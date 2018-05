「核能 vs. 綠能」世紀辯論 ，四個角度分析最新的數據與趨勢

作者:Joy Chen、果殼

在先前的文章〈中國將成全球最大核能國?由《世界核工報告》看透核能產業趨勢〉中,我們深入談到了核能產業本身的發展趨勢,與潛在危機。而這篇,我們進一步去分析,現在世界再生能源有哪些趨勢正在發生,得到再生能源產業有最新發展的認識。同樣的,本文的最大目的是看到世界能源趨勢;而看完數字、統計後,如何判斷在你。

2017《世界核能產業現狀報告》開宗明義說道:

報告已敲醒鐘,辯論已然結束。世界能源的優先選擇順序上,核電將被太陽和風力所取代。這並非夢想或推估,而已成為現實。

