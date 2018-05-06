《少爺的時代》五部曲（下）：為什麼天才總是成群地離去？

藉由虛實之間不斷切換，介紹創作者的經歷以及作品的構成，更重要的是如何面對心靈的掙扎，於現實或寫作之中，找到自處或出路。五部曲各以一位重要的文學家或思想家為主角，串連起同一時代下不同的個人，讓每部既是個人的傳記，同時又是時代的眾生相。虛實寡眾之間，表現出明治所獨有的處境和韻味。

Photo Credit：衛城出版 《少爺的時代》第一卷彩色內頁

「時代包圍了漱石，漱石超越了時代」，全書的最後一幕點出五部曲的題旨，也指出了漱石作為文豪為人所崇敬的原因——他的創作面對當下所欲傳達的思考和焦慮，卻是超越時空，至今日依舊能成立的普世關懷。

第一部《少爺的時代》以中年夏目漱石作為序曲，38歲的漱石剛回東大任教，以他創作《少爺》的一年為時間的經緯，一步步帶出那些圍繞在漱石身旁的人們，那一位位受困於明治新舊衝突的心靈。在作者的詮釋下，《少爺》一書是漱石對日常具象的描寫，也是在全盤現代化衝擊下，精神上抽象的宣言和抵抗。在同一幅畫面，還有另一句話「漱石正好滿39歲了，這是明治39年，春天繁花盛開的東京」，道出漱石個人和明治的相關聯，那「繁花盛開」的春天意象，也揭示著時代的走向。

第二部《秋之舞姬》的主角是森鷗外，第三部《蒼空之下》是石川啄木，第四部則是幸德秋水，三者象徵著在明治轉折期不同的典型，森鷗外代表著內斂壓抑的態度，他所寫下的《舞姬》，不只是一則愛情，而是在面對西歐文明強烈拉力的作用下，既深受吸引，又必須選擇拒絕，回歸既有羈絆和軌道的抉擇。

Photo Credit：衛城出版

全書結束在舞姬本人離去的身影，似乎在追問著，那匆匆來去的西洋文明，究竟在人們心中投下了怎樣的巨石，激起了何種漣漪。石川啄木象徵著是新時代下迷惘和徬徨，他的年紀比夏目漱石和森鷗外小了將近20歲，體現著青年在「新」所帶來的自由和「舊」必須承受的責任之間糾結拉扯。

反覆地借貸和無意義的享樂，是對心底濃郁苦悶的大聲吶喊，也因此在五部曲之中，書裡的石川形象最能和今日你我產生共鳴，因為在作者的刻劃下，他既隱喻著青春，也暗指著明治結束後心靈。全書結束在石川放蕩時代的結束，既然迎接未來的苦鬥，在大我層次上，明治亦即將畫上句點，那短暫的自由也即將遭遇收束。

Photo Credit：衛城出版 《少爺的時代》第三卷彩色內頁

第四部以幸德秋水為主軸，構成時間推進的，不是幸德的作品，而是日本史上試圖刺殺天皇的大逆事件，象徵著最激進的一端。主張無政府主義，便是要和既有體制訣別，畫清界線。

看似描寫革命，反而是要帶出反革命勢力的堀起，以山縣有朋為代表，明治那豐富多元的生命力，逐漸面臨了來自官方的壓抑，哈雷慧星的來去暗指著轉折的來臨。幸德的處決，呼應著漱石生命的尾聲，時代閃耀的光芒也即將一閃而逝。

第五部前半則是最為超現實的一部，重病的漱石，一度已於生死之間遊走，於彌留之際的各種幻象，宛如走馬燈的形式，投射的不只是漱石人生，同時也是對明治吉光片羽的最後回顧，亦潛藏著作者對明治的論斷。

全書最高明或巧妙的安排，並未以漱石的幻覺為終，而是再度拉回現實，讓我們和書中的角色一一道別，交待他們的命運，用最寫實的方式，替明治文人的世界畫上句點。句點並未畫在數第二格的「凜冽的近代，生命多采多姿的明治人」的夫子自道，而是最後，逗弄著貓咪，眼神純真清徹的漱石，在經歷更多寒冬之後的今日，那樣的眼神，依舊能喚起著人們心底的理想和共鳴，是歲月或權力所奪不走的明治遺產。

Photo Credit：衛城出版 《少爺的時代》第二卷彩色內頁

就如書中那句：「近代日本的青春，隨著那重車的聲響，消逝在遠方的那一邊。」沒有戲劇性的場景，只有淡淡逝去的感傷。

《少爺的時代》五部曲，作為文本，在主線劇情的推動外，還有太多太多的線索可以分析，譬如貫穿全書的，在「表」的明治男性外，還有象徵「裡」的女性，不管是個別出場的樋口一葉或舞姬本人，或著只是匆匆出場，沒有特別交待名字的女性，不只構成了劇情，也推動著明治的文化，這些時常被歷史埋沒的人們，本書的敘事裡，以婉轉但強烈的方式，得到了舒展。

無論女性，或著其他可供分析的議題，這些詮釋的可能都奠基在畫面敘事的經營，誠如谷口治郎在新版後記提到的：「首先，我試著脫離那種符號式的演出方式，那雖然是漫畫表現上的重要手法，我還是嘗試讓登場角色有微妙而複雜的情感表現，不會呈現出明確而單一的喜怒哀樂。我也特別留意不要將背景和小物件當成符號置入畫面中，而是試著繪製別有一番風情的景色，我的想法是，如果能讓人們生活的場景增添某些深度，應該就能描繪出更加立體的明治時代了，背景和風景也能講述故事，漫畫能有如此寬廣的表現方式，在這中間我實在學到了太多。」

谷口從細膩、詳實的構圖出發，以「滿」的樣態，創造另外一層意義上獨特的「留白」，那樣的「留白」構成了深度，或者誇張地形容，開啟了一條時空的渠道，將明治的心靈引入了畫面，如同毛細孔般運作，構成了整部作品的有機性。

回到文章開頭的大哉問，「為什麼天才總是成群地來？」或許是超越人類所能回答的難題，與其提供生硬的解釋，不如如實地去紀錄那天才齊聚時的光芒、光芒之外的暗角，以及光影交錯所構成的時代之風。三位教授和本書兩位作者，正扮演著這樣的紀錄者，提醒著人們不要忘記了天才交會的意義和啟發。

相比於學院的歷史論述，《少爺的時代》五部曲的歷史虛構，反而讓人們更貼近過去的心靈樣貌，也才在掩卷後驚覺，「為什麼天才總是成群地來？」背後真正想追問的，竟是：「為什麼天才總是成群地離去？」

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航