。」又說：「意識狀態起初只在禪堂之內，逐漸延續到任一活動，以及一切活動。」

做大腦掃描的資深禪修者（受到指示「不要進入禪修」）能夠承受這個神經纖維刺激器。雖然我們注意到主動控制組的重要性，這個研究卻付之闕如，但並不是問題，因為我們有腦造影，如果結果測量是根據自陳式報告（最容易被期望所影響）或者由另一人來觀察行為（比較不容易有偏見），那麼主動控制組就很重要了。但談到大腦活動，人們對腦內發生的現象一無所知，所以主動控制組較不重要。

有經驗的日本禪學生不但比主動控制組更能忍受痛苦，也顯示了疼痛時並沒有激活執行、評估、情緒區域——這些大腦區域在強大壓力下會點亮。顯然，他們的大腦好像跟產生評估的執行中心神經迴路（好痛！）和感知生理痛苦的神經迴路（好燙！）脫鉤了。

總之，禪修者對痛苦的反應，比較像對待不苦不樂的中性覺受，專業性術語是：他們記憶疼痛高階或低階的大腦區域顯示出「功能耦合」（functional decoupling）——當他們的感官覺知迴路感覺到疼痛，念頭和情緒卻並不對其反應，這成為認知治療的一種新策略：重新評估重大的壓力——不把它看成那麼具威脅性——可以減少主觀上的嚴重性和大腦反應。然而日本禪修行人的神經策略好似一直是不加批判——保持坐禪的一貫心態。

把這篇論文仔細讀一下，禪修者和對照組之間的區別，看出了一個明顯的內心效應。在開始的基準讀數，溫度增加是一系列階梯式的細微漸升來瞄準每個人的最高痛閥。日本禪修行人的痛閥比非禪修者高了攝氏兩度（華氏五．六度）。

這聽起來好像不多，但人類對熱的疼痛感受是：溫度即使升高一點點，都對主觀上和大腦反應上影響甚鉅。雖然攝氏兩度的差別看起來不過區區，在疼痛的感受世界裡卻巨大無比。

研究人員自然懷疑，這種類似於內心素質的發現，是因為自我選擇——誰選擇繼續禪修，誰在中途退出——也會造成這樣的數據；也許，選擇經年累月禪修的人，已經跟別人不同，應該是一種內心素質效應了。有一句俗語：「相關並不代表因果關係」，這裡可適用。

但如果內心素質不是出於自我選擇，而是一個修行的持續效應，就有一個另類的解釋了。只要不同的研究團隊都對內心素質產出類似的結果，我們就必須更加認真看待這個結果。

日本禪修行人對壓力反應可以很快恢復，對比之下，那些精疲力竭、經年累月壓力不斷，處於損耗和無助狀態下的人，像是工作壓力極大的人，便很難恢復。譬如護士和醫生等醫療照護人員，以及居家照顧阿茲海默症親人的人，大都精疲力竭。當然，任何人面對一個大叫大嚷的粗魯顧客或連續不停的無情截止期限，還有新創公司的忙亂步調，都會精疲力竭。

這樣持續不斷的壓力，看來把大腦形塑得更糟。若掃描經年累月每週工作七十小時的人的大腦，可見到杏仁核增大，大腦前額葉皮質區域間連結也變弱，這些區域原可在騷動的情況下讓杏仁核安靜下來。當這些壓力很大的職場工作者看到令人不安的照片，若請他們減低情緒反應，他們是無能為力的——用專業術語來說，就是無法「向下調節」（down-regulation）。精疲力竭的人，如同患有創傷後壓力症候群的人，再也不能叫大腦壓力反應剎車——因此，他們從來就沒有療癒藥劑可助恢復。

有一個引人的研究，間接證明了禪修可培養韌性：理奇實驗室和卡蘿．芮芙主導的團隊合作，檢視一些大型、多地點、全國性的美國中年人的研究，他們發現一個人的生命目標感愈強，就愈容易從實驗室提供的壓力源中恢復過來。

一個人若擁有生活的目標和意義，便能面對生活的困境，重新整頓自己，迅速恢復。而且我們在第三章看到，在芮芙的測量中，禪修可增加幸福感，其中自然包括個人的目標感。

那麼，禪修若有助冷靜面對煩亂和困難，直接證據是什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《平靜的心，專注的大腦：禪修鍛鍊，如何改變身、心、大腦的科學與哲學》，天下雜誌出版

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作者：丹尼爾・高曼（Daniel Goleman）、理查・戴維森（Richard J. Davidson）

譯者：雷叔雲

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心理學家也是暢銷科普作家丹尼爾・高曼，在二十年前著書揭露EQ是決定個人成功、快樂與否的關鍵；二十年後，他與大腦╱情緒研究國際權威的神經科學家理查‧戴維森博士，在達賴喇嘛的鼓勵下，從倆人的禪修經驗出發，佐以大量的腦神經科學研究，萃取出禪修有益於廣大世界的價值，進一步提出禪修科學。

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Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺