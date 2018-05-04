台中5日開始停水近兩天，112處臨時取水點地址看這裡

（中央社）

自來水公司為整合辦理「五合一工程」施作，台中市將有11區多個里從5月5日上午10時起到7日凌晨3時止停水41小時，台中市政府今天籲請用戶提早提早儲水備用。

台中市經濟發展局表示，為穩定大台中地區原水供應，台灣自來水公司整合辦理「五合一工程」施作，將自5月5日上午10時起至7日凌晨3時止停水，影響時間共41小時。

這次影響的區域共有11個行政區，經發局指出，包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲區等多個里，以及台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）。

經發局表示，這次停水用戶數約12萬3,307戶、水壓降低戶數2萬1,157戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水，不過復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，會有供水延遲情形。

停水期間，經發局表示，自來水公司四區處豐原服務所、大雅服務所、台中服務所、烏日營運所、沙鹿營運所及清水營運所將設置臨時取水桶112處供民眾取水，降低停水地區民眾用水影響，取水桶設置位置可查詢自來水公司第四區處停水公告查詢系統。

《中國時報》報導，這次自來水公司五合一工程包括：「中部科學工業園區科雅路幹線供水設施改善工程」、「豐原廠新設初沉池工程」、「台中市西平南巷送水管工程」、「台中港隧道口調節池至配水中心送水管（二）管線改接工程」及經濟部水利署中水局「南幹線抽排水檢查計畫」。

《自由時報》報導，台水第四區處副處長曾良琳說，這次停水區域為第一供水區，但網路卻謠傳第三供水區北屯、大里、太平、霧峰也停水，公司接詢問電話已經接到手軟，他說，停水範圍以公司網頁公告才正確，請民眾勿轉傳錯誤訊息。

台中5月5日停水、減壓清單

停水區域

神岡區： （神岡區國道1號以西）溪洲里、神洲里、社口里、社南里、三角里、山皮里、北庄里、圳前里、圳堵里、神岡里、新庄里、庄前里、庄後里、岸裡里

潭子區：（潭子區國道1號以西）大富里

大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里

西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、惠來里（部分）、潮洋里（部分）、廣福里（部分）龍潭里、港尾里（部分）、西墩里（部分）。

南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、三義里（部分）、黎明里、三和里（部分）、新生里（部分）

烏日區：學田里、三和里、榮泉里

沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里、犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里（高地區）、居仁里（靠近台灣大道及以北地區）

龍井區：龍泉里（靠近龍井交流道地區）、東海里、新東里、新庄里、南寮里、忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里

大肚區：自強里、蔗蔀里、瑞井里

梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、福德里、大庄里、大村里、草湳里、興農里、永安里、永寧里

台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）

水壓降低區域

清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里

沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里、鹿峰里、鹿寮里

民生用水臨時取水站

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核稿編輯：楊之瑜